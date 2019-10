Filmen är äkta. Jag sitter precis och pratar med en kvinna som kände en av de avrättade. Hon såg avrättningen på tv:

– Han var min vän, fick hon ur sig innan hon gick i väg för att få en stund i fred med sin chock och sorg.

FSA har också stängt av vägen mellan Kobane och Ayn Issa, vilket har gjort att folk är instängda västerut.

Situationen är mycket oberäknelig och ingen vet vad som kommer hända från en timme till en annan.

Aldrig varit så osäkert som nu

Läget i nordöstra Syrien aldrig varit så osäkert som nu.

I Qamishli finns sedan flera år syriska regeringsstyrkor på plats – Bashar al-Assads armé – och det går nu rykten om att de kan komma att ta över Qamishli.

I morse flygbombade Turkiet nära al-Hol – lägret där det sitter över 70 000 kvinnor och barn som kommit från IS-områden, inklusive svenskar.

Just nu bombar Turkiet staden Ayn Issa i Raqqah-provinsen, nära ett väldigt stort flyktingläger med människor som förlorade sina hem under kriget mot IS. Där finns också en avdelning för IS-familjer och enligt uppgift har svenska IS-familjer som satt där flytt. Totalt har 785 flytt från läger i Syrien.

Kvinnan: ”Jag reagerar inte av bomber längre”

Inne från al-Hol säger en kvinna:

– Jag reagerar inte av bomber längre det har blivit en vana. Vet att så länge jag hör ljudet av flyg så är dom inte över oss och om man hör bomben flyga så kommer de inte landa på oss. Vet folk som vars hus blivit bombade av amerikanerna och vi själva blev bombade av Bashar ... men de är otäckt faktiskt när de bombar.

Hon finner, som så många andra människor i krig, tröst i Gud:

– Det känns skönt för mig att ha islam på min sida och det känns skönt att tro det gör mig lugn. Jag är inte rädd för att dö bara för att bli skadad eller att min familj ska dö och inte jag.

Mobilfilmer på påstådda avrättningar sprids.

