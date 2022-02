Lööf: ”Platsmiljard” ska öka antalet vårdplatser

Centerpartiet vill satsa på fler vårdplatser på Sveriges sjukhus. Partiet föreslår därför en ”platsmiljard”.

– Vi vill införa en platsmiljard för att öka antalet vårdplatser i hela Sverige, där sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning får del av pengarna, sa partiledaren Annie Lööf under Centerpartiets kommundagar.

Förslaget presenterades av C-ledaren under sitt inledningstal för mötet med Centerpartiets kommun- och regionpolitiker.

– I dag har Sverige lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU. Det gör att många inte får den vård de har rätt till, säger Annie Lööf.

C-ledaren förklarar att partiet ser möjlighet för regionerna att nå det maximala målet om 90 procents beläggning med hjälp av bland annat ytterligare möjligheter till vård utanför sjukhusen.

– Det blir en morot att anställa mer personal, förbättra arbetsvillkoren för att få fler att stanna kvar, men också att stärka vården utanför sjukhusen med mobila team eller utvecklad hemsjukvård.

Vill se högre kapacitet och kvalitet inom vården

Mer behöver göras för att få fram fler vårdplatser och göra det enklare för vården att ge hjälp där det behövs, enligt C-ledaren.

– För att nå dit krävs kraftiga insatser för att höja kapaciteten, höja vårdens kvalitet och ge vårdens metarbetare bättre villkor.

Partiet vill utöver platsmiljarden satsa 200 miljoner kronor på att utöka det statliga bidraget till karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor.

Utöver vårdsituationen i landet pratade Annie Lööf dessutom om svenska jordbrukets pressade läge, samt spänningarna mellan Ryssland och Ukraina.

– Säkerhetsläget i vårt närområde är det allvarligaste på väldigt, väldigt länge. Det kommer ställa Sverige inför stora prövningar för lång tid framåt. Hur vi hanterar de prövningarna, det definierar oss som land, säger C-ledaren.

Centerpartiets kommundagar pågår under 4 och 5 februari, och sänds digitalt från Linköping under 4 och 5 februari. Under dagarna fokuserar partiet på det fortsatta arbetet i landets kommuner och regioner.