Under Bashar al-Assads styre hade minoriteter som kristna ett skydd, assyrier och syrianer gick till kyrkor och nunnor och präster kunde bo i landet.

Samtidigt verkade al-Assad alltid mot Muslimska brödraskapet och de organisationer som växt fram ur deras ideologi och vilja att ha sharialagar – som al-Qaida och IS.

De som är mest rädda för al-Assad nu är IS. De fruktar att han kommer tortera eller avrätta dem:

– Vi har alla sett videor på Youtube hur hans soldater torterar, våldtar, begraver muslimer levande för att de säger la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, skriver en kvinna som har varit med i IS.

Versen hon hänvisar till är den islamiska trosbekännelsen.

Sverige gav bidrag till styrka som verkade som shariapolis

Bashar al-Assad har aldrig velat ha något sunniislamistiskt kalifat. Många som gick med i IS värvades under krigsstarten av just videos där al-Assads regeringsstyrkor stred mot beväpnade islamistiska grupperingar som har som mål att Syrien ska styras med sharia.

Dessa grupperingar beskrevs i väst som ”moderata rebeller” och eftersom de är i opposition mot al-Assad som något positivt, då al-Assads etikett är diktator.

Den islamistiska oppositionen beväpnades och finansierades av USA med andra västländer och Gulfstater. Wall Street Journal har avslöjat att även Israel har bistått sunniislamistiska miliser.

Sverige gav också bidrag till en styrka som verkade som shariapolis.

Någon demokratisk beväpnad opposition till al-Assad finns inte.

Det närmaste man kan komma är alliansstyrkorna SDF, som i majoritet är kurder och vars väpnade grupper har sitt ursprung i Abdullah Öcalans PKK-ideologi.

Civila försöker ta sig över från Syrien till Irak. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

USA:s två intressen i konflikten

Att beväpna något som från början växt fram ur ett kommunistiskt arbetarparti var en lång väg att gå för USA – dessutom var det politiskt svårt eftersom USA är allierade med Turkiet genom Nato och Turkiet klassar de väpnade kurderna som terrorister.

Att USA till slut ändå gjorde det var för att ha dem som fotsoldater i kriget mot IS i ar-Raqqah och Deir ez-Zor – områden som inte ens är kurdiska utan arabiska.

USA:s intressen var två – att slå ut IS och att hålla tillbaka al-Assads regeringsstyrkor, Rysslands soldater samt Iranstödda paramilitära armén Hizbollah.

Hizbollah är en armé som tidigare har visat att de är kapabla att strida mot en så stark militärkraft som Israel – därför är det absolut otänkbart för alla som är allierade med Israel att låta Hizbollah breda ut sig i närområdet.

De ses som ett större säkerhetshot än de sunniextremistiska grupperna – inkluderat IS.

De som väst valt ut som ”de goda” har själva vänt sig till ”de onda”

När Turkiet nu gick till attack mot kurdiska väpnade grupper med allierade i nordöstra Syrien drog USA sig ändå ur. De var aldrig i nordöstra Syrien för att långsiktigt samarbeta med kurdiska väpnade grupper i deras kamp för självständighet och Trump har hela tiden sagt att trupper ska tas hem.

Samtal om eventuell självständighet skulle i slutänden hursomhelst hållits mellan kurdiska politiska representanter och Bashar al-Assad.

Och det är till al-Assad som kurderna nu har vänt sig för att få hjälp mot de turkiska attackerna.

Syriska regeringssoldater, ryska soldater och Hizbollah finns sedan två dagar tillbaka tillsammans med kurdiska styrkor i nordöstra Syrien. Internationella hjälporganisationer och FN har lämnat området och syriska hjälporganisationer har i stället kommit på plats och försöker få folks förtroende genom att dela ut mat.

I staden Hassakha satt i förrgår Hizbollah på en restaurang och åt kebab och i Raqqah-provinsen finns för första gången på fem år syriska regeringssoldater. Ryska soldater har även kommit på plats i norr.

De som av väst valts ut som ”de goda” i kriget har alltså själva vänt sig till ”de onda” – al-Assad, Putin och Iran.

En folkmassa håller upp en bild på Bashar al-Assad i staden Tall Tamr i nordöstra Syrien. Foto: XINHUA/AVALON.RED / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

Omvärldens benämningar vänds upp och ner

Dagen då det avtalet ingicks får betraktas både som en historisk vändpunkt i Syrienkriget men också dagen då omvärldens benämningar vändes upp och ner.

Det som alltsomoftast inte beskrivits ingående är att det är just dessa arméer – syriska, ryska och Hizbollah – som gjort det största arbetet mot al-Qaida och IS i Syrien, precis som att det var irakiska regeringsstyrkor och shiamiliser som gjorde det stora arbetet i irakiska Mosul och sunnitriangeln.

De rapporterna från Syrien har valts bort då det inte passat in i det rådande narrativet.

Men för oss som har bott i regionen är den utveckling som nu skett inte överraskande.

Redan för två år sedan satt allt ifrån civila kurder, araber och kristna på golv och viskade till mig under strider, bombningar och de konstanta strömavbrotten att de ville ha tillbaka al-Assad. Att de drömde om att kunna resa fritt och billigt inom landet, gå till skola och jobb och ha elektricitet och internet och mat och vatten.

Människor med dessa drömmar firar nu i städer i nordöstra Syrien för att al-Assads trupper har kommit.

De europeiska ledarna ses som svaga och opålitliga

För USA är det en ytterligare förlust i Mellanöstern, som nu nästan styrs helt av deras fiende Iran. För EU är det också en förlust och de europeiska ledarna ses också som svaga och opålitliga, med premiärministrar som ofta byts ut och med en ständigt skiftande politik.

Ryssland är en segrare och när det kommer till Putin är han inte en ledare som ändrar åsikter efter opinionen.

Det delar han med Mellanösterns starka ledare och är något som folk känner sig hemma med – man behöver inte hålla med men man vet vad man får och har att förhålla sig till.

Turkiet har med sina al-Qaida-affilierade milisgrupper visat att de står på islamisternas sida.

Och för de som hoppas på västerländsk demokrati i Syrien är loppet kört.

Vad det däremot kan bli är fred – men då krävs det att omvärlden backar ut ur Syrien och slutar kriga på syriernas mark.

IS har fått en chans att återgruppera

För västvärlden finns nu bara en allierad kvar förutom Israel – och det är KRG, det kurdiska självstyret i norra Irak. Men även de kurderna sveks av USA och västländer när de 2017 röstade för självständighet och irakiska regeringen med Iranstödda shiamiliser som svar på det kom och tog mark som kurderna hade hållit under kriget mot IS.

IS har på grund av den senaste veckans händelser fått en chans att återgruppera, frita fångar och ta mer makt.

Det är vad de gör i krig och instabilitet.

För de utländska krafter som är inblandade i kriget finns nu två alternativ – IS eller Bashar al-Assad.

När kriget bröt ut valde västblocket sunniextremistern och släppte fram IS. Vad ska de välja nu?

