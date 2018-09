"Jag vill sprida Gnosjöandan till hela landet", mässar Annie Lööf i den film som postades i Centerpartiets sociala kanaler en dryg vecka före valet, och fortsätter:

"Gnosjöandan för mig handlar om samarbete mellan småföretag, föreningsliv och kommuner där man ser till att hålla ihop och hjälpa varandra. Där man skapar en bra integration och där människor kommer i arbete".

Centerpartiets partiledare född i Maramö två mil från Gnosjö i Jönköpings län har ända sedan tiden som näringsminister i Fredrik Reinfeldts borgerliga regering lyft Gnosjöandan som föredöme. I sin bok "Sanningens ögonblick" skriver Annie Lööf med värme om en anti-jante-mentalitet och berättar om flyktingarna från krigets Balkan på 1990-talet som blev hennes nya vänner och klasskompisar.

Men det är inte Annie Lööfs politiska budskap som har fått störst genomslag i Gnosjö-regionen.

Sverigedemokraterna fick 21,78 procent i riksdagsvalet mot 15,88 för fyra år sedan, Socialdemokraterna backade fyra procentenheter till 26,32 och Centerpartiet landade på 9,77.

”Jag är uppvuxen med Gonsjöandan vinande runt knuten”, säger Annie Lööf i filmen på sociala medier.

SD störst i valdistriktet Kulltorp

I valdistriktet Kulltorp en mil söder om Gnosjö med 341 invånare blev SD klart största parti med 30 procent.

Eric Westroth, SD-politiker från Kulltorp som suttit i fullmäktige och i kommunstyrelsen och nu tar en plats i riksdagen, ser flera förklaringar till partiets framgångar lokalt.

– Det kan säkert ha betydelse att Kulltorp har en EU-parlamentariker, Peter "Nalle" Lundgren, en god representant i Bryssel och en lokalkändis. Många känner både mig och "Nalle" personligen och vet vilken typ av värderingar vi har. Vi äter inte barn till frukost, säger Eric Westroth, som menar att kommunen fortfarande har ett vitalt företagsliv där "konkurrerande småföretag hjälper varandra för att klara produktionskapaciteten". När det kommer till Gnosjöandan som beskrivande av god integration, har han dock en annan bild än Annie Lööf.

– Jag ser en viss problematik i resonemanget. Om man ser historiskt så kom det väldigt många båtflyktingar från Vietnam till Gnosjö på 70-talet. De kastades in i arbetslivet och fick en egen försörjning på en gång. De integrerades inte riktigt i samhället med de fann en egenförsörjning, säger den nyblivna riksdagsledamoten och fortsätter:

– Problemet med de som kommer i dag är att den typen av jobb inte finns i samma utsträckning. De enkla jobben har flyttat utomlands, i dag handlar det mer om högkvalificerade jobb, säger Eric Westroth och påpekar en hög arbetslöshet bland utrikesfödda i kommunen.

– Det är inte bara anvisningar som kommer till Gnosjö, vi har haft en ganska hög inflyttning av släktingar som kommer den sista tiden. Jag har inga exakta siffror, jag har bara hört diskussioner i kommunledningen.

Eric Westroth på plats 49 på Sverigedemokraternas nationella lista kom in i riksdagen. – Näringspolitiken ligger mig extra varmt om hjärtat, säger SD-politikern från Kulltorp där var tredje röstade på SD.

Professorn: ”Svaret är inte så enkelt som ja eller nej”

Gnosjö var på plats 41 över kommuner som tog emot mest nyanlända under 2015, 0,06 asylsökande per invånare och ungefär en fjärdedel av Ljusnarsberg siffra, den kommun som tog emot flest asylsökande (0,23 procent per invånare).

Huruvida integrationen har varit lyckad eller inte i regionen beror på vilken variabel man tittar på.

– Svaret är inte så enkelt som ja eller nej, säger Charlotta Mellander, professor på Handelshögskolan i Jönköping som har tagit fram ett integrationsindex för Sveriges samtliga kommuner, där tre delar har vägts in; andel förvärvsarbetande, lönekvot och segregation - och funnit att Gnosjö hamnar i såväl övre skikt som i botten.

• 59 procent av födda utanför Europa i Gnosjö hade 2015 en sysselsättning (plats 45 i landet).

• De utlandsfödda i kommunen med en anställning tjänade i princip lika bra som Sverige-födda.

• I fråga om segregationen däremot hamnade Gnosjö i botten, tredje sämsta kommun i landet.

– En anledning till SD:s stöd i Gnosjö skulle kunna vara att partiet faktiskt inte bara är ett enfrågeparti för individer i allmänhet. Det har varit ett missnöje mot etablerade partier att leverera på den grundläggande offentliga servicen, säger professor Charlotta Mellander.

Jimmie Åkesson och SD har starkt stöd i Gnosjö. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Avgörande inflytande”

Gnosjö har under den gångna mandatperioden haft borgerligt minoritetsstyre i kommunen med Sverigedemokraterna som vågmästare och fem mandat. Eric Westroth beskriver arbetet i kommunfullmäktige som framgångsrikt.

– Inga samarbeten med en hoppande majoritet men i vissa känsliga punkter har SD haft ett avgörande inflytande, hävdar han.

Nu pekar det åt ett sjätte mandat för Sverigedemokraterna i fullmäktige i Gnosjö kommmun.

Kanske också en plats för en tidigare aktiv nazist.

När Expressen inför valet tillsammans med Expo granskade 52 000 kommunkandidater avslöjades det att Morgan Scammel, kandidat för Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige i Gnosjö, tidigare hade varit medlem i det nazistiska partiet Nationalsocialistisk front, NSF.

– Han stod med på listan och vi måste ha en demokratisk process kring det, svarar Eric Westroth nu på frågan om vad som händer med Scammels kandidatur.

– Det har varit uppe till personutredning i partiledningen men jag har inte hört någon slutkläm på det.