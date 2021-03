Mamman tog kistan till akuten – ville rädda sin döda son

Det var det hon inte hade kunnat göra under attacken, när terroristerna skrattade och dödade hennes barn.

– När jag hörde skotten tänkte jag att det kanske var fyrverkerier. Jag visste inte att det var skott som träffade min son.

Ett skott gick in i pannan, minst fem skott i kroppen. Hans bror och morbror kände inte ens igen honom när de letade bland de många liken i klassrummet.

– Det var så mycket blod.

Wahidas son Rahid drömde om att öppna en bokaffär och målade väggarna i den här lokalen. Nu har hon öppnat bokaffären åt honom. Foto: Stefanie Glinski

Wahida Shirzad sätter händerna för ögonen. Hon vill vara stark. För sin son.

Runt omkring henne står böcker i rader på hyllor som täcker väggarna. Det var en av hans drömmar: att öppna en bokaffär.

Nu har hon gjort det åt honom. Hans namn står på skylten utanför i basaren: ”Mohammad Rahid Amin book store”.

Vid ingången står ett skrivbord med pappersarbete och en hög visitkort. Längst in ett foto av Rahid.

– Allt härinne var hans idé. Det är han som har målat väggarna.

Rahids namn står på skylten utanför bokaffären. Foto: STEFANIE GLINSKI

Längst in i bokaffären står ett foto av Rahid. Foto: STEFANIE GLINSKI

Han hann bli 22 år.

Dagen innan han kom hem i en kista ringde han sin mamma.

– Situationen i Kabul blev värre och värre och han sa att han var så rädd för att någon i familjen eller han själv skulle dödas i en attack. Han hade bett mig ansöka om pass och ville kolla att jag hade gjort det.

Det hade hon.

– Han sa: ”Bra mamma, det gjorde du bra.” Han brydde sig om mig och frågade alltid hur det var.

Rahid var känd för att vara ambitiös. Han var en toppstudent som läste statsvetenskap på Kabul University, undervisade i engelska på både morgon- och kvällskurser och hade en egen Youtube-kanal, där han la upp motivationsvideos som: ”Ändra dina tankar, ändra din situation”. Målet var att bli en bra ledare.

– Han gick upp klockan två varje natt och bad. Sedan började han med plugget och arbetet. Han älskade det.

Wahida med sina döttrar vid Rahids grav Foto: STEFANIE GLINSKI

Wahida minns att han ville göra läxor redan när han var fyra och gick på förskolan och var för liten för att kunna trä i skärpet själv. Men senare blev det även nödvändigt att vara driven. När Rahid var 18 år lämnade hans pappa familjen utan någonting.

– Det var en svår tid för honom, han tyckte inte om sin pappa efter det. Han sa att han ville jobba och tjäna pengar åt oss, men jag tillät inte det. Jag sa att han måste fortsätta gå i skolan.

För att kunna ta hand om Rahid, hans storebror och två småsystrar gjorde Wahida hantverk som hon ställde ut på marknader.

– Rahid hjälpte mig alltid och var väldigt glad för att jag arbetade trots att jag är kvinna och det här är en plats med många män.

Rahids storebror och Wahida i bokaffären. ”Han ville bygga ett hus, gifta sig och ta hand om mig när jag blir gammal”, säger Wahida om sin son Rahid. Foto: STEFANIE GLINSKI

Hon kommer ihåg hans ord: ”Mamma göm dig aldrig för någon. Om någon frågar vad du gör ska du stå upp för dig själv och jag kommer alltid stödja dig.” Han utökade senare affärsrörelsen till att omfatta försäljning av honung och saffran. Deras liv blev bättre och han ville inte att terrorn skulle ta den lyckan ifrån dem.

Därför var det viktigt för honom att få ut familjen från Afghanistan.

Samma kväll som han ringde henne om passet träffades de och diskuterade hans planer. Tanken var att åka till grannlandet Uzbekistan, där de skulle kunna fortsätta med sina verksamheter och leva i säkerhet.

Ett porträtt av Rahid som var engelsklärare. Foto: STEFANIE GLINSKI

– Vi handlade mat och promenerade hem, det tar ungefär tio minuter och vi gick förbi några av hans favoritställen. Han ville bygga ett hus, gifta sig och ta hand om mig när jag blir gammal.

Han kysste henne på pannan: ”Mamma, nu är jag äldre än dig.”

Rahid var förälskad.

– Han skulle ta hem en skrivtavla och börja lära mig engelska, för hans fru skulle vara utbildad och prata engelska.

Nästa dag, den 2 november 2020, åkte Rahid och Wahida till Kabul University. Han hade lektioner och hon skulle ställa ut produkter där.

– Jag fick två bord och han ropade: ”Länge leve min mamma!”

Hon gjorde i ordning utställningen, han gick till ett klassrum. Efter det har hon minnesluckor.

Totalt dödades 32 studenter och professorer i attacken mot Kabul University. Foto: MARCUS YAM / POLARIS TT NYHETSBYRÅN

Tre terrorister tog sig in på universitetet förklädda som poliser och sköt och kastade handgranater. Wahida sprang och mötte en flod av studenter. De sprang från attacken och hon sprang mot den.

– Vakterna försökte få mig därifrån, men jag sa att jag inte går någonstans förrän jag hittar min son.

Först när det blev mörkt och striderna var över fick Rahids storebror och morbror gå in och leta efter kroppen. En av få överlevare var Rahids bästa vän Nasrat, som skadades och smetade in sig i blod. Han har berättat att terroristerna skrattade när de kom in och dödade eleverna och att Rahid skrek efter mamma när han sköts.

En blodig flagga har lämnats kvar i ett klassrum efter attacken mot universitetet i Kabul. Foto: STEFANIE GLINSKI

En avvikande detalj som noterades i klassrummet var att terroristerna hade lämnat efter sig en IS-flagga, men på en vägg hade en av dem klottrat: ”Länge leve Emiratet.” Emiratet är talibanernas skuggstat.

Wahida vid universitetet där hennes son dödades. Foto: STEFANIE GLINSKI

Den natten satt Wahida hemma vid kistan.

– Jag höll honom i händerna, hans ögon var öppna och det kändes som han tittade på mig och sa: ”Snälla mamma rädda mig.”

Hon hämtade en spegel och satte den framför hans mun för att se om han andades och fick för sig att han levde.

På morgonen tog hon kistan till ett sjukhus och bad dem att göra något för att han skulle bli bättre. Läkaren blev skrämd när han såg att hon kommit med ett lik. Han kontrollerade pulsen och satte en hjärtstartare på kroppen för att visa henne att det inte gick att göra någonting.

Psykologen Lyla Schwartz, som arbetar i Afghanistan, förklarar att det var en naturlig reaktion att ta kroppen till sjukhus.

– Mamman tog sitt döda barn till sjukhuset eftersom att hon var i förnekelse och oförmögen att acceptera barnets död och ville vara säker på att hon hade gjort allt för att rädda sitt barn. Vanligtvis är folk som sörjer i chock. Mamman var förtvivlad och behövde ett annat slut på det som hade hänt, så hon fortsatte att agera på ett sätt som var förnuftigt utifrån hennes drömmar och förhoppningar.

Wahida har förutom att öppna bokaffären också grundat en välgörenhetsorganisation i sin sons namn. Foto: STEFANIE GLINSKI

På ett sätt gör Wahida det fortfarande.

– Jag lever med hans minnen och försöker göra det han ville i sitt liv för att hålla honom levande.

Hon har inte bara öppnat bokaffären utan också grundat en välgörenhetsorganisation i hans namn.

MAJORITETEN HAR GÅTT IGENOM TRAUMA Enligt psykologen Lyla Schwartz, som arbetar med både offer och förövare efter terrordåd i Afghanistan, har majoriteten av den afghanska befolkningen gått igenom trauma. En liten minoritet har fått tillgång till psykologhjälp. Vanliga reaktioner på trauma är chock, avstängning av känslor och svårigheter att acceptera det som har hänt. Med tiden kan den drabbade börja undvika situationer som påminner om traumat, vilket kan leda till isolering och psykisk ohälsa. I Afghanistan kan det vara förenat med skam att prata om sina känslor efter trauma. Sjukvårdspersonal saknar också tid och resurser för att prata om döden och det finns ingen palliativ vård. Religion har fått ta denna plats i Afghanistan. I ett land där extremt många liv har gått förlorade i fyra decennier av krig har religion blivit en viktig källa för människor som har ett behov av att reflektera kring döden. Det kan minska rädslan för vad som ska hända efter döden och utveckla en sund acceptans för den tid vi har på denna jord. Visa mer

32 personer dödades i attacken mot Kabul University. Foto: JAWAD JALALI / EPA

Totalt dödades 32 studenter och professorer i attacken mot Kabul University. Studenterna var mellan 20 och 26 år. Veckan före hade ett annat terrordåd tagit livet av 24 studenter, varav flera tonåringar, på en privatskola i närliggande området Dasht-e-Barchi.

På båda dessa skolor går en hög andel elever från den etniska minoriteten hazarer. De är shiamuslimer och har förföljts av sunniextremister som talibaner och IS.

Den afghanska grenen av IS tog på sig ansvaret för dåden, men afghanska regeringen har hela tiden hävdat att det var talibaner. Talibaner lovade i avtalet som de skrev med USA i februari 2020 att inte utföra storskaliga attacker. Det som regeringen misstänker är att talibanerna därför ändrade taktik efter att avtalet skrevs på – att de gör fler små attacker och låter IS ta på sig de större attackerna.

Afghanistans vicepresident Amrullah Saleh. Foto: AP / TT

Talibaner har stridit mot IS och enligt uppgifter är IS numera så försvagade att afghanska talibaner kan kontrollera dem.

Den 14 november 2020 offentliggjorde Afghanistans vicepresident Amrullah Saleh att hjärnan bakom båda attackerna var gripen. Mannen, Mohammad Adel, hade studerat sharialag på Kabul University i tre år och rekryterats av Sanaullah, en känd medlem av Haqqaninätverket.

– Attacken gjordes för att pressa och kränka regeringen och få den att se svag ut inför folket, sa Saleh.

Haqqani kännetecknas för sina skoningslösa dåd mot västerlänningar och afghanska civila. Deras ledare Sirajuddin Haqqani är talibanernas ställföreträdande emir – han är inte IS. Det tyder på att de som Trumpadministrationen skrev ett avtal med gick från förhandlingarna på ett femstjärnigt hotell i Doha till att massmörda civila i Kabul.

Wahida går till sin sons grav varannan dag. Foto: STEFANIE GLINSKI

Mohammad Adel dömdes till döden av högsta domstolen. Men det väcker inte Wahida Shirzads son till liv. Hon skyller inte dådet på varken talibaner eller IS. Hon skyller det på afghanska regeringen och män som Amrullah Saleh, eftersom det är deras skyldighet att se till att universitetet är säkert.

Varannan dag går hon till Rahids grav. Varje dag känner hon en fruktan – att ännu ett av hennes barn ska dödas i en attack.

Stefanie Glinski och Magda Gad.

Magda Gad är Expressens krigskorrespondent. Stefanie Glinski är frilansande journalist och fotograf för tidningar som Foreign Policy, The Economist, The Guardian, LA Times.

Foto: STEFANIE GLINSKI/WAKIL KOHSAR/AFP TT

