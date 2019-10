Det syriska kriget bröt ut våren 2011. De fredliga demonstrationerna i landet mot president Bashar al-Assad togs snabbt över av olika väpnade miliser. Många av dessa var extremistiska sunniislamister som ville inrätta sharia i Syrien och de fick stöd av väst, Gulfstater och Israel. Svenskt bistånd gick även till en polisstyrka som kontrollerade att strikt sharia efterföljdes (läs granskning av Svenska dagbladet).

Att störta al-Assad sågs som det viktigaste.

Ryssland, Iran och iranstödda libanesiska Hezbollah tog det andra partiet. De stred tillsammans med al-Assads regeringsstyrkor mot oppositionsstyrkor inkluderat al-Qaida och IS.

I nordöstra Syrien tog kurdiskledda styrkor plats i maktvakuumet och stred för kurdisk självständighet och mot IS. USA gick in som deras allianspartner i krigen mot IS i viktiga städer som Kobani, Raqqah och Deir Ezzor.

Men Turkiet kunde inte tillåta att ha kurdiska väpnade grupper vid sin gräns och gick i stället in och invaderade med stöd av islamistiska miliser som Ahrar al-Sharqiya.

Efter bara fem dagar visar det sig att Turkiets attack har varit oproportionerlig med dödande av barn, kvinnor, journalister, flyende civila och människor som bor i området som varken är kurdiska eller beväpnade - som arabiska barnfamiljer.

Utomrättsliga avrättningar har även utförts av miliser som Turkiet har som fotsoldater på marken. IS-fångar har flytt, läget har varit oberäkneligt och utom kontroll.

Många länder har fördömt men inget har agerat. Men i går kom beskedet att al-Assad har slutit ett avtal med kurder och kommer flytta in fordon, vapen och trupper för att återta kontrollen över sitt territorium.

Syriska regeringsstyrkor har börjat i norr i Manbij, där även turkiska regeringsstyrkor finns på plats.

Turkiska regeringsstyrkor finns även västerut och söderut i städer som Tal Abyad och Ayn Issa. Syriska regeringsstyrkor har närvaro i Qamishli.

Nu står två regionala stormakter mot varandra på marken och al-Assad har stöd i ryggen av den globala stormakten Ryssland.

USA kommer lämna regionen helt och kurdiska soldater med allierade i SDF kan komma att avväpnas som en del i överenskommelsen.

Åtta är efter att al-Assad skulle störtas är det nu han som kommer tillbaka och gör något åt det som Europa och USA låtit ske framför deras ögon.

Min magkänsla säger mig att hela Syrien snart kommer vara al-Assad-kontrollerat och att den halv miljon människor som dött i kriget dog förgäves.

Och fler kommer dö när kriget här i nordöst nu trappas upp och Turkiet får motstånd av en tungt beväpnad armé som även har flygvapen.

Sett ur ett större perspektiv innebär denna utveckling att USA förlorat ännu mer kontroll i Mellanöstern och att deras fiende Iran nu kontrollerar regionen hela vägen från Iran till Medelhavet med undantag för kurdiska KRG i norra Irak samt Israel.

I längden kommer USA inte accepterar detta utan på olika sätt försöka försvaga Iran, vilket de redan gör med hårda sanktioner.

USA har även skickat 3 000 amerikanska soldater som förstärkning till Irans regionala fiende Saudiarabien, för att skydda saudisk olja mot Iran och Iranstödda Houthi i Yemen.