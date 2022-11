Under de fem rättegångsdagarna i Visby tingsrätt har Annie Lööf suttit mitt emot Theodor Engström, som under flera år hyst en fixering vid henne och haft henne som en av sina möjliga måltavlor när han begav sig till Visby under sommarens politikervecka.

”Att vara målsägande i denna typ av rättegång är inget som jag önskar någon och det har stundtals vara påfrestande”, skriver Annie Lööf i ett Facebookinlägg.

Expressen har sökt Annie Lööf som avböjt ytterligare kommentarer.

Theodor Engström har beskrivit hur olika tillfälligheter i stället gjorde att han valde att gå till attack mot den nationella psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren – som han utsatte för dödligt knivvåld.

”Men under dessa dagar har jag främst tänkt på Ing-Marie Wieselgrens familj, nära anhöriga och vänner och känner med dem i deras stora sorg och saknad. Wieselgren var en ledstjärna för en bättre psykiatri med patienten i fokus och hennes gedigna gärning kommer att vara betydelsefull framåt. De kommer aldrig få återse sin älskade Ing-Marie och detta faktum gör riktigt ont. All omstanke till er”, skriver Annie Lööf.

Theodor Engströms nya utbrott: ”I'm done!”

Theodor Engström, som har en bakgrund i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen NMR, har bedömts lida av en allvarlig psykisk störning under gärningen och undersökningstillfället i en rättspsykiatrisk utredning.

– Det är uppenbart att det föreligger ett vårdbehov, sa Engströms advokat, Staffan Fredriksson, under sitt slutanförande.

Kammaråklagare Henrik Olin yrkade i stället på att Theodor Engström ska dömas till livstids fängelse. Han lyfte bland annat fram Engströms gamla anteckningar där denne resonerade kring att han borde sikta på att få rättspsykiatrisk vård om han skulle bli straffad för brott.

Detta fick Theodor Engström att på nytt få ett utbrott i rättssalen och skrika: ”You're attacking my reality!” och ”I'm done!”.

Domaren beslutade då att han skulle föras ut och sättas i ett annat rum.

Dom mot Theodor Engström ska meddelas den 6 december.

”Om tre veckor meddelas domen och jag ser nu fram mot att återigen få lägga fullt fokus på mitt dagliga arbete som partiledare”, skriver Annie Lööf.

