Brittany Zamora, 30, från delstaten Arizona i USA avslöjades av sex-sms:en – och dömdes till minimistraffet, 20 års fängelse, för sexuella övergrepp mot barn. Det efter att ha haft sexuella kontakter med en 13-årig pojke som även var hennes elev.

– Jag är en god och genuin person som gjorde ett misstag och jag ångrar det djupt, förklarade Brittany Zamora under rättegången innan hon fick sitt straff i juli 2019.

– Jag har levt ett liv där jag har respekterat och försökt lyda alla lagar. Jag är inget hot mot samhället på något vis, fortsatte Brittany Zamora, enligt New York Post.

Brittany Zamora under rättegången. Foto: USA TODAY NETWORK / TOM TINGLE/THE REPUBLIC VIA IMAG SIPA USA

Har arbetat som lärare i fängelset

Läraren från Arizona avtjänar just nu sitt 20-åriga fängelsestraff.

Brittany Zamora har tidigare förklarat att det inträffade var ”olikt henne”, samt att hon planerar att studera i fängelset för att kunna påbörja en ny karriär när hon blir frisläppt.

Men karriären som lärare tycks ha fortsatt.

New York Post skriver att har hoppat in som lärare under sin tid i fängelse – för att där undervisa andra intagna.

Enligt tidningen var det Brittany Zamora själv som skickade in en förfrågan om att få assistera vid undervisningar inne i fängelset, något som sedan godkändes. New York Post skriver vidare att lektionssalarna är under hård bevakning, genomsöks dagligen och att det även finns övervakningskameror monterade i taket. Undervisningen ska även ha skett i större grupper, inte med enskilda intagna på tumanhand.

Mamman: ”Hon är en pedofil”

Brittany Zamora greps i mars 2018.

Fallet skapade stor uppmärksamhet då det beskrevs som ”unikt”, med omständigheter som gjorde det hela ”särskilt försvårande”, enligt domaren i målet.

Under utredningen framkom det att Brittany Zamora hade sex med en elev, en 13-årig pojke, vid flera tillfällen, bland annat i klassrummet – en gång medan en 11-årig elev var närvarande i rummet.

Brittany Zamora med sin advokat under rättegången. Foto: USA TODAY NETWORK / TOM TINGLE/THE REPUBLIC VIA IMAG SIPA USA

Vid ett tillfälle ska Brittany Zamora och pojken ha utfört sexuella handlingar på varandra under en pågående lektion då eleverna tittade på en film, och ytterligare gång när en annan elev, bara 11 år gammal, tittade på, enligt polisens rapport.

Brittany Zamora höll kontakt med pojken via olika appar och under utredningen hittade polisen flera explicita sex-sms skickade av läraren.

– Zamora lockar de här pojkarna, vinner deras förtroende och utnyttjar sedan dem för att uppfylla sina egna sexuella lustar, sa mamman till den 11-årige pojke som blev ombedd att titta på medan Brittany Zamora hade sex med 13-åringen i klassrummet.

– Hon använde sin position och makt för att antasta ett barn. Hon är en pedofil och det är ingen skillnad mot om en man hade suttit på hennes plats nu. Hon borde aldrig få barn. Hon borde aldrig vara nära barn, inte ens i sin egen familj, fortsatte mamman under rättegången, enligt New York Post.

Skilde sig från maken

Under rättegången bad Brittany Zamora om ursäkt till såväl sina offer som sin egen familj.

Läraren dömdes sedan till lägsta möjliga straff då återfallsrisken bedömdes vara låg. Man bedömde även, efter flera psykologiska undersökningar, att Brittany Zamora inte är sexuellt attraherad av barn i sig.

I maj 2020 ansökte Brittany Zamora om skilsmässa från sin make sedan fyra år tillbaka och förklarade att äktenskapet var ”trasigt bortom räddning”.

Utöver uppdrag som lärare ska Brittany Zamora även ha arbetat som hjälpreda i köket inne i fängelset, skriver New York Post.