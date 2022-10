* Expressen kunde i fredags, tillsammans med Expo, avslöja att SD-politikern Rebecca Ädel haft ett mångårigt engagemang inom nazismen.

* Ädels samröre med högerextremismen började redan under 00-talet på nätcommunityn Nordisk.nu, men under 2011 fördjupades hennes engagemang. Hon knöts då till nazistiska Svenska motståndsrörelsens propagandasajt Nordfront.

* Under några år hjälpte hon till med korrekturläsning, kom med synpunkter på innehåll i andra artiklar men skrev också egna artiklar under namnet Rebecca Olofsson.

* I interna meddelanden på Nordfronts redaktionsforum välkomnade hon en ny Hitler, talade om svarta som ”negrer” och sa sig vilja ”skjuta skallen av” en känd kvinnlig författare.

* Banden med nazismen klipptes inte under 2013 när hon slutade medverka på Nordfront. Så sent som 2018 bjöds hon på nätet in till Nordiska motståndsrörelsens stora första maj-demonstrationer. Dessutom ingår flera tongivande nazister - både ledare och profilerade propagandister - i hennes umgängeskrets på nätet än i dag.