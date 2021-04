Löfven pressas i KU – svarar om strategin

Konstitutionsutskottets utfrågning av Stefan Löfven inleddes klockan 13.00 på måndagen och förväntas pågå under flera timmar. Statsministern är sist ut att höras i KU:s granskning av pandemihanteringen, som har bedrivits under mars och april.

Under sitt inledande anförande sade Löfven att regeringen har det övergripande ansvaret för att styra landet under kris och att de åtgärder som vidtagits under coronakrisen saknar motstycke.

– Folkhälsomyndigheten har haft en viktig roll. De samordnar, följer och utvecklar smittskyddet på nationell nivå. De ska också ta initiativ till åtgärder som skyddar befolkningen. Innan regeringen fattar beslut har det därför varit naturligt att hämta råd från Folkhälsomyndigheten, säger Löfven.

Saknades formellt beslut

Sedan tidigare har bland andra socialminister Lena Hallengren (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) frågats ut.

Under utfrågningarna med statsråden har det framkommit att Sverige saknade ett formellt regeringsbeslut bakom valet av coronastrategi, något som har väckt uppmärksamhet bland konstitutionsutskottets ledamöter.

Statsministern bekräftade detta i sitt anförande:

– Regeringen har inte fattat något särskilt beslut kring den här strategin. Men vi har hela tiden varit tydliga med de mål som vi arbetar utefter, säger Stefan Löfven.

Han tror inte heller att ett sådant beslut hade gjort någon skillnad.

– Nej, det hade inte gjort någon skillnad i praktiken med ett formellt fattat beslut. Vi har en strategi som är en inriktning för hur regeringen ska arbeta, och en sådan behöver inget regeringsbeslut. Det har varit naturligt, och som flera statsråd förklarat här saknas formella beslut om detta även i andra länder.

LÄS MER: KU tvingar Eliasson bryta tystnaden efter avgången