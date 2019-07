Hongkong har drabbats av sin värsta politiska kris sen Kina tog över från britterna för ganska exakt 22 år sedan.

På måndagen utspelade sig kaotiska scener. En halv miljon personer marscherade fridfullt genom staden, enligt The Guardian – men ett hundratal demonstranter försökte samtidigt, som en protest, ta sig in i parlamentsbyggnaden. Bilder visar hur de använde sig av en metallvagn för att forcera glasväggarna.

Poliserna uppges ha svarat med pepparsprej och tårgas.

Stormade parlamentet i Hongkong

Under natten lyckades en liten grupp ta sig in i parlamentet, där de hissade en gammal kolonial flagga, förstörde bilder på tidigare Hongkongledare och sprejade graffiti på väggarna, skriver The Guardian.

LÄS MER: Polis och demonstranter drabbade samman under massiva protester

En våldsam protest som Hongkongs nuvarande ledare Carrie Lam har fördömt.

Hon kallar den ”hjärtekrossande och chockerande”.

– Jag hoppas att allmänheten stöder oss i att fördöma dessa våldsamheter, samt står bakom våra förhoppningar om att samhället återgår till det normala så snart som möjligt, sa Lam under en presskonferens som hölls klockan 04 på morgonen, lokal tid.

Carrie Lam fördömer våldsam protest

Denise Ho, en av aktivisterna i Hongkong, skriver på Twitter:

”Orsaken till att demonstranterna har stormat parlamentet är den här auktoritära regeringen SOM INTE LYSSNAR”.

Något som Carrie Lam förnekar.

Hon menar att de styrande i Hongkong har lyssnat på folket i och med att de på obestämd har skjutit upp det kritiserade lagförslag som skulle göra det möjligt att lämna ut misstänkta brottslingar till Kina – det lagförslag som har satt i gång de omfattande protesterna.

Demonstranterna vill att förslaget skrotas helt.

På tisdagsmorgonen har ett lugn spridit sig över Hongkong samtidigt som man jobbar med att städa upp förödelsen vid parlamentet, skriver flera medier.

”Omfattande skadegörelse”

Sveriges Radios Ekot har en utsänd på plats, Martin Svenningsen. Han säger till Sveriges Radio:

– Det är otroligt rörigt, huset är illa sönderslaget. Inredning är utdragen och nedsprejad. Den skadegörelse som gjorts är omfattande.

Enligt honom finns det en kluvenhet hos Hongkongs befolkning.

– Det är många människor som på många sätt sympatiserar med de här demonstranterna. Det här är personer i 20-30-årsåldern som inte ser någon framtid, som är frustrerade över att de inte får göra sin röst hörd, och det förstår man även om det här att att ta sig in och slå sönder parlamentet inte var så lyckat, säger Svenningsen till Ekot.

LÄS MER: Miljontals kan ha deltagit i protesterna