Luften har förbättrats av coronakrisen

Minskningen av luftföroreningarna har gjort att 11 000 förtida dödsfall undvikits. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Luftföroreningar är den största hälsorisken i Europa miljömässigt. Luftföroreningarna i Europa har nu minskat kraftigt under coronakrisen, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt en ny studie från forskningsorganisationen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) har 11 000 förtida dödsfall undvikits.

Man har sett att den genomsnittliga halten av kvävedioxid minskat med 40 procent de senaste 30 dagarna, och samtidigt har den genomsnittliga halten av vissa partiklar minskat med tio procent.

– Coronakrisen har lett till ett stort mänskligt lidande i Europa. Halten av luftföroreningar har sjunkit kraftigt som en sidoeffekt av de åtgärder som har vidtagits på grund av viruset. Det ska inte ses som en ljusglimt, men det visar hur normaliserat de massiva dödsfallen på grund av luftföroreningar har blivit, säger Lauri Myllyvirta, rapportens huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Greta Thunberg donerar en miljon kronor

Greta Thunberg donerar pengar i coronakrisen. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Miljöaktivisten Greta Thunberg, 17, har blivit tilldelad Human Act Reward. Nu ger hon prispengarna på motsvarande ungefär en miljon svenska kronor till organisationen Unicef.

Human Act kommer även att lägga till ytterligare en miljon kronor vilket kommer att ge 2 miljoner kronor till organisationen och arbetet mot coronaviruset. Det skriver Greta Thunberg på sin Instagram.

Tillsammans med Unicef, går nu Greta Thunberg och Human Act ihop för att starta kampanjen Let's Move Humanity for Children in the Fight Against Coronavirus.

Kampanjen lanseras i dag för att stötta barns liv under coronakrisen.

I instagraminlägget skriver hon även:

”De fattigaste och mest utsatta människorna slås hårdast av en kris. Precis som klimatkrisen, är konsekvenserna av coronapandemin mest förödande för barn i fattiga länder, i de fattigaste grannområdena och för de i missgynnade och sårbara situationerna”

Unicef tackar henne i en kommentar till inlägget för hennes generositet och att de tillsammans kan rädda liv, skydda hälsan och fortsätta hålla i gång barns utbildning.

Många glada över att jobba hemifrån

Många har blivit tvungna att börja jobba hemifrån på grund av coronaviruset, men nu visar en ny enkät med 2,250 deltagare som vanligtvis jobbar på kontor, att många av dem faktiskt blivit gladare genom att jobba hemifrån, skriver Good News Network.

Många svarade att de kände sig gladare och mer produktiva, eftersom att de nu kan spendera mer tid med familj och vänner.

Och inte bara det! 77 procent ansåg att jobba hemifrån är ett av de mest effektiva sätten att hjälpa miljön, då många av dem menar att den dagliga pendlingen till och från jobbet gett dem dåligt samvete med tanke på miljöpåverkan.

Många svarade att de gladeligen skulle gå ner i lön om det betydde att de fick jobba hemifrån på obestämd tid.

Årets första potatis går till sjukvården

Branschorganisationen Svensk Potatis ger första skörden till sjukvården. Foto: SHUTTERSTOCK

Nu har årets första frilandsodlade potatis skördats på Bjärehalvön i Skåne. Istället för att auktionera ut delikatesserna skickas de i stället till personalen på Sankt Görans sjukhus i Stockholm, skriver Lantbrukets Affärstidning ATL.

Sammanlagt räckte skörden till 336 påsar med ett kvarts kilo potatisar i varje.

– De är väl värda det. Genom en väninnas dotter har jag fått en inblick i hur de sliter för oss och verkligen är i hetluften hela tiden, säger AnnaKarin Hamilton på marknadsföringsansvarig på branschorganisationen Svensk Potatis.

