Louisiana röstar igenom förbud mot abort

Den nya lagen innebär att kvinnor förbjuds att genomföra en abort så fort fostrets hjärtslag kan upptäckas.

Enligt The Washington Post handlar det om att abort kan förbjudas så tidigt som efter sex veckor.

Den republikan-ledda lagstiftande församlingen i delstaten röstade på onsdagen igenom förslaget med 79 röster mot 23.

Den demokratiske guvernören John Bel Edwards har indikerat att han kommer gå emot sitt parti och skriva under förbudet om det läggs på hans bord, enligt NBC News.

Om guvernören skriver under de skärpta anti- abortlagarna blir Louisiana den femte delstaten att förbjuda abort efter det att fostrets hjärtslag kan upptäckas. Delstaterna Georgia, Kentucky, Mississippi och Ohio, har redan infört de skärpta lagarna.

Så sent som för två veckor sedan godkände delstaten Alabama en lag som innebär ett nästintill totalt förbud mot abort, enligt The New York Times.

Louisiana sticker däremot ut på så sätt att förslaget lades fram av en senator från Shreveport och guvernören John Bel Edwards, som båda tillhör det demokratiska partiet, enligt NYT.