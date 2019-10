Varje gång jag hör ordet vapenvila i krig blir jag rädd. Det är något som burkar utropas av två anledningar:

1) För att oproportionerligt många civila har dödats och man för att undvika omvärldens fördömanden upprättar en humanitär korridor för evakuering, något som krävdes i går i en uppmaning från den kurdiska sjukvårdssidan till internationella Röda korset. Det här har skett flera gånger tidigare i både Syrien och Irak när väldigt många civila har bombats och bilder av det har läckt ut.

2) På militärspråk innebär eldupphör att den sida som utropar det behöver omgruppera och göra upp en ny strategi för sin offensiv. Efter det blir attackerna vanligtvis ännu kraftigare än de var när de pausades.

Och det är just ett avtal om paus som har ingåtts – inte något avslut av Turkiets operation eller av kriget.

13 punkter i avtalet

I det 13 punkter långa avtalet står det ordagrant att: ”den turkiska sidan kommer att pausa Operation Fredens Källa för att möjliggöra tillbakadragandet av YPG från säkerhetszonen inom 120 timmar.”

Vidare står det att det ska: ”inkludera återtagandet av YPG:s tunga vapen och upplösandet av deras förstärkningar och alla andra stridspositioner”.

Samtidigt gick Turkiet ut och sa att operationen kommer att fortsätta efter pausen och att om de blir attackerade under dessa fem dagar kommer de att gå till motattack, vilket redan har skett då strider återupptagits på morgonen öster om Ras al-Ain – oklart vilken sida som började.

Avtalet har gjorts över huvudet på både kurdledda alliansstyrkorna SDF – där kurdiska styrkorna YPG ingår – och president Bashar al-Assad. Varken USA eller Turkiet har rätt att styra över Syrien och ändå har dessa två parter gjort en överenskommelse om Syrien – där USA ger Turkiet rätten att ta en del av nordöstra Syrien, dessutom från en tidigare allierad till USA.

En kurdisk soldat sårades i en attack från islamistmiliser när han försökte få ut skadade från Ras al-Ain. Foto: Niclas Hammarström

Bashar al-Assad har inte gått med på detta. Han sa i går att Turkiet är en fascistisk regering och att deras invasion är en ockupation samt att Syrien kommer ta till alla lagliga medel som landet har för att besvara detta.

SDF:s överbefälhavare Mazlum Kobani sa sent i går kväll att deras styrkor enbart har gått med på vapenvila i det avgränsade området mellan städerna Ras al-Ain och Tal Abyad – inte alls i hela det område som USA och Turkiets avtal gäller – och att SDF har gått med på detta för att många civila har förlorat sina liv de senaste nio dagarna och för att tusentals människor har fördrivits från sina hem. Han underströk att inga demografiska förändringar kommer att tillåtas – ett annat ord för etnisk rensning – samt att de som har flytt måste få återvända till sina mark och till sina hem.

Han sa uttryckligen att inga SDF-styrkor kommer dra sig tillbaka från andra områden än där den humanitära katastrofen nu pågår mellan Ras al-Ain och Tal Abyad och att Turkiets mål med attackerna aldrig får uppnås: ”Ingenting har diskuterats gällande övriga områden. Våra styrkor kommer att stanna kvar där.”

Varför sker Turkiets offensiv just nu? • I Turkiet befinner sig i dag många syriska flyktingar. Enligt Turkiet själva vill man genom att nu gå in i norra Syrien skapa en säkerhetszon där man kan placera flyktingar. • Turkiet vill inte heller se ett kurdiskt självstyre längs sina gränser. Kurdiska styrkor i Syrien är en del av PKK, en grupp som terrorstämplats av bland annat EU. PKK har stridit mot Turkiet i decennier. • Att Turkiet skulle inleda att en offensiv var väntat, men att den inleddes just på onsdagen förra veckan beror på att Donald Trump söndagen 6 oktober tog ett beslut som överraskade många. • Han drog då tillbaka USA:s soldater i området vilket många tolkade som grönt ljus för Turkiet att gå in i området. Visa mer Visa mindre

Att attackera sjukhus är krigsbrott

Varken de kurdiskledda styrkorna SDF eller president Bashar al-Assad har alltså godkänt avtalet mellan USA och Turkiet.

Vid en närmare granskning av detta avtal framstår de 13 punkterna dessutom som en plan för en etnisk rensning – inte för en långsiktig vapenvila.

I går mitt på dagen meddelade chefsläkaren doktor Hassan på det enda fungerande sjukhuset i Teltamer, där man tagit emot skadade från vägen som går till Ras al-Ain, att turkiskstödda miliser stängt av denna väg, att skadade är omringade och fast under bombningarna och att sjukhusets försök att evakuera skadade civila har stoppats av turkiska flygbombningar.

Det var i det läget den kurdiska sjukvårdssidan vände sig till internationella Röda korset med en officiell och akut begäran om hjälp med att få ut de skadade.

Att oproportionerligt attackera civila under en offensiv är ett brott mot krigets lagar. Efter vädjandet till omvärlden förvärrades situationen för de skadade civila dessutom ytterligare.

Under eftermiddagen, medan USA och Turkiet satt i förhandlingar om avtalet, kom rapporter om att sjukhuset i Ras al-Ain har attackerats av turkiskstödda miliser och/eller bombats av Turkiet. Den kurdiska politiska ledaren Xelil Aldar har bekräftat informationen om sjukhusattackerna i de kurdiska tv-kanalerna Sterk och Kurdistan 24.

De civila har därmed från och med i går eftermiddag ingen tillgång till sjukvård.

En kvinna tas om hand inne på sjukhuset i Teltamer. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Att attackera ett sjukhus är alltid ett krigsbrott enligt internationell humanitär lag. Även om den ena sidans soldater befinner sig på ett sjukhus har den andra sidan inte rätt att gå till attack – så fort en kombattant är sårad och söker vård råder skyddsstatus.

Även i extrema situationer när sjukhus helt tas över av en part i konflikten, vilket inte var fallet gällande sjukhuset i Ras al-Ain, måste alla som är inne på sjukhuset meddelas i tid och ges möjlighet till evakuering före en attack.

En utredning behöver därför göras för att klargöra om Turkiet har gjort sig skyldiga till grovt krigsbrott i Ras al-Ain.

Skador som flera civila uppvisar har även lett till misstankar om att vit fosfor har använts.

Kurderna kommer inte kunna försvara sig

Ytterligare besvärande uppgifter finns svart på vitt i avtalet mellan USA och Turkiet. Vad som står där är att YPG ska dra sig tillbaka och avväpnas och att deras förstärkningar ska förstöras. Det står inte SDF utan just YPG.

YPG är den kurdiska delen av SDF – en allians där även araber, assyrier/syrianer och yazidier med flera ingår.

YPG är kurdernas regionala försvarsstyrkor i nordöstra Syrien – Rojava. De kvinnliga försvarsstyrkorna kallas YPJ.

Det var YPG och YPJ som började strida mot IS i städer som Kobane. SDF, Syrian Democratic Forces, bildades först när USA kom och gav sitt stöd till dem under kriget mot IS – en förändring som främst utgjordes av ett namnbyte för att USA mot Turkiets vilja överhuvudtaget skulle kunna beväpna och understödja kurdiska styrkor.

Genom att lägga till ordet demokrati kunde de inför västvärlden komma undan Turkiets invändningar.

Men nu kräver alltså både USA och Turkiet att de kurdiska styrkorna ska lämna över sina tyngre vapen och dra sig tillbaka söderut till områden där de dessutom inte får skydda sig.

På flack mark utan tunnlar och värn, beväpnade med endast pistoler och Kalasjnikovs, kommer det vara enkelt för Turkiet att slå ut dem.

Att rensa ut dem.

Att begå etnisk rensning.

Trump: ”Det är tuff kärlek”

Att Turkiet hatar kurdiska väpnade styrkor är ett historiskt faktum, men varför USA går med på detta är svårt att avgöra. Deras huvudfiende i regionen är Iran och de har alltid stöttat sunniextremistiska miliser i proxykrig mot Iran, shiitiska Iranstödda miliser och Ryssland, så ett svar skulle kunna vara att de vill göra nordöstra Syrien sunniarabiskt för att ha en buffertzon mot shiiterna, Iran och övriga östblocket.

Marken här i nordöstra Syrien i Rojava utgör därmed ett schackspel för stormakterna.

President Trump sa just i ett tal att ibland måste du låta dem strida – ”sometimes you have to let them fight” – att det är okonventionellt men att de behöver få känna på hur hårt det är att strida. Tidigare har han sagt att de har mycket sand att leka med.

Nu säger han att det är som med barn.

Att ibland får man låta dem bråka.

Att det är tuff kärlek.

Mohammed är 13 år. Han brännskadades efter ett av Turkiets flyganfall. Pojken skriker gång på gång, ”Rör mig inte, det bränns”. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Den tuffa kärleken får barn som brännskadade Muhammed, 13 år, som vi publicerade bilder och filmer av i går, nu ta emot.

De turkiskstödda islamistiska miliserna attackerar och dödar i skrivande stund människor som försöker evakuera 35 skadade som inte når någon form av vård i eller i närheten av Ras al-Ain.

Dessa miliser ingår inte heller i avtalet så deras dödande kan Turkiet bara skjuta ifrån sig och hävda att det inte är reguljära turkiska soldater som begår några krigsbrott.

Det är ytterligare en finess med att använda sig av proxystyrkor.

Turkiska miliser befinner sig nu hundra meter från sjukhuset i Ras al-Ain.

Det råder ingen vapenvila i nordöstra Syrien.

Så kan du hjälpa de drabbade i Syrien Rädda barnen:

Finns på plats med personal i tre olika flyktingläger. Där hjälper de barn med tak över huvudet, mat och övrig akuthjälp. Organisationen förbereder sig också för att öka sina insatser i området. Swisha valfri summa till 900 6008 och märk gåvan FRAMTID. Alternativt överför valfri summa på Bankgiro 092-0033 eller Plusgiro: 90 2003-3. UNICEF:

På plats inne i Syrien och ger barnen livräddande hjälp. UNICEF har trappat upp sina insatser och förser barnen och deras familjer med näring, hälsovård, rent vatten och sanitet. Swisha valfri summa till 902 00 17 eller överför valfri summa på Bankgiro 902-0017 eller Plusgiro 90 20 01-7. UNHCR:

Arbetar på plats där de bland annat delar ut nödhjälp i form av mat och vatten, varma filtar och kläder, samt ger barn på flykt möjlighet att gå i skola. Swisha valfri summa till 90 01 645. Alternativt överför valfri summa på bankgiro 90 0-16 45, eller plusgiro 90 01 64-5. Läkare utan gränser:

Läkare utan gränser hjälper pressade sjukhusen med begränsade resurser. Enligt organisationen har man team på plats i Ain Al Arab (Kobane), Ain Issa, Al Mallikeyeh (Derek), Tal Tamer, Tal Kosher, Al Hol och Raqqa. Swisha valfri summa till 900 60 32 eller överför valfri summa på Bankgiro: 900-6032 eller Plusgiro: 900603-2. Röda korset/röda halvmånen

Röda Korset/Röda Halvmånen är på plats i nordöstra Syrien, och delar ut mat, vatten, filtar och annan nödhjälp. Organisationen har också ett fältsjukhus, mobila kliniker och ambulanser i området. Swisha valfritt belopp till 123 000 4648 Svenska kyrkan:

Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen som är en av världens största biståndsallianser. De arbetar långsiktigt med utvecklingssamarbete och ger mest stöd där behoven är som störst. Swisha valfri summa till 900 12 23 eller överför valfri summa till Bankgiro: 900 1223 eller Plusgiro: 90 01 22-3. Visa mer Visa mindre

Larm om skottlossning trots vapenvilan • Kassem Hamadé rapporterar från området.

LÄS MER: En halv miljon kan ha dött förgäves

LÄS MER: Människorna känner sig svikna och arga