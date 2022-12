Lukasjenka lurar Putin – för att slippa delta i kriget

Lukasjenkas hätska utspel mot Nato och Ukraina är en taktik för att Ryssland inte ska tvinga in Belarus i kriget, enligt tankesmedjan ISW.

Vladimir Putin och Aljaksandr Lukasjenka under ett möte i den ryska semesterorten Sotji i maj.

Ryske presidenten Vladimir Putins närmast allierade, Belarus diktator Aleksandr Lukasjenka, skäller högt på Nato och Ukraina.

Men det är osannolikt att han biter, enligt tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

I stället är det höga tonläget en taktik för att dra Putin vid näsan så att Belarus slipper delta i kriget.