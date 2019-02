Det har funnits envisa rykten om att Annie Lööf och Stefan Löfven har haft dålig vibe sinsemellan under lång tid. Många minns när det hettade till ordentligt dagarna innan valet. I september 2014, känslorna låg på ytan och bubblade, och partiledarna skulle mötas i en direktsänd partiledardebatt i tv.

Annie Lööf ville ge Stefan Löfven ett papper. Han ville inte ta emot det. Och visade det.

LÄS MER: Stefan Löfven stöder Annie Lööf efter hatstormen

Om relationen med Stefan Löfven

Det var för burdust gjort av Löfven, menade kritiker och i en intervju med Expressen sa Annie Lööf att hon faktiskt blev knuffad. Stefan Löfven kallade det för ”käbbel, bara käbbel”.

Journalister höjde på ögonbrynen, tittarna undrade vad som hände. Vissa inom maktens korridorer drog säkert på smilbanden.

I intervjun med Dagens industri vill Annie Lööf nu förklara att hon och Stefan har en bra relation, som sträcker sig många år tillbaka.

– Vi har haft en förtroendefull relation under väldigt lång tid. När jag tillträdde som näringsminister var han ordförande för IF Metall, och då var det kärvt inom industrin. Där hade vi väldigt många förtroliga samtal, jag och Stefan Löfven, och det har fortsatt under de här åren, säger hon till tidningen.

Om relationen till högern

Klipp till januari 2019. Då står Annie Lööf och berättar för ett tålmodigt post-valet-som-aldrig-tog-slut-Sverige att nu kommer hon, tillsammans med Liberalerna och Jan Björklund, ska släppa igenom Stefan Löfven som Sveriges nya statsminister i nästa riksdagsomröstning. Men det fanns en hel del krav på Stefan Löfven. 73 stycken punkter var överenskomna. Hon hade fått in Socialdemokraterna på en högerbana, sa hon själv, något som skulle vara bra för näringslivet i Sverige.

Och till Dagens Industri säger hon själv, om relationen till näringslivet:

– Jag möter väldigt många från näringslivet som är positiva och som är överraskade över de framgångar vi har nått i förhandlingarna.

Om relationen inom C

Många politiker har slitit sitt hår för hur Sveriges politiska framtid ska se ut, framför allt internt.

Annie Lööf kan bekräfta att det varit tungt, även inom C.

– Det har funnits väldigt många olika åsikter och det är inte märkligt, för det var ett väldigt svårt vägval. Alla hoppar inte jämfota och det här var heller inte min favoritlösning”, säger hon till tidningen.

LÄS MER: Annie Lööf redo att kalla in partiet för beslut