Den amerikanska Twitch-streamern Ludwig Anders Ahgren, 23, startade sin maratonsändning den 14 mars. Därefter har han förlängt sändningen allt eftersom han fått fler prenumeranter – med tjugo sekunder per prenumerant för att vara exakt. Att prenumerera kostar fem dollar, nästan nio svenska kronor, vilket gör att han konstant tjänar pengar under livesändningen.

– Det konstigaste är att varje gång jag vaknar känns det som att det blir större och större. Igår hade jag 30 000 tittare och 60 000 prenumeranter när jag gick och lade mig. Jag vaknade och var på 70 000 tittare och 70 000 prenumeranter, säger Ludwig Anders Ahgren till The New York Times.

Flest prenumeranter på Twitch

Utöver att spela spel och prata med sina tittare både äter, sover och duschar Ludwig Anders Ahgren framför kameran, enligt The New York Times. I skrivande stund, över två veckor efter sändningens start, pågår den fortfarande. I rutan syns en nedräknande timer som just nu ligger på drygt 1 timme, och regelbundet fylls på med flera minuter när prenumeranterna rullar in.

Medan Ludwig Anders Ahgren sover underhålls de 40 000 tittarna med diverse videoklipp som visas i rutan. Foto: Twitch/Skärmdump

Enligt Twitchtracker har Ludwig Anders Ahgren strax över 150 000 prenumeranter, vilket kan översättas i omkring 1,3 miljoner svenska kronor. Hans ”subathon” har väckt stor uppmärksamhet och resulterat i att han nu har flest prenumeranter på Twitch, med nästan dubbelt så många som tvåan på listan.

”Jag somnade i går och blev den mest tittade streamern på Twitch. Vad fan är ens det?” skrev han på Twitter dagen efter att han startat livesändningen.