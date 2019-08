Madestam: Löfven kan tvingas kommentera Ygemans tweet

Ett skäl till att energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) gav sig in i debatten kan vara att han tidigare varit inrikesminister med ansvar för bland de frågor som ordväxlingen gäller, tror Jenny Madestam.

Ygeman är också en debattglad person som gärna formulerar sig i sociala medier.

– Men här tror jag att han inte tänkte sig för det där extra varvet som man behöver göra som statsråd innan man skickar i väg en tweet.

Ygemans fräna kommentar

Det var under måndagen som Norges konservativa statsminister Erna Solberg, under en pressträff om det misstänkta försöket till terrorbrott mot en moské i Bærum, tog upp att svenska nazister ofta syns på norska gator.

– Vi har sett att när de demonstrerar så är det några lokala och så kommer det folk från Sverige. Det är ett försök att organisera sig i grannländerna. Då är det viktigt att vi skapar en motståndskraft mot det i Norge, sa hon bland annat.

Ygemans kommentar på Twitter samma dag:

”Gärna norsk-svenskt samarbete, men regerar man med Fremskrittspartiet och utnämnt Sylvi Listahaug till minister 2 gånger, så kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen”.

Löfven kan tvingas kommentera

Hans tweet fick kritik från Erna Solbergs parti Høyre och regeringspartnern Fremkrittspartiet, men också från svenska kristdemokrater och moderater. ”Plumpt och pinsamt”, skrev exempelvis KD-ledaren Ebba Busch Thor på Twitter.

– Många har reagerat på att det är lite över gränsen utifrån det som Erna Solberg faktiskt sa, att hon vill se ett samarbete. Stefan Löfven är nog inte särskilt positiv över att det blev på det här viset, säger Jenny Madestam, som inte utesluter att den svenske statsministern tvingas gå ut och ge en kommentar.

I TV 4:s ”Efter fem” på tisdagen backade Ygeman delvis från sitt utspel.

– Som jag tolkade det så var det ett sätt att skjuta över skulden, men när jag har fått det förklarat för mig i efterhand så säger de att det är på en fråga från en svensk journalist. Så man kanske ska ta det lite lugnt ändå, sade han.

Han stod dock fast vid sin kritik mot att Fremskrittspartiet, som han beskriver som högerpopulistiskt, tillåts ingå i regeringen.

– Naturligtvis är det en plump i protokollet både för att det blir kritik från Norges politiker men också inrikespolitiskt. Regeringen i Sverige vill inte ha en diskussion där oppositionen kan börja ställa frågor om statsrådens lämplighet, säger Jenny Madestam.

Tvingades avgå

Anders Ygeman har redan tvingats avgå som statsråd en gång. Detta sedan de borgerliga partierna hotat med misstroendeförklaring mot honom efter IT-skandalen på Transportstyrelsen 2017. Efter valet fick han komma in i regeringen igen.

– Att det är just han som är ute på lite hal is gör saken än värre, och det finns risk att oppositionen tar tillfället i akt att kommentera just Ygeman och hans lämplighet.