Här dör barnen av diarréer och vanliga förkylningar

Det luktar död i rummet på sjukhuset där de undernärda ligger. Den kvava, stickande, lite varma lukten av död.

Patienterna är alla under fem år. Små bröstkorgar som utmattade försöker dra in luft från syrgasbehållare. Droppnålar som ser för stora ut i uttorkade händer. Vit tejp som håller fast slangar över pannor och näsor. Katetrar som samlar upp urin i påsar som hänger fritt ner på golven. Skrynklade tablettkartor och använda sprutor bredvid och under sängarna. Ögon som inte orkar längre.

Zubair är sex månader gammal och döende i undernöring. Orsaken: en vanlig diarré. Han blev utmattad av vätskebristen, orkade inte amma och dömdes ut som chanslös när han kom till sjukhuset, som först inte ville skriva in honom. Foto: STEFANIE GLINSKI

”Du har tagit hit ett dött barn”, sa personalen på sjukhuset när mamma Karima kom hit med Zubair. Hon fick strida för att få honom inlagd: ”Jag kämpar för att rädda min sons liv”. Foto: STEFANIE GLINSKI

För de flesta började det med en förkylning eller diarré. Sex månader gamla Zubair blev lös i magen och hans mamma Karima märkte att han blev för klen för att amma. Han förlorade vikt och hon bestämde sig för att försöka ta honom från deras by i Paktia till Kabul. Det är en farlig resa, hon visste att de kunde skadas eller dödas på vägen. När de kom fram till barnsjukhuset Indira Ghandi i huvudstaden, som har den största avdelningen för undernärda i Afghanistan, ville personalen först inte lägga in Zubair.

– Läkarna sa att han var för dålig. De sa till mig: ”Du har tagit hit ett dött barn.”

Karima tittar vidöppen av förtvivlan och ömhet på Zubair, som befinner sig i gränsriket mellan de levande och de döda. Det här är hans sista chans, en chans hans mor har stridit för:

– Jag är analfabet, jag vet inte ens hur gammal jag är men jag kämpar för att rädda min sons liv.

Läkarna har inte de mediciner de behöver för att vårda barnen. Föräldrarna har inte pengar för att köpa alla mediciner och sjukhuset har inte budget för att ge dem mediciner. En läkare säger att biståndsgivare är trötta på att ge pengar till Afghanistan. Foto: STEFANIE GLINSKI

Barnsjukhuset Indira Ghandi i Kabul har den största avdelningen för undernärda i Afghanistan. Förra året hade de i snitt tre inlagda fall per dag, nu är det 20-25 fall per dag. Foto: STEFANIE GLINSKI

Läkaren Hasiba Yousfi, en 28-åring i en blommig huvudsjal och rock, går mellan de korta sängarna. Hon meddelar procentsatserna för att barnen ska överleva.

– 20 procent, säger hon vid en sängs fotända.

På ett handfat vid kortväggen kryper det myror.

– 70 procent, säger hon vid en annan.

Sedan lägger hon till:

– Om barnet får medicin.

Mammorna får sova här i salen tillsammans med barnen. När det är överbelagt får tre barn dela på en säng. De ökade fallen av undernäring beror på pandemin, klimatförändringar och kriget. Foto: STEFANIE GLINSKI

Myror kryper runt på ett handfat inne på barnsjukhuset Indira Ghandi. Foto: Magda Gad

14 månader gamla Selab har lunginflammation. Salen mittemot den där de undernärda ligger är full av små barn som har dödliga luftvägsinfektioner – på grund av luftföroreningar i Kabul. Foto: STEFANIE GLINSKI

Att bli inlagd på sjukhus i Afghanistan är inte samma sak som att få vård. Föräldrarna måste betala för alla behandlingar och mediciner själva, det enda de får utan att betala är mjölkpulver och matersättning (RUTF).

– Föräldrarna får gå ut från sjukhuset och köpa mediciner på något apotek och ta hit den och alla har inte råd med det. Medicinen som barnen behöver kostar mellan 2 000 och 4 000 afghanis per dag.

Mellan ungefär 220 och 440 kronor. I ett land där en månadslön ligger på drygt 1 000 kronor är det en ekvation som inte går ihop. Undernärda barn behöver som regel fyra veckor på sjukhus och Hasibas uppdrag som läkare blir närmast omöjligt att utföra:

– När jag inte kan ge barnen den medicin de behöver är det så svårt för mig, jag blir väldigt frustrerad och väldigt bestört. Många väntar också för länge med att ta hit barnen, det finns inga sjukhus där de bor, vägarna är dåliga och säkerhetssituationen är dålig. Ibland är barnen i koma när de kommer hit.

Föräldrar som har lyckats få sina barn inlagda på sjukhuset Indira Ghandi i Kabuls ödesmättade korridorer. I entrén skriker folk för att få komma fram till disken, som om det gällde deras barns liv och död – och det gör det också. Foto: STEFANIE GLINSKI

Ett av barnen som vårdas för undernäring vid universitetssjukhuset i Jalalabad. När Foto: STEFANIE GLINSKI

Föräldrarna måste åka genom kriget för att komma till sjukhus i städerna. Eftersom resorna är farliga, vägarna dåliga och de ofta inte har pengar till bensin kommer de till sjukhusen för sent. Ibland kan läkarna inte göra något alls för barnen. Foto: STEFANIE GLINSKI

Sedan förra året har antalet fall av undernärda på sjukhus i Kabul ökat med 80 procent, enligt Hasibas uppskattning. Enbart i den här salen är 20 till 25 barn inlagda varje dag, 2020 var det i snitt tre.

Över fyrtio år av krig i kombination med en pandemi, klimatförändringar och korruption har gjort att hälften av den afghanska befolkningen är i behov av nödhjälp – 2020 var siffran 9,4 miljoner, 2021 är siffran 18,4 miljoner. Fyra av tio afghaner kan inte äta sig mätta och hälften av alla barn riskerar undernäring.

Att kvinnor svälter när de är gravida och ammar ökar i sig risken för att de får undernärda barn. När de kommer med sina barn till sjukhus får de sova i samma sal. Papporna får hitta en plats utanför sjukhuset, på gården eller i väntrummen.

Är avdelningarna överbelagda delar upp till tre patienter på samma säng.

Izar ul Haq, 11 månader, har cerebral pares och är undernärd. Foto: STEFANIE GLINSKI

30-åriga Nasima är här med sin elva månader gamla son Izar ul Haq. Izars ansikte är vitt, han kan inte röra sig alls och har svårt att få ner syrgasen i lungorna. Mamma Nasima blir rädd men hon kan inte kommunicera det till personalen, hon är uzbek från provinsen Faryab och talar varken dari eller pastho, som är majoritetsspråken i landet. Izars morbror, 24-åriga Sher Mohammed, får ett speciellt tillstånd för att komma in bland kvinnorna och tolka. Han förklarar att Nasimas man är i nordvästra delen av landet och söker jobb, att han själv är student och att de har fått skrapa ihop pengar av släktingar och grannar för att kunna komma hit.

– Vi har inte haft råd att köpa så mycket mediciner, vi har lånat 10 000 afghanis och de är snart slut.

Vad ska ni göra när pengarna tar slut?

– Då kommer vi ta hem honom för vi har inget annat alternativ.

Det blir tyst runt Izars säng.

Alla vet vad det betyder.

Izars morbror, 24-åriga Sher Mohammed, sitter vid hans sjukbädd. Morbrodern hjälper till som tolk för mamma Nasima. Foto: STEFANIE GLINSKI

Izar ul Haq har svårt att få ned syrgasen i lungorna. Hans ansikte är vitt. Foto: STEFANIE GLINSKI

Fem månader gamla Zahra vårdas av sjuksystern Susan Sahib Zada. Hennes mage är uppsvälld för att hon är svältdrabbad och läkarna bedömer det som svårt att rädda hennes liv. Foto: STEFANIE GLINSKI

I sängen bredvid ligger fem månader gamla Zahra. Hennes mage är uppsvälld som en boll, ett tecken på att hon lider av grav svält. Hennes mamma Bebi såg att det var något fel en morgon när hon tvättade Zahra hemma i byn i Sar-e Pul.

– Det var för fyra månader sedan. Magen blev större och vi tog henne till ett sjukhus i Mazar-e Sharif, men de kunde inte göra något för henne där. Hon togs i ambulans till Kabul och jag och min man åkte efter i bil.

Den vägen går genom talibankontrollerat område.

– Jag kunde inte alls tänka på min egen säkerhet då, det enda jag kunde tänka på var min dotter. Hon är inte stabil. Jag är så extremt orolig, jag kan inte äta själv för jag mår så dåligt.

Hennes man är arbetslös och det de vanligtvis har hemma är ris.

– Min mamma ser efter våra tre andra barn nu, men de gråter hela tiden för de är hungriga och hon ringer mig och säger att de inte har mat.

Chefsläkaren Aqa Mohmand Shirzad, 53, har stannat vid Iza ul Haqs säng under ronden. Foto: STEFANIE GLINSKI

Chefsläkaren Aga Mohmand Shirzad kommer in genom salsdörren och går ronden. Han stannar vid varje barn. Läser i journalerna, lyssnar på patienters hjärtslag och anhörigas sorg. När han är klar ställer han sig mitt på golvet och bara står där i dödslukten.

Känslan av maktlöshet blir ofta överväldigande för honom:

– Det här är så extremt dåligt.

Aqa Mohmand Shirzad ser det som ett stort misslyckande att situationen ser ut så här trots att USA och andra västländer har varit i Afghanistan i tjugo år. Han och de andra läkarna har inte fått lön på två månader. Foto: STEFANIE GLINSKI

Han är 53 år, har jobbat här på Indira Ghandi i hela sitt liv och har själv inte fått lön.

– En läkarlön är 9 000 afghanis, men nu har de inte betalat oss på två månader.

Knappt 980 kronor.

– Häromdagen gick jag ut och köpte mediciner till en mamma som inte hade pengar. Jag stod inte ut. Allt blir sämre för varje dag och det här kriget gör det ännu värre, för om papporna dödas kan ingen köpa något som barnen kan äta.

Tycker du att det är ett misslyckande att USA och andra länder har varit här i tjugo år och ändå är det så här dåligt?

– Ja, självklart är det ett stort misslyckande. I början, efter 2001, fick vi mer pengar från andra länder och hade ett eget apotek, men nu får vi bara från afghanska regeringen och har inte ens ett kök på sjukhuset. Mjölkpulvret och RUTF får vi från UNICEF, det är allt. Och till sommaren kommer fallen av undernärda att öka ännu mera, för det är vanligare med diarréer när det är varmt. Det vi ser nu är bara början av den här katastrofen.

MINSKAT BISTÅND USA gjorde ett militärt tillbakadragande från Afghanistan år 2014 och skar då samtidigt ned på det ekonomiska stödet till landet. Det har kallats för en ekonomisk chock och det är något som afghaner som regel refererar till, att de upplever att deras liv försämrades efter 2014, med en nedgång och en våg av arbetslöshet. Värt att notera att det var i samma tidsperiod som den afghanska grenen av IS etablerade sig i landet, samt att händelsen även sammanfaller med den stora flyktingvågen till Europa. År 2020 minskade biståndet generellt, eftersom att givarländer drabbades av covidpandemin. I början av mars 2021 hotade USA med ytterligare nedskärningar av finansiellt stöd, som påtryckning för att afghanska regeringen och talibanerna inte kommer framåt i de samtal som inleddes mellan parterna hösten 2020 i Doha. Visa mer

Jalalabads universitetssjukhus tvingas ta emot undernärda barn, trots resursbrist. Alternativet vore att lämna dem på gatan. Foto: STEFANIE GLINSKI

I staden Jalalabad, i östra Afghanistan i provinsen Nangarhar, har universitetssjukhuset tvingats ta emot undernärda barn, trots att de inte har en budget för det. Det är ett sjukhus som är till för utbildning och inte alls ligger under hälsodepartementet.

Sjukhusdirektören förklarar den uppkomna situationen med att:

– Vad har vi för val?

Waqas, nio månader, är svårt undernärd och vårdas på universitetssjukhuset. Foto: STEFANIE GLINSKI

Waqas mamma Parween har redan förlorat fyra barn, Waqas är hennes femte. Medicinerna han behöver kostar mellan 220-440 kronor per dag och undernärda behöver som regel sjukhusvård i en månad. Med månadslöner om mindre än 1 000 kronor – en läkarelön är cirka 980 kronor – går ekvationen inte ihop och barn dör. Foto: STEFANIE GLINSKI

Det finns inga resurser, men det är mänskligare än att lämna dem på gatan. På en stol mellan två sängar i den tillfälligt inrättade avdelningen sitter 40-åriga Parween, som har förlorat fyra barn i rad. Dödligheten för barn under fem år är sex procent i Afghanistan och landet är det farligaste i världen för barn.

Det enda av Parweens barn som har klarat sig är nio månader gamla Waqas, men hans chans att överleva är lägre än tjugo procent. Han ligger på rygg i en tvådelad mjukdress och har andningsproblem.

Mamma Parween har inte råd med medicinerna som kan rädda Waqas liv. Utöver minskat bistånd förvärras läget av komplicerade tullprocesser och skatter. Även talibanerna tar skatt av införsel av sjukvårdsutrustning och mediciner via gränser som de kontrollerar. Många gånger betalas skatt två gånger – både till regering och till talibaner. Foto: STEFANIE GLINSKI

Waqas blev sjuk för att familjen inte hade tillräckligt med mat och han kan räddas med mediciner som finns på apoteken, men några pengar till det finns inte här och Parween, som har begravt fyra barn, behöver förbereda sig på att begrava ett till.

– Vi lånade 30 000 afghanis och vi har inte mer nu.

Foto: STEFANIE GLINSKI

