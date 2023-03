Livstids fängelse för advokaten Murdaugh

Familjen Murdaugh har i generationer tillhört societeten i South Carolinas Lowcountry, den amerikanska delstatens sydliga kustområde.

Alex Murdaughs far, farfar och farfars far var alla distriktsåklagare i området och Alex själv har arbetat på den framgångsrika advokatbyrån som hans farfars far startade.

De senaste åren har det dock varit annat än succéhistorier som riktat USA:s blickar mot familjen.

I juni 2021 hittas Alex Murdaughs fru, Maggie Murdaugh, och deras son Paul mördade nära familjens jaktstuga. Fallet har fått enorm uppmärksamhet, bland annat på grund av Netflix-dokumentären ”Murdaugh Murders: A Southern Scandal”.

Förskingrat miljoner

Samtidigt började ett en flod av bedrägerier och förskingringar kopplade till Murdaugh att utredas. Bland annat försvann miljoner dollar efter en uppgörelse kopplad till familjens hushållerskas död 2018. Senare åtalades han också för ett 50-tal fall av ekonomisk brottslighet och bedrägerier.

Samtidigt pågick utredningen efter dubbelmordet vid familjens jaktstuga. Alex Murdaugh gick snabbt ut i nationell tv och berättade om en rad hot hans son utsatts för på internet och framförde det som ett möjligt motiv för morden.

Hävdade sin oskuld

Men utredarnas blickar hamnade mot Alex Murdaugh själv och åklagaren målade upp sin bild utifrån bevisen. Alex Murdaugh lurade ut sin fru och son till jaktstugan och mördade dem för att distrahera från hans ekonomiska brottslighet. Både frun och sonen var inbokade som vittnen till den brottsligheten.

Alex Murdaugh ringde själv och larmade polisen om morden och menar att han hittade sin fru och son skjutna. En film som sonen Paul spelade in strax innan morden visar dock att Murdaugh var på plats tidigare än han påstått, skriver Vox.

Under fredagen kom domen: Livstids fängelse för två mord. Alex Murdaugh hävdade sin oskuld hela vägen och vittnade själv – mot sin försvarares råd – under rättegångens sista dag.

