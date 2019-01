I Expressen TV:s och Di TV:s samsändning om regeringsförklaringen och presentationen av den nya regeringen kommenterade Jenny Madestam.

Vad säger du om Stefan Löfvens nya regering?

– Det är intressanta förändringar i regeringen. Dels de namn som kommer in som är lite förvånande sett till hur spekulationerna har sett ut. Flera är okända. Det har spekulerats i att man ska ta in någon från fackföreningsrörelsen för att blidka i de här förändringarna i arbetsrätten till exempel. Men så blev det inte utan här plockar man internt från riksdagen.

– Det är trygga rekryteringar på så vis att det här är personer som kan det politiska hantverket väl.

Ibrahim Baylan (S). Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ibrahim Baylan blir chef för näringsdepartementet och Mikael Damberg flyttas därifrån. Vad säger du om det?

– Det är intressant. Mikael Damberg är en förmodad påläggskalv att kanske ta över efter Stefan Löfven så småningom. Han har varit väldigt osynlig under den gångna mandatperioden i egenskap av näringsminister. Att man nu sätter honom som inrikesminister på civildepartementet med ansvar för polisen är ett sätt att göra honom mer synlig.

– Även om man på sätt och vis kan se det som en nedgradering, han blir andreminister på departementet, så kommer han att synas mycket mer och kunna vara mer i debatten. Det är ett sätt för honom att profilera sig.

Hans Dahlgren och statsminister Stefan Löfven (S). Foto: SÖREN ANDERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hans Dahlgren har varit med sedan Palmes dagar. Hur ska vi förstå den utnämningen?

– Han har funnits med som statssekreterare, men det är en person att hålla i handen och sådana behövs också. Flera av de som kommer in nu har inte varit statsråd tidigare och även om de kan hantverket i riksdagen så vet de inte vad det är att sitta i regering. Jag tror att det här är ett sätt att ta in personer som är tunga. Men också eftersom det handlar om att vara EU-minister och nu med brexit är det viktigt för Sveriges del att vi har en person som kan både hantverket och frågorna in i minsta detalj som han kan.

Lena Hallengren. Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lena Hallengren blir chef på socialdepartementet, samtidigt petas Annika Strandhäll. Hur ska vi förstå det?

– Ja, eller petas. Hon får lämna den större portföljen med mer ansvar och också vara departementschef, utan blir andreperson på socialdepartementet och socialförsäkringsminister som hon var innan hon var socialminister. Det här är ett tydligt exempel på att Lena Hallengren belönas. När hon togs in i regeringen var hon ganska besviken att hon inte fick en plats initialt 2014, men här visar hon att uppfattas som en trygg person som gör ett gott arbete. Sådana personer gillar också Löfven.

– Flera av de här slitstarka partitrogna finns kvar och belönas. Ylva Johansson är ett annat exempel, och Anders Ygeman som tas in i regeringen. Han har varit pålitlig och trogen. Han fick lämna regeringen, men han har varit lojalt arbetande på i riksdagen som gruppledare på ett uppskattande vis och nu får han belöningen.