Lyxvarorna som togs i polisens partyrazzia

I Stockholmsnattens nöjesliv har gängkriminella som skryter med lyx varit ett återkommande inslag. Flera krogar har haft problem med gäng som varit hotfulla och betett sig illa.

Särskilt drabbat har nöjeslivet runt Stureplan och på Södermalm varit.

Stockholmspolisen har i flera sammanhang varnat för att grovt kriminella nätverk haft särskilda krogar som sina baser i nattlivet och ökat bevakningen där.

I helgen gjorde Stockholmspolisen tillsammans med Kronofogden en specialinsats mot skuldsatta nätverkskriminella och andra brottslingar för att plocka av dem lyxvaror, kläder och kontanter.

– Det var ett väldigt bra utfall som resulterade i många utmätningar. Pengarna och sakerna som vi får in kan användas för att betala skulder till brottsoffer och det är ett viktigt signalvärde att utmäta statusprylar, säger Linda Ståhlberg, sektionschef vid Kronofogdens specialverkställighet.

Lyxshoppade - polisen tog magväska

Trafikkontroller sattes på kvällarna upp vid strategiska platser vid infarterna till nöjeskvarteren för att stoppa bilar. Polisen och Kronofogden cirkulerade också runt i kvarteren och bilar med koppling till nätverkskriminella stoppades.

Efter stoppen kontrollerade Kronofogdens personal om personerna hade skulder som kunde betalas av med hjälp av utmätningar på plats.

En måltavla för insatsen blev en känd gängmedlem från Rinkebykonflikten som under flera år haft en ledande roll i olika konflikter. Han har dömts till ett långt fängelsestraff för grovt vapenbrott.

Rinkebymannen har i sociala medier setts lyxshoppa i exklusiva Stockholmsbutiker.

Den kända gängmedlemmen från Rinkebykonflikten var en av måltavlorna i insatsen. Foto: Polisen Han har tidigare dömts till ett långt fängelsestraff för grovt vapenbrott. Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I helgen stoppades han av polisen i närheten av Stureplan och Kronofogden konstaterade att han hade obetalda skulder efter olika rättegångar.

Kronofogden tog därför hans magväska av märket Louis Vuitton som av kronoinspektören på plats värderades till 5 000 kronor. För att betala Rinkebymannens skulder kommer den att säljas på exekutiv auktion och pengarna kommer att användas till att betala hans skulder.

Fick ta av sig sina Nike Air

På Södermalm stoppades en annan välkänd gängkriminell man som kopplats både till gängkrigen i södra Stockholm och mordvågen i Malmö.

Han har inte heller betalt skulder efter olika rättsprocesser och tillsammans med polisen tog Kronofogden skyddsvästen som han hade på sig under utekvällen, en Louis Vuitton-plånbok och en tröja från Boss.

I samma Söderkvarter stoppades en nätverkskriminell från Skåne som har stora skulder efter en härva med narkotikahandel, Rolexklockor och filmade sedelbuntar.



Mannen från Skåne hade nästan 400 000 kronor i skulder. Foto: Polisen Bild från en tidigare polisutredning där mannens lyxliv dokumenterades. Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Han har 393 000 kronor i skulder och för att han ska betala en del av skulderna tog Kronofogden hans skor – ett par Nike Air. Även en kasse med kläder från Boss, ett Louis Vuitton-skärp och 8 300 kronor i kontanter togs från honom.

Från andra skuldsatta personer som fastnade i razzian togs jackor från Moncler, Calvin Klein, Canada Goose och Louis Vuitton, en klocka, Airpods och tiotusentals kronor i kontanter.

Porschen togs på platsen

Under Kronofogdens och Stockholmspolisens insats fångades också en före detta artist in. Han har dömts för brott flera gånger under senare år och har samlat på sig en rad skulder till Kronofogden.

Han körde runt i en Porsche Panamera som värderades till 600 000 kronor på plats och den utmättes på plats för att användas som avbetalning på hans skuldberg.

Totalt fastnade tolv personer i razzian.

Polisen och Kronofogden kommer tillsammans i kampen mot den organiserade brottsligheten göra fler insatser för att plocka av gängen statusprylar för att skulder ska betalas.

– Det här gör vi återkommande som ett led i arbetet mot organiserad brottslighet, säger Linda Ståhlberg.