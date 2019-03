Flyktingläger i Syrien fylls nu med barn till utländska IS-terrorister. Kvinnorna som kommer med barnen hävdar att ledaren Abu Bakr al-Baghdadi beordrat dem att lämna männen för att göra det enklare för dem att strida.

Rädda Barnen uppskattar att det totalt handlar om 2 500 barn från 30 olika länder.

Ett drygt tusental kvinnor och barn har samlats i ett av de största lägren – al-Hawl – och där finns också svenska Lisa Andersson från Västsverige. I lägret har också Shamima Begum från Storbritannien funnits. Hon har pekats ut som IS ”affischnamn” och utlöst en debatt om tillbakadragna medborgarskap i sitt hemland.

Lisa Andersson Foto: ACHILLEAS ZAVALLIS/GUARDIAN/EYEVINE

The Guardian rapporterade i förra veckan om en humanitär katastrof som är under uppsegling i lägret med barn som dör.

– De har varit utan vård och tillräckligt med mat och vatten i vissa fall i veckor. Många dör vid ankomst. Det finns också ett förvånande antal gravida kvinnor och en del barn ha fötts på lastbilar på väg till al-Hawl, berättade Paul Donohoe, talesperson för Röda korset.

Barn till IS-terrorister vårdas på hemligt sjukhus

IS-terroristernas utsatta barn har satt svåra frågor om ondska och hämnd på sin spets i regionen. TV4:s korrespondent Terese Cristiansson har besökt en klinik som i hemlighet vårdar terroristernas barn som kommit ut från slutstriderna i Baghuz.

– Det finns olika åsikter. Chauffören som hämtade mig i dag sa att vi inte borde behandla barnen utan det vore lika bra att ta livet av dem, säger läkaren Hiba al Haj till TV4.

Barnsjukhuset som hjälper barn till IS-terrorister i hemlighet. Foto: TV4

Efter att de fått akutvård på det hemliga sjukhuset skickas de tillbaka till flyktinglägren och deras framtid är oklar. En del länder vill ta hem barnen – andra länder, som Sverige, tycker att det är föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn eftersom de åkt till en region som det varnats för.

Frankrike har tagit hem barn från Syrien. Totalt uppskattas 550 franska barn ha levt i terrorsekten IS under de senaste fem åren och nu väntar 90 av dem på att komma hem under de kommande, enligt CNN. Flera av barnen är övergivna eftersom deras föräldrar är döda eller saknade.

Liberalerna öppnar för att hjälpa svenska IS-barn

Enligt Säpo har 300 personer åkt från Sverige för att strida för IS och 100 av dem ska vara kvar. Hur många barn som följt med finns ingen uppgift om men i det mest kända fallet – Michael Skråmo som nu ska vara tillfångatagen – finns också flera barn med svenska medborgarskap som har förlorat sin mamma.

Den svenska regeringen har varit kallsinnig till att hjälpa familjerna och barnen eftersom UD sedan länge varnat för resor till aktuella IS-områden.

– I det här fallet är det ju familjerna som måste agera för att ta sina barn i säkerhet. Svenska myndigheter har ingen möjlighet att i det här säkerhetsläget att agera på plats i Syrien på något säkert sätt, har inrikesminister Mikael Damberg sagt.

Damberg (S) och Pehrson (L) Foto: Montage (NAINA HELEN JÅMA / LARS SCHRÖDER / TT NYHETSBYRÅN

Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson revolterar mot regeringen och öppnar nu för att hämta hem svenska barn.

– Vid en säkerställd identifikation kan vi från svensk sida fråga de som har kontroll på lägren från kurdisk sida om en transport av de här små barnen med svenskt medborgarskap. Men det innebär inte att några föräldrar ska följa med, säger han.

– Det bedrövligt att regeringen är så dåligt förberedd på denna krissituation. Vi bör med våra svenska internationella insatser hjälpa barn oavsett om föräldern är en massmördare eller anhängare i största allmänhet av IS verksamhet. Om det är svenska medborgare finns ett ansvar för barnen, säger Johan Pehrson.