Under de senaste två mandatperioderna har företrädare från regeringen bjudits in att tala under den internationella minnesdagen för Förintelsens offer i Stora synagogan i Stockholm.

Förra året talade Magdalena Andersson som då var nytillträdd statsminister. Året innan talade hennes företrädare Stefan Löfven som även höll tal under 2015, 2018 och 2019.

2020 var det inrikesminister Mikael Damberg som representerade regeringen och höll tal under ceremonin.

Även dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman har talat under ceremonin i Stora synagogan 2016 respektive 2017.

Stefan Löfven under sitt tal vid minneshögtiden för Förintelsens offer i Stora Synagogan i Stockholm 2019. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT

Men i år är varken statsminister Ulf Kristersson eller någon annan företrädare för regeringen inbjuden att hålla något tal. I stället är det den avgående partiledaren för Centerpartiet Annie Lööf som kommer att tala i Stora synagogan i Stockholm under torsdagen.

– Eftersom att de överlevandes organisation är en av organisatörerna så har de tyckt att det har varit väldigt viktigt att låta henne hålla tal som hennes sista framträdande. Hon har varit väldigt tydlig med var hon står och vilka värderingar hon har. Då ville man ge henne det utrymmet, säger Lena Posner Körösi, ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm.

”Ingen politisk markering”

Ulf Kristersson har återkommande fått kritik för löftet han gav till förintelseöverlevaren Hédi Fried om att inte samarbeta med SD. Kristersson har dock senare hävdat att löftet handlade om honom som Alliansledare, inte M-ledare.

Moderaternas beslut att sedan inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna har också kritiserats.

Men Lena Posner Körösi poängterar att valet av Annie Lööf inte på något sätt är en markering mot statsminister Ulf Kristersson eller regeringens samarbete med SD.

– Det har varit olika talare under åren. Ibland statsministern, i bland någon annan minister. Och någon gång har det varit talmannen. Så det är inget uppseendeväckande på något vis, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att det är jätteviktigt om det väcker reaktioner – det här inte emot statsministern. Det här är för en avgående partiledare som har betytt mycket för många av oss.

Ulf Kristersson har under onsdagen besökt synagogan i Malmö och under torsdagen kommer han att tala i riksdagens bankhall för att uppmärksamma minnesdagen. Senare under torsdagen kommer han också medverka i Stora synagogan i Stockholm som åhörare.

– Nästa år blir det förmodligen, med stor sannolikhet statsministern. Det här är ingen politisk markering, det tycker jag är jätteviktigt att säga, säger Lena Posner Körösi.

M: ”Fint att de i år valt Annie Lööf”

Expressen har sökt Ulf Kristersson. Hans presschef Siri Steijer skriver följande i en kommentar till Expressen:

”Givetvis är det upp till församlingen vem som ska tala. Det är fint att de i år valt Annie Lööf som talare, som en av de sista sakerna hon gör som partiledare. Självklart kommer statsministern vara där som deltagare. Arbetet för judiskt liv i Sverige och mot antisemitism är oerhört viktigt för regeringen.

Siri Steijer beskriver vidare hur Ulf Kristersson under veckan besökt synagogan i Malmö, och om regeringens satsning på mer pengar till utlärandet av antisemitismens historia. Avslutningsvis skriver hon:

”Under morgondagen kommer statsministern presentera fler nyheter för friare judiskt liv i Sverige och hålla ett tal i riksdagen. På fredag deltar han också på en minnesstund för alla Förintelsens offer.”

LÄS MER: Premium Vi får nog gå med i Finland i stället för Nato

Stefan Löfven: ”Förintelsen var nära mänsklighetens avgrund”