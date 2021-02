Krigaren hoppas att talibanerna tar över snart: ”Mycket bättre”

Khalid Mansoori, en man med ett skelande öga, pakolhatt och brun filtsjal, sitter på ett kallt golv i ett stenhus uppe i bergen i Nangarhar i östra Afghanistan, på promenadavstånd till Pakistan.

Bredvid sig har han sin Kalasjnikov, en enkel variant utan några modifikationer som fungerar i alla väder. Luften är klar, landskapet närmast orört. Det skulle lika gärna kunna vara för hundratals år sedan.

Hans mål är det han kallar för en islamisk stat.

– Islamiskt styre är ljus och det är frihet och det är något som vår profet Muhammad, fred vare över honom, rekommenderade för oss och om vi har det kommer vi kunna röra oss fritt.

Han är en runt 30 år, fyrabarnspappa och har varit krigare sedan tonåren. Fötterna är barfota i sandaler mitt i den afghanska vintern, ansiktsdragen avslappnade.

Khalid Mansoori längtar efter att talibanerna ska ta över. ”Islamiskt styre är ljus och det är frihet”, säger han. Foto: STEFANIE GLINSKI

En gång när han blev omringad funderade han på att spränga sig själv med en handgranat. Att sluta sitt liv på det sättet är inget som bekymrar honom.

– Döden är en verklighet som kommer att komma en dag.

Hans livvakt Yasir Khanjari, en 21-årig yngling i en djupblå salwar kameez, stridsväst och grå sjal som täcker allt utom ögonen, går ut ur huset då och då och kontrollerar omgivningen.

Männen har precis kommit till byn Dakha, några enstaka byggnader i slutet av en grusväg i distriktet Muhmand Dara. Den är en knytpunkt för tre klaner, två pashtunska och en kochi, som sysslar med smuggling, utpressning och kidnappning av affärsmän. De sätter också upp illegala vägspärrar och tar pengar eller varor av de som vägrar betala ”vägskatt” och importtull”.

I de låga husen finns lårar med smuggelgods. Knark går österut till Pakistan, vapen går västerut till Afghanistan.

Nangarhar i östra Afghanistan är en av de farligaste platserna i landet. Det strategiska läget har dragit till sig många väpnade grupper. Foto: STEFANIE GLINSKI

Livvakten Yasir Khanjari bär stridsväst och en grå sjal som täcker allt utom ögonen. Då och då går han ut ur huset för att kontrollera omgivningen. Foto: STEFANIE GLINSKI

Provinsen Nangarhar räknas i dag som en av de två farligaste i hela landet, en plats ”där alla och envar riskerar att drabbas av det urskillningslösa våldet”.

Det strategiska läget har historiskt och i nutid dragit till sig en mängd väpnade grupper. Förutom den porösa gränsen finns här opium, gruvor och timmer som de kan göra pengar på.

Khalid Mansoori och Yasir Khanjari säger att de tillhör en talibangrupp med högkvarter i det bergskarga Sagai, men det går inte att verifiera i den komplicerade väv av kriminella, rebeller och jihadister som finns i Nangarhar.

Före USA-invasionen 2001 var trakten en fristad för talibaner och al-Qaida. Efter två decennier av krig mot terrorism har antalet terroristerna ökat explosionsartat, inte bara i Afghanistan utan runtom i världen, och de har fått sällskap av IS.

Den afghanska grenen av IS bildades av pakistanska talibaner och andra pakistanska islamister som flydde till Nangarhar när pakistanska regeringsstyrkor gjorde en militär operation mot dem år 2010.

Pakistanierna tog med sig sina familjer och sökte skydd hos afghanerna, som såg det som en skyldighet att välkomna dem. De är alla pashtuner som delar samma språk, kultur, historia och en hederskodex som inkluderar gästfrihet.

Afghanska styrkor i Achin, Nangarhar, 2015. Foto: MOHAMMED ANWAR DANISHYAR /AP/ TT NYHETSBYRÅN

Samtidigt som IS tog mark i Irak och Syrien förde pakistanierna in ovanligt mycket vapen i Nangarhar, vilket skapade osämja med afghanerna som började misstänka att de inte var vanliga ”flyktingar” som behövde humanitärt stöd. De var tydligt att de hade en annan agenda.

2015 svor pakistanierna trohet till IS och hängde upp svarta IS-flaggor. Afghaner och andra nationaliteter från främst närliggande centralasiatiska länder rekryterades.

Det första distriktet som IS tog över i Nangarhar var Achin. De terroriserade befolkningen, stängde skolor och nådde nyhetsrubrikerna när de sprängde tio tillfångatagna män som de tvingade att sitta på hemmagjorda bomber. De sade att det var hämnd för att männen hade gett information om dem inför en kommande drönarattack.

När Donald Trump tillträdde som president 2017 släppte USA den näst största bomben efter atombomben över det som beskrevs som IS-tunnlar i Achin.

Bomben som släpptes över Achin kallas ”Mother of all bombs”. Foto: POLARIS IMAGES

Afghanska styrkor inne i IS-tunnlarna i Achin efter att bomben släppts 2017. Foto: PARWIZ / REUTERS TT NYHETSBYRÅN

Afghansk media har rapporterat att alla som befann sig inom trehundra meter bokstavligen gick upp i rök och de som befann sig inom en kilometers avstånd blev döva. Men skadeverkningarna var inte bara kortsiktiga utan även långsiktiga, afghanska regeringen hävdar att marken blev förgiftad och att människor har blivit sjuka.

Närmare hundra IS-terrorister ska ha dödats, men siffrorna har aldrig gått att bekräfta. USA:s dåvarande försvarsminister James Mattis har sagt att det inte fanns någon mening med att gräva i tunnelsystemet för att ta reda på hur många människor som dog.

Khalid och Yasir kommer från Achin, från de två dalarna Pekha och Bandar, som var IS-ockuperade och totalförstördes när IS drevs ut. Khalid berättar att hans fru och barn, tre pojkar och en flicka mellan ett och sju år, inte kunde bo kvar.

– Jag saknar dem väldigt mycket, jag kan inte hälsa på dem så ofta där de är. Om jag sover där kan jag inte slappna av eftersom jag utsätter dem för fara.

Förstörda byggnader i Pekha, Achin, efter bombdådet 2017. Foto: STEFANIE GLINSKI

Han tror att USA använde Afghanistan som en testplats för bomben.

– De använde en av de största bomberna någonsin i min by, de har aldrig använt den i något annat land. Amerikanerna gör allt det här som ett spel, de gör afghaner till sina spelpjäser.

Det var inte bara USA-koalitionen som attackerade IS. På marken krigade talibaner och lokala upprorsgrupper mot IS – och fick därmed luftunderstöd av USA. Det gjorde att maktförhållandena ändrades. Enligt en provinsäldste är IS numera så försvagade att de jobbar under de afghanska talibanerna, vilket knappast kan ha varit USA:s mål.

Khalid anser att de olika grupperna är varianter av samma sak:

– Talibaner stred mot IS tidigare, men i den större bilden strider talibaner, al-Qaida och IS för islam, så det här kommer bara att fortsätta om freden inte kommer.

Han menar att det blir fred när de som de strider emot ger upp och en islamisk stat inrättas.

– När talibanerna kommer tillbaka till makten, vilket de kommer göra, så kommer det bli mycket bättre.

Yasin och Khalid kommer från de två dalarna Pekha och Bandar, som tidigare var IS-ockuperade. Foto: STEFANIE GLINSKI

Frågan är: bättre än vad? Khalid Mansoori har varit i Kabul en gång i sitt liv, som barn under talibanregimen, och vet inte något om hur staden har utvecklats sedan dess. Där han bor finns det bara stenhus och tält. Han har ingen tv, har aldrig sett en amerikansk film, kan inte använda internet och lyssnar inte på musik.

– Jag lyssnar på nasheed.

Islamistiska manskörer på arabiska utan instrument, som blev kända utanför den muslimska världen när IS började använda dem i sina rekryteringsvideor.

Khalids utbildning sträcker sig till andra klass och han har knappt gått i koranskola heller. Idéerna som han har om islam, som att kvinnor inte får gå på universitet, har han hämtat någon annanstans än från koranen.

Att livet, speciellt för kvinnor som i dag kan studera och arbeta i Kabul, skulle bli sämre påstår han är propaganda.

– Folk kommer leva vackra, fria liv och få möjlighet att komma till paradiset.

Utöver sina lösgrundade religiösa argument pratar Khalid om hämnd. Han har förlorat en storebror i en attack av afghanska regeringsstyrkor och hävdar att över hundra av hans vänner har dödats, framför allt i natträder som afghanska specialstyrkor gör under ledning av CIA.

Livvakten Yasin Khanjari har växt upp i krig. Han slutade skolan i tredje klass och har inte gått i koranskola. Foto: STEFANIE GLINSKI

Amerikanska styrkor i Nangarhar 2017. Foto: GHULAMULLAH HABIBI / EPA

Han skyller kriget på USA och tycker att det har varit förgäves att USA har spenderat över två triljoner dollar i Afghanistan.

– Självklart har de byggt skolor, vägar och broar och sådant men eftersom det är krig förstörs allt de bygger. Bygger de en bro i dag kommer den förstöras om några veckor. Det är bara när det är fred som det kan fungera.

Värt att notera är att USA:s krig mot terrorism också har dödat dubbelt så många än vad terroristerna har gjort. Sedan 2001 har terrorism dödat nästan en kvarts miljon människor, medan kriget mot terrorism har dödat en halv miljon.

Livvakten Yasin Khanjari har radikaliserats av att växa upp i krig. Han slutade skolan i tredje klass och har inte gått i koranskola. Föräldrarna flydde till Pakistan under Sovjetockupationen.

– Jag strider för att muslimer har blivit så brutalt behandlade. Min brorson dödades i en natträd, jag har sett civila dödas och många av mina vänner har dödats i natträder och bombningar.

Yasin och Khalid blir motiverade när de hör historier om krigarnas långa kamp i bergen och om när Osama bin Laden befann sig just på denna plats. Foto: STEFANIE GLINSKI

När Khalid och Yasin är i bergen med de äldre och hör historier om mujahedinkrigarnas långa kamp, om när Osama bin Laden fanns i just de här bergen i Afghanistan och om 11-septemberattackerna 2001 blir de motiverade.

Khalid tycker att terrordåden i USA var rättfärdigade.

– Jag blev väldigt glad när jag hörde att så många amerikaner hade dött, för vi har också förlorat många.

Att afghaner dödas beskriver han däremot som en sorg, även om de tillhör afghanska regeringsstyrkor. Han hoppas och tror att talibanerna kommer ta över snart – han har nått gränsen för sitt tålamod.

– Jag vill att det ska hända nu på söndag.

Innan Khalid Mansoori reser sig och går säger han att han ber om ursäkt om han har sagt något som har varit upprörande.

Stefanie Glinski och Magda Gad.

Magda Gad är Expressens krigskorrespondent. Stefanie Glinski är frilansande journalist och fotograf för tidningar som Foreign Policy, The Economist, The Guardian, LA Times.

