Jag brukade tänka på alla de där stjärnorna som hängde så lågt över oss när vi sov på asfalt eller på tak med artillerield och kulspruteknatter i bakgrunden som alla de som hade dött.

Att de nu tittade ner på oss som var kvar. Att de gav oss ljus och att de hoppades att de en dag skulle få se något bättre där uppifrån.

Men det blev inte bättre. Hämndspiralerna fortsatte och överallt fanns pengar till vapen men inga pengar till människorna som skadades av vapnen.

Jag har ingen aning om hur många jag såg dö och hur många döda jag såg i Irak. Jag minns inte ens hur många hjärtan som stannade under mina egna händer. Eller hur många kroppar det låg i massgravarna.

Vad jag minns är hur jag själv var beredd att dö med folket och att jag många gånger var nära att dö.

Jag minns bebisarna som besköts med granater. Att de bara hade blöjor på sig.

Jag minns pojken i Mosul som skrek och sprang runt och letade efter sin döda bror i alla rum. Till slut letade han i soptunnan.

Jag glömmer aldrig den dagen. Det var dagen då jag insåg att i vissa delar av vår värld springer barn och letar efter sina dödade syskon i soptunnor för att de inte kan förstå att de är döda. Och när de förstår sjunker de ihop och när de reser sig igen fortsätter de som andra personer. Även en del av dem har dött och de kommer aldrig bli vad de var igen.

LÄS MER: Magda Gad svarar på frågor om Afghanistan

Barn talade till mig som gamla och gamla talade till mig som barn. Barnen hade aldrig fått vara barn och de gamla hade aldrig fått leva sina liv och nu skulle de dö.

En man grät framför mig på ett sjukhus och sa det som alla föräldrar säger. Att varför var det inte jag som fick dö i stället för min son. I flera år hade han riskerat sitt liv genom att bland annat sälja cigaretter för att hålla liv i sin sjuka son under IS styre. Och dagen då de med bomber befriades från IS hittade han sonen under rasmassorna.

Efter vårt möte skulle han åka tillbaka till det som en gång var hans hus. För att gräva upp sonen ur den tillfälliga graven där han hade lagt honom under striderna. Och begrava honom igen på begravningsplatsen.

LÄS MER: Västerländsk demokrati kan inte fungera i Irak

Demonstranter på gatorna i Bagdad. Foto: HADI MIZBAN / AP TT NYHETSBYRÅN Många personer har dött. Foto: HADI MIZBAN / AP TT NYHETSBYRÅN Säkerhetsstyrkor vid ett polisbås. Foto: HADI MIZBAN / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Tusentals terrorattacker har begåtts av IS i Irak sedan den tidigare irakiske premiärministern förklarade att IS var besegrade och att kriget var vunnet.

Tusentals dagar av krig har drabbat folket sedan president Obama förklarade kriget i Irak vunnet. Det var före IS ens hade tagit mark och tidigare sunnistyrkor som gjorts arbetslösa gjorde gemensam sak med terrorister.

Tusentals dagar av krig och sekteristiskt våld och ett maktvakuum i vilket al-Qaida kunde ta plats bröt ut efter USA:s invasion. En invasion som byggde på en lögn. Ett krig mot terrorism som skapade terrorism.

Före det har tidigare generationer genomlidit statskupper, bortföranden, tortyr, krig mot Iran, krig mot Kuwait, diskriminering av shiiter, folkbrott mot kurder.

Och i dag har folket fortfarande inte jobb, de kan inte ställa mat på borden till sina barn, däremot finns det automatkarbiner till deras barn, de får ingen rättvisa på grund av korruption och många av dem vill inte styras av Iran. Det land som USA till slut gav Irak till när de insåg att deras försök till statsbygge inte fungerade. När de insåg att rasera är lättare än att hela.

Och när irakierna nu reser sig i protest så dödas de igen.

Det verkar vara det som irakierna föds till.

För att någon ska döda dem.

Jag vill tacka alla er som lät mig vara med er de sista andetagen.

Tack för allt som ni lärde mig om livet.

Varje dag när mörkret sänker sig och stjärnorna kommer fram tittar jag upp och hoppas.

Hoppas att ni en dag ska få se något annat i ert land.

Hoppas att vi som är kvar kan visa er att det fortfarande kan finnas värdighet bland människorna.

Att det kan finnas förlåtelse.

Att det kan finnas rättvisa.

Och att ni orkar fortsätta sprida ert ljus från skärvorna i himlen.

LÄS MER: Magda Gad såg talibaner i ögonen och fick svaren