Startskottet för primärvalssäsongen gick under natten mot tisdag när väljarna i Iowa samlades för nomineringsmöten på olika platser i delstaten.

Ett resultat förväntades vara klart inom ett par timmar – men under kvällen stod det snart klart att det inte skulle komma några siffror.

Demokraterna i Iowa, som ansvarar för röstsammanställningen, gav först olika besked om vad som hade inträffat. I ett första uttalande uppgavs att vissa resultat varit motsägelsefulla och behövde kontrolleras. Samtidigt klargjorde man att det inte var frågan om en attack, ett intrång eller att den app som använts för att sammanställa resultatet hade kraschat.

Iowa inleder primärvalssäsongen • Primärvalssäsongen inleds på allvar under natten mot tisdag när väljarna i Iowa samlas för nomineringsmöten på olika platsen i delstaten. • Kandidaterna avslutade under söndagen en lång period av intensiva kampanjer i Iowa. • Flera av kandidaterna väntas återvända till Iowa inför resultatet efter att ha närvarat vid riksrättsrättegången mot Donald Trump. • Enligt Washington Posts sammanställning av opinionsmätningar under slutet av januari har Joe Biden 23 procent, Bernie Sanders 21 procent, Pete Buttigieg 18 procent, Elizabeth Warren 15 procent, Amy Klobuchar 8, procent, Tom Steyer och Andrew Yang 3 procent. Michael Bennet, Michael Bloomberg och Tulsi Gabbard ligger samtliga på genomsnittliga 1 procent, enligt tidningen. Visa mer Visa mindre

Nya besked om appen

Under tisdagen kom nya besked från partiets ansvariga som då medgav att det hade uppstått problem med appen.

– Vi har slagit fast att detta berodde på ett kodningsproblem i rapporteringssystemet. Detta problem identifierades och åtgärdades, säger ordföranden Troy Price enligt New York Times.

Price uppgav samtidigt att ett resultat fortfarande planeras att bli offentligt under tisdagen.

– Samtidigt som vår plan är att släppa resultaten så snart det är möjligt i dag är vårt främsta mål att se till att processens trovärdighet och noggrannhet kan säkerställas, säger Price.

Enligt Washington Post kommer resultatet att meddelas klockan 23 svensk tid. LA Times rapporterar att endast hälften av rösterna kommer att offentliggöras klockan 23.

Homeland Security erbjöd kontroll

Flera ansvariga för de lokala nomineringsmötena vittnar om problem med appen och säger att de i vissa fall inte ens hade kunnat ladda ned den för att kunna rapportera sina resultat. När de i stället försökte ringa in resultatet fick de inget svar, enligt CNN.

Chad Wolf, tillförordnad minister för inrikes säkerhet, säger till Fox News på tisdagen att Homeland Security hade erbjudit sig att testa appen och undersöka om den kunde utsättas för en hackerattack. Demokraterna i Iowa avböjde dock erbjudandet. CNN uppger att det inte är ovanligt delstater ofta gör så – och i stället använder sig av lokala och privata företag.

– Vad jag skulle säga är att med tanke på hur mycket vår valsäkerhet granskas nuförtiden är detta en oroande händelse och det handlar verkligen om allmänhetens förtroende för våra val, säger Wolf.

Kandidaterna informeras om situationen

Vid 18-tiden på tisdagen uppger flera amerikanska medier att Demokraterna i Iowa satt i ett telefonmöte med kandidaternas kampanjer för att informera om läget.

Flera av kandidaterna anlände under tisdagen – utan att resultat från Iowa – till New Hampshire, som är nästa delstat att rösta under primärvalssäsongen.

Elizabeth Warren sa när hon mötte journalister efter ankomsten:

– När jag lämnade Iowa sa jag att det fortfarande var för tidigt att säga vem som vunnit och det är det fortfarande. Men jag tycker att det känns bra.

Pete Buttigieg har kritiserats efter att ha hållit sett segerrusigt tal till sina anhängare i Iowa under natten – trots att det inte fanns något resultat. Den förre borgmästaren från South Bend sa bland annat att supportrarna hade ”chockat nationen”.

Hans kampanj har senare släppt sina egna siffror, som man sammanställt från 75 procent av röstningsställena. Det visade att Buttigieg där hade vunnit 28 procent av delstatens delegater. Under tisdagen sa Buttigieg i MSNBC:

– Vi tittade på våra interna siffror som vi hade och började inse att något extraordinärt hade inträffat i går kväll.

Därför är Iowa viktigt under primärvalssäsongen Iowa är traditionellt den första delstaten som röstar om partiets kandidat till presidentvalet. Av de omkring 4 000 delegater som ska utses av väljare inför sommarens demokratiska konvent har Iowa 41 stycken – och är därför inte så avgörande för slutresultatet. Historiskt sett har Iowa som första delstat varit viktigt eftersom det innebär positiv publicitet och en ekonomisk injektion i kampanjerna för den som tar hem den första kampen. Av kandidaterna som blivit partiets slutliga val under valåren sedan 2 000 har samtliga vunnit i Iowa. Visa mer Visa mindre

Trump: ”Fullständig katastrof”

Även Bernie Sanders-kampanjen släppte egna siffror som visade att han vunnit.

Joe Bidens och Elizabeth Warrens kampanjer kom också med indikationer på att de hade gjort bra ifrån sig.

President Donald Trump har samtidigt glatt sig åt röstningskaoset i Iowa och skriver på Twitter:

”Demokraternas Caucus är en fullständig katastrof. Inget fungerar, precis som när de styrde landet.”

Trump sa dock att ansvaret inte låg på Iowa som delstat och menade att primärvalssäsongen fortsättningsvis ska inleds i Iowa.

”Viktig tradition”, skriver Trump på Twitter.

Så skiljer sig delstaternas primärval åt • Under primärvalskampanjen håller delstaterna val antingen genom primärval eller nomineringsmöten, ett så kallat caucus. • Syftet är att fördela delegater till Demokraternas konvent i Milwaukee i sommar då partiets slutliga val som presidentkandidat utses.

• Omkring 4 000 delegater utses av väljarna och omkring 770 stycken är så kallade superdelegater, som själva väljer vilken kandidat de röstar på. • Under ett primärval har väljarna hela dagen på sig att rösta och avlägger sina röster utan att nödvändigtvis berätta vem man har röstat på. Antalet delegater en kandidat får avgörs av hur många röster de får. • Under ett caucus, som i Iowa, hålls i stället möten i skolor, kyrkor eller på andra platser. Där samlas väljare och diskuterar kandidaterna under några timmar för att sedan visa vem som ska få deras röst genom handuppräckning eller att ställa sig i grupper. • Enligt reglerna slås kandidater som inte får 15 procent av rösterna ut och väljare som ställt sig bakom en utslagen kandidat kan då rösta på sitt andrahandsalternativ. Det gör att den som får flest röster i den första omgången inte behöver vara den som vinner. • Under primärvalet 2020 väljs kandidaterna vid caucus-förfarandet även i Nevada, North Dakota och Wyoming. • Utöver Iowa och New Hampshire som är de två första delstaterna är det som kallas Super Tuesday, den 3 mars, viktig eftersom väljare i 16 olika delstater, grupper eller territorier avlägger sina röster. Visa mer Visa mindre

