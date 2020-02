”Livsfarliga stormen” Ciara drar mot Sverige

Stormen väntas slå på Storbritannien under lördagseftermiddagen. I onsdags döptes den till Ciara av landets nationella väderinstitut Met Office.

Ovädret väntas komma med vindstyrkor på 25 meter per sekund, och så mycket som 35 meter per sekund kring kustområdena.

Met office varnar också för kraftigt regn och påverkan på flyg-, färje-, och tågtrafiken. De skriver också att byggnader kan skadas och att det finns risk för strömavbrott. I en varning för sydöstra England gällande söndagen skriver Met Office att ”skador och livsfara väntas på grund av stora vågar och strandmaterial som kastas upp på kustvägar och fastigheter”.

Sky News väderproducent Chris England säger att det är sannolikt att Ciara kommer att bli den mest intensiva storm som drabbat Storbritannien sedan 2017.

Ciara har sitt ursprung vid Nordamerikas västkust och har fördjupats över Atlanten innan den slår mot Storbritanniens öar på lördagen.

Ett träd har ramlat över vägen på Ingarö till följd av stormen Alfrida i januari 2019. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN Byggnadsställningar som rasat i stormen Alfridas spår i Sickla 2019. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Når Sverige på söndag

Sent på söndagskvällen väntas kraftiga vindar nå södra Sverige. Enligt SMHI är det risk för stormbyar i sydvästra och sydöstra landet.

– Större delen av Götaland kommer att få det rejält blåsigt, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Den kraftiga blåsten kommer in över Götalandskusten sent på söndagskvällen och det väntas blåsa kraftigt under natten till måndagen.

– Götalandskusten kommer få upp mot stormstyrka i vindbyarna, 25 meter per sekund.

Med ovädret kommer också nederbörd och det kan komma stora mängder i framför allt Västra Götaland – upp till 30-40 millimeter på ett dygn.

Först på tisdagen kommer vinden avta i Götaland, enligt Lasse Rydqvist.

Trafikverket gick redan på fredagen ut med att man ställer in tågtrafiken på flera sträckor i Västsverige från klockan 12 på söndag till klockan 14 på måndag.

Det gäller sträckorna Herrljunga - Borås, Uddevalla - Strömstad, Varberg - Borås och Håkantorp - Gårdsjö.

Bussar kommer att ersätta tågtrafiken på samtliga sträckor.