Det var mitt under pandemin, då nöjesparken Liseberg blödde ekonomiskt, som staten sköt till miljardbelopp i stöd till drabbade bolag.

Liseberg tvingades hålla stängt och gjorde sig av med var fjärde anställd samtidigt som resten av personalen gick ner i arbetstid, så kallat korttidsarbete.

Men när Liseberg i efterhand ansökte om ersättning från statliga Tillväxtverket för kostnader man haft vid korttidsarbetet gick något fel.

Fem dagar för sent

Ansökan på 3,7 miljoner kronor för kostnader som Liseberg haft under december 2020, kom in fem dagar för sent. Och nu konstaterar Förvaltningsrätten i Stockholm att det var rätt av Tillväxtverket att avslå den delen av ansökan.

– Missen ligger hos oss, det var en försening, säger Julia Vasilis, HR- och kommunikationschef vid Liseberg.

– Samtidigt har vi varit av uppfattningen att vi fört en löpande dialog med Tillväxtverket hela vägen och det har varit ett supersnårigt regelverk att förhålla sig till.

Tillväxtverket har fått mycket kritik för dålig information, krångliga regler och långa handläggningstider i hanteringen av coronastödet till företag.

Stödet innebar att staten gick in och betalade delar av kostnaderna vid korttidspermitteringar, så att anställda som gått ner i arbetstid ändå kunde få merparten av sin ordinarie lön.

Tog styggt på ekonomin

Nu fick Liseberg stå för den kostnaden för alla permitterade anställda under december månad 2020.

Och Julia Vasilis beskriver det som pengar man hade behövt med tanke på den ekonomiska smäll Liseberg drabbades av under pandemin.

Lisebergskoncernens nettoomsättning för pandemiåret 2020 var 42,5 miljoner kronor.

Den totala omsättningen, med bland annat pandemistöd och ersättningar från Trafikverket för Västlänkenbygget genom nöjesparken, landade på 113 miljoner kronor – mot 1,2–1,3 miljarder ett vanligt år.

– Med tanke på den period som det här skedde vid, är det klart att det är mycket pengar. Det var så mycket som hände under pandemiåren för oss som tog väldigt styggt på vår ekonomi, säger Julia Vasilis.

”Ett stålbad”

Den missade summan på 3,7 miljoner kan också jämföras med den totala summa som Liseberg ändå fick utbetalt i korttidsstöd från Tillväxtverket under åren 2020–2021: 9,2 miljoner kronor.

Detta efter att vid de tillfällena ha ansökt i tid.

Tidigare har Lisebergs vd Andreas Andersen beskrivit det kommunala bolagets ekonomiska situation under pandemin som ”ett stålbad”.

Det var i samband med att vi kunde avslöja att Liseberg backat från ett krav på 68 miljoner kronor i ersättning för förseningen av åkattraktionen Valkyria.

Pengar som nöjesparken ska ha förlorat då Valkyria stod stilla mer än halva premiärsäsongen.

Förlikning på tio miljoner

Tvisten hamnade i domstol med höga advokatkostnader på båda sidor och där Liseberg till slut valde att ingå en förlikning om 10 miljoner kronor med byggkonsultbolaget Cowi.

– Man ska komma ihåg att vi har gått igenom litegrann av ett stålbad det senaste året. Vi är en organisation som har mist ganska mycket resurser och det var också en faktor. Så vi är nöjda med resultatet, sa Andreas Andersen då.

I Lisebergs överklagande av Tillväxtverkets beslut att inte betala ut pengarna, skriver bolaget att de i god tid före deadline var i kontakt med myndighetens handläggare för att få besked om oklarheter i ansökningsprocessen. Därefter diskuterades ansökan vidare, men att den formellt lämnades in först den 5 maj 2021. Sista ansökningsdag var 30 april.

Förvaltningsrätten i Stockholm skriver att Tillväxtverket ”haft fog för sitt beslut” och avslår Lisebergs överklagande.

Liseberg meddelar att de inte har för avsikt att gå vidare med frågan.

