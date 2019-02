De senaste dagarna har kantats av snö och kyla. För många av oss är ett eget hem självklart, men inte för alla.

Närmare 32 500 personer i Sverige är bostadslösa, visar siffror från Socialstyrelsens Hemlöshet 2017-rapport.

Annica Larsson, 50, är en av dem bostadslösa i Stockholm. För några år sedan hade hon en bostad, levde tillsammans med sin familj och arbetade inom vården.

– Jag var en helt vanlig människa. Jag hade allt men efter ett tag gick jag in i väggen och där föll jag totalt. Jag gjorde slut på ett långvarigt förhållande, och valde att gå hemifrån för att jag insåg att jag skadade min familj när jag var där.

Att hitta någonstans att sova i kylan

Annica träffade en ny man och de flyttade först till en förort och sedan in till stan, till gatan.

– Vi hängde runt överallt. Försökte hitta ställen att komma in och sova på. Soprum, under broar, garage eller var som helst där man kom in.

Kylan på vintern är tufft för bostadslösa. Foto: JANNE ÅKESSON/SWEPIX

Under vinterhalvåret är det värst. Kroppen tar skada, där fötter och händer är mycket utsatta. För att klara av kylan menar Annica att många tar till droger och alkohol. Hon själv missbrukar alkohol.

– Det är misär att hålla på med droger men jag skulle nog vilja säga att det känns lättare för många att sova ute om man har lite i sig. Man klarar av kylan på ett annat sätt.

”Jag har aldrig sett så mycket gåvor”

Nu har Annica levt på gatan i fyra år och vardagen som bostadslös kantas av att försöka hitta mat, pengar och någonstans att sova. Kyrkor och olika organisationer kan hjälpa till med mat och sovplats och i oktober förra året fick Annica en plats på ett akutboende. Akutboendet, Bostället, i Stockholm är en verksamhet som har öppet dygnet runt. Där får man mat, duscha och sova.

– Det är lugnt och tryggt här, väldigt skönt att sova i värmen. Personalen är bra och man blir bra bemött. Man kan bara vara här och ta det lugnt.

– Här på Bostället kan man bara vara och ta det lugnt, säger Annica Larsson. Foto: JANNE ÅKESSON/SWEPIX

Till Bostället, som är en del av Stockholms stadsmission, skänker människor gåvor. Under vintern brukar det bland annat vara vantar, mössor, jackor och underställ.

– Det finns så otroligt många som gör ett fantastiskt jobb. Allt för att hjälpa oss. Det är så fint att folk väljer att hjälpa till. Det är matutdelning på Medborgarplatsen där vi får soppa, smörgåsar och kaffe. Just den där varma soppan som man får i sig, gör så mycket.

”Vi vet alla hur tungt det är”

Under Annicas år i hemlöshet har hon lärt känna många människor som lever i samma situation som henne. Hon är själv mån om att stötta och hjälpa andra, och hon säger att om man vet att någon är ute i kylan när man själv är inne, så får man ingen lugn och ro.

– Det är en speciell gemenskap och alla tar hand om varandra. Vi alla vet hur tungt det är, att sova ute, gå hungrig och att kissa ner sig för att man är så kall och kylan så stark. Utan gemenskapen hade vi inte klarat oss.

– Det är inte alltid de som styr oss som gör jobbet, utan det är oftast medmänniskor med ett hjärta, säger Annica Larsson. Foto: JANNE ÅKESSON/SWEPIX

Drömmer om ett hem

Självklara saker som att duscha och sova i sin egen säng är för en bostadslös inte självklart. Annica drömmer om ett eget hem där hon kan stänga sin dörr.

Hur ska du nå dit?

– Just nu vet jag inte. Jag kämpar och söker bostad. Jag kan bo här på akutboendet men det är inte ett riktigt hem.

Hon hjälper de utsatta

Stockholms stadsmission akutboende Bostället i Stockholm är ett boende för kvinnor och män, men separerat. Boendet har plats för tio kvinnor och 20 män. Syftet med boendet är att fånga upp akut hemlösa och hjälpa till med basbehoven. De satsar också mycket på dagsverksamhet där till exempel socionomer finns på plats för att hjälpa till med sin kunskap.

– Det är viktigt med behandling för att komma vidare. Många pratar om hoppet, det är jätteviktigt. Ingen ska behöva leva så här, säger Frida Ålander, verksamhetschef för akutboendet.

– När det blir så här kallt försöker vi samla in ännu mer gåvor. Sovsäckar och bra skor är jätteviktigt. När du går så mycket hela dagarna så skadas fötterna fruktansvärt, säger Frida Ålander, verksamhetschef på akutboendet Bostället. Foto: Björn Terring.

Frida Ålander som har arbetat med det här i 20 år säger att hon ser mer av den strukturella hemlösheten i dag. Tidigare var det mer förknippat med missbruk och psykisk ohälsa.

– De faller rakt igenom och sitter här helt plötsligt. Man ska inte glömma att de är människor, någons mamma eller moster. Vi ska inte se dem som hemlösa, de är människor som befinner sig i denna situation just nu.

Akutboendet har i princip varit fullt sedan i november men om kylan blir för påtaglig kan boendet försöka utöka sina platser.

– Vi placerar ut extra madrasser på golven och får vara lite kreativa. Folk ska inte frysa ihjäl. Det får inte ske.