Madrid stänger ned – värst drabbat i Europa

Spaniens huvudstad har just nu 859 konstaterade fall av covid-19 per 100 000 invånare under de senaste två veckor.

Restriktioner, som än så länge bara gällt vissa stadsdelar, utvidgas nu till hela huvudstadsområdet som har nästan sju miljoner invånare. Det kommer innebära att invånarna inte kommer att få lämna sin stadsdel utan giltiga skäl.

Regionledningen har anklagat regeringen för att överdriva situationen. De säger att regionen inte kommer göra revolt utan kommer följa påbuden, men säger samtidigt till Reuters att de vill stå upp för Madridbornas rättigheter och att de kommer ta restriktionerna vidare:

– Men ja, vi tar detta till domstol, säger Isabel Díaz Ayuso.

