Vem eller vilka ser du som de stora vinnarna i mätningen – och vilken är anledningen?

Vinnare är Löfven och EBT, båda har stärkt sitt förtroende, inte minst EBT, som tidigare legat väldigt lågt. Som statsminister är det brukligt att ligga högre i förtroende. Löfven har dock haft svårt att skaffa sig en förtroende hos väljarna. Hanteringen av regeringsfrågan under hösten och vintern tycks dock ha uppskattats av väljarna. Precis som EBT varit konfrontatorisk och relativt tuff i sin och KD:s hållning, har Löfven haft en kompromissande attityd och tilltal. Uppenbart har detta betalat sig för båda. EBT lockar borgerliga väljare som vill ha en Alliansregering med SDs stöd. De betraktar henne som modig och tydlig. Löfven uppskattas i de mer mittenorienterade lägren i och med att förtroendet ökat hos C o L väljare också. Den något tillbakadragna positionen i kombination med en beslutsamhet att få till stånd en överenskommelse med C och L, och att stänga ute SD premieras av vissa väljargrupper.

Ebba Busch Thor får en ny topplacering i Expressen/Demoskop. Stödet kommer från M, SD och KD-väljare. Vad har hon gjort för att attrahera väljare från alla tre partier?

Det handlar om att hon uppfattas som tydlig och ”modig”. EBT har generellt ett konfrontatoriskt sätt, men också en rapphet i repliken som kan uppskattas. Det utstrålar ett mod.

Sverigedemokraterna kommenterar resultatet med att de vill se en enad opposition. Finns det något som talar för ett block med M, SD och KD – i så fall: vad?

Nej inte i nuet. Det sitter långt inne för Ulf Kristersson att skapa en sådan, sett till hans egen övertygelse. Samtidigt finns en splittring inom m där många just vill se ett regeringsövertagande trots SD:s stöd. I KD är konflikten inte lika uppenbar. Om Alliansen ska återuppstå inför valet 2022 kan inte m o Kd närma sig SD. Då bränner man relationen till L och C.

Vad betyder det att Stefan Löfvens förtroende ökar bland C och L-väljare?

Somliga väljare i dessa partier uppskattar uppenbarligen Löfvens agerande, inte minst uppskattar de troligen att han godtagit JA och på så vis utestänger SD och för liberal politik. Samtidigt såg vi i partisympatiundersökningen att L-väljare gått till M. Andra delar av L-väljarna är alltså besvikna.

Liberalerna och Björklund fortsätter att rasa. Hur mycket kommer det stundande partiledarbytet påverka partiet?

Partiets usla siffror visar medlemmarna att något definitivt måste göras. Problemet för partiet är att svaret på vad, är olika för olika grupper. Jag tror L vill välja en partiledare med tydlig ideologisk profil men samtidigt en förmåga att ena och entusiasmera partiet. Dessvärre kan detta vara oförenliga saker i och med att partiet är splittrat.