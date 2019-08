I och med dagens uppgörelse, kommer försvaret upphöra att vara en het fråga i den politiska debatten?

Med största sannolikhet ja. Propositionen är ännu inte skriven så det kan naturligtvis uppstå diskussioner i och med detta, men bedömningen är att det inte kommer bli några större problem så länge prislappen hamnar på den som nu kommit överens om. För regeringen är det tacksamt om frågan förs från dagordningen eftersom den varit en potentiell konfliktfråga i samarbetet med L och C, och tvärtom enat de forna Allianspartierna.

S/MP gör upp med C och L om ett stort politikområde som ligger utanför januariöverenskommelsen, är det en signal inför resten av mandatperioden?

Dagens uppgörelse är en framgång för å ena sidan regeringen, som fått ännu en stor fråga i hamn tillsammans med C och L. Det är viktigt för regeringen att hålla C och L nära. Utifrån denna aspekt skulle en tolkning kunna vara att det fanns en önskan från regeringen att frågan hamnade hos regeringen och låg öppen för förhandling med C och L, istället för att den skulle lösas inom försvarsberedningen. Nu blev den en ytterligare bricka i spelet mellan januaripartierna. Å andra sidan kan lösningen också ses som en framgång för primärt L. Försvaret och satsningar på detsamma är en av partiets viktigaste frågor. L har stor möjlighet att retoriskt beskriva detta som en ”seger” för partiet. Den fråga som kvarstår är vad detta kostade. I och med att frågan lösts inom ramen för januariöverenskommelsens partier så måste troligen de partier som drivit på för försvarssatsningar fått betala med något. Förmodligen handlar det om skattehöjningar, men det skulle även kunna vara någon punkt i avtalet som är kostsam för Socialdemokraterna, alltså som S inte vill ha, som man nu slipper.

Vad innebär det här för Moderaterna?

Moderaterna är positiva till tillskottet till försvaret, alltså själva resultatet. Men de är däremot troligen inte nöjda med att frågan nu löstes inom ramen för januaripartiernas samarbete. Det stärker den konstellationen på Allianspartiernas bekostnad. När försvarsberedningens arbete föll enades Alliansen mot regeringen, vilket Moderaterna var nöjda med.

