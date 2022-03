Lyx-ön reas ut efter sexbrottsskandalen

Miljardären Jeffrey Epstein köpte karibiska ön Little St. James 1998 för motsvarande 75 miljoner kronor. Han lade ner stora summor på att göra om ön till ett högbevakat lyxparadis.

2016 köpte han även Great St. James för 170 miljoner kronor. Öarna har tidigare värderats till över motsvarande 6,1 miljarder kronor sammanlagt enligt Wall Street Journal. Men efter skandalerna kring Epstein säljs de nu för 1,2 miljarder.

Jeffrey Epstein, som dömdes 2008 för att ha köpt sex av en 14-årig flicka, anklagades för att ha låtit föra minderåriga till Little St. James för orgier. Little St. James ska ha kallats ”pedofil-ön” och ”orgie-ön” av lokalbefolkningen, enligt The Sun.

– Flygplanet kallades Lolita Express av en anledning. Det var ett sätt för honom att begå övergrepp på flickor och komma undan med det. Och han kunde ha stora fester och orgier på sin ö. Allt var väldigt privat, perfekt för en miljardär som ville komma undan med det han gjorde, har Virginia Giuffre sagt.

”Han tafsade på henne”

Steve Scully, som tidigare var anställd på Little St. James, berättade i Sun on Sunday hur han 2001 hade blivit ombedd att fixa ett telefonuttag vid Jeffrey Epsteins pool. Där fann han prins Andrew tillsammans med Virginia Giuffre.

– Han var där med Virginia. Det är helt klart, sade Scully och fortsatte:

– De kysstes. Han tafsade på henne.

Virginia Giuffre anklagade senare prins Andrew för sexuella övergrepp mot henne när hon var 17 år gammal. Efter en lång rättstvist nådde hon och prinsen en förlikning. Den totala summan låg på över 150 miljoner kronor enligt Telegraph.

Giuffre har även anklagat Jeffrey Epstein för trafficking. Epstein tog sitt liv i fängelset 2019.

En jury fann i december förra året den tidigare societetskvinnan Ghislaine Maxwell skyldig till att ha groomat tonåringar för Epsteins räkning. Hon kommer att få sin dom den 28 juni enligt Guardian.

