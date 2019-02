Madestam: M och KD splittrade om samarbete med SD

M/KD och SD skulle ha klar majoritet om det var val i dag. Kommer det att bestå – och finns det något som talar för ett sådant block?

– Mycket svårt svara på. Min bedömning är att Ulf Kristersson och stora delar av M inte vill se ett sådant närmande. I KD finns en delvis annan slutsats, är min bedömning. Dessutom är detta en fråga om hur M och KD vill samverka med L och C framöver. Även om de fyra partierna nu har en ”paus” eller splittrats, så talar mycket för att de kommer vilja söka sig tillbaka till varandra inför nästa val. För att det ska vara möjligt kan inte M och KD närma sig SD.

Kristersson ökar – men Löfven backar, hur kommer det sig?

– S tapp är en konsekvens av avtalet, det ser vi på Vs motsvarande uppgång. Det finns många socialdemokrater som är besvikna på uppgörelsen, de vänder vänsterut. M:s uppgång handlar om besvikna borgerligt sinnade Liberaler.

L tappar främst väljare till Moderaterna. Kan den rörelsen av väljare få någon effekt i valet av ny partiledare?

– Ja partier är alltid upptagna av opinionssiffror, problemet är dock om en partiledare som vill se Kristersson som ledare är lösningen. Liberalernas problem går djupare än så, partiet behöver hitta en ideologisk tydlighet, och en berättelse om Sverige i dag och i framtiden. När Björklund nu lämnar hamnar partiet i nära på upplösning med en fråga hängande i luften: vilka är L?

Hur ska L locka tillbaka väljare samtidigt som de avser att följa Januariavtalet och samarbeta med S?

– Det är självklart svårt, men det handlar om att just mejsla fram vad partiet står för och att formulera detta till väljarna. Det är naturligtvis möjligt men kräver en idé om vartåt man ska. Om väljarna vet vad partiet vill ha för samhälle, kan man stå ut med kompromisser. Men det lägger stort ansvar på partiet att förklara vartåt man vill. Och kanske är inte de väljare som går till M möjliga att åter locka tillbaka, kanske ska det i stället handla om att locka över C-väljare eller miljöpartister och socialdemokrater. Oavsett vad är det en fråga om vilket slags liberalt parti man vill vara.

C:s stöd bland väljarna ökar från 6,9 procent till 8,5 procent. Vad kan finnas för orsaker till C:s ökning?

– Centern och Annie Lööf har ett helt annat utgångsläge jämfört med L till att börja med. Båda partierna har lidit stort av höstens röriga process och att de uppfattats som motsägelsefulla och oklara av väljarna. I hela processen att få till stånd avtalet har Annie Lööf varit en frontfigur, Björklund har hamnat i skymundan. För väljarna är avtalet till stor del en framgång för C, utöver kanske för S och MP. Det är svårt att riktigt se vad L har vunnit. Få väljare associerar till exempel värnskatt till just L. Alltså, C har delvis gått ur uppgörelsen som en ”vinnare” sett till väljarströmmarna.

