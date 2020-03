Lisa vaggar sin son i famnen. Den lilla familjen befinner sig i ett Ukraina under hårda coronarestriktioner. Inga reguljärflyg får resa in eller ut ur landet, och all lokaltrafik har ställts in. Från onsdagen uppmanas Kievs invånare att stanna inomhus.

Den efterlängtade pojken är snart en månad gammal och föddes av en surrogatmamma. Att få barn genom surrogatarrangemang har de senaste åren blivit vanligare än adoption bland svenska par.

– Han föddes den 29 februari, på skottdagen av alla dagar. För mig och min man var en surrogatmamma det enda alternativet för att kunna få ett gemensamt barn. Det är vårt biologiska barn, men en annan kvinna har burit det. Vi gjorde IVF (provrörsbefruktning, reds anm) här i Ukraina. Det har varit viktigt att surrogatmamman mår bra och vi har fått en jättefin relation med henne, säger Lisa.

Lisa är fast i Ukraina

När hon och maken reste till Ukraina för en dryg månad sedan var bara några få personer coronasmittade i Sverige. Sedan dess har situationen utvecklats till en fullskalig pandemi. När de ukrainska myndigheterna stängdes, stoppades också paret från att få en sista stämpel till födelsebeviset: en så kallad apostille som bekräftar dokumentets äkthet.

Utan den kan Skatteverket inte ge pojken ett svenskt samordningsnummer, som krävs för att Sveriges ambassad ska utfärda ett pass. Lisa anser att myndigheterna bör göra ett undantag i de rådande omständigheterna, särskilt eftersom de har ett faderskapstest som slår fast att hennes man är pappa till pojken.

– Ambassaden hindrar oss från att söka ett samordningsnummer hos Skatteverket, eftersom vi inte har stämpeln. Vi kan bli fast här i hur många månader som helst. De verkar inte bry sig, säger Lisa.

”Vi är helt knäckta”

Hennes största bekymmer är just nu att hitta speciell ersättning till pojken, som har en mjölkallergi. Affärernas utbud blir allt glesare och det är inte längre tillåtet att åka taxi eller buss i staden. Hemma i Sverige väntar dessutom Lisas barn från ett tidigare förhållande, som hennes föräldrar just nu tar hand om. Hennes nioåring är lungsjuk och därför i riskgrupp för coronaviruset.

– Jag är jättenervös för att han ska bli sjuk och att jag inte kan åka hem. Vi har redan varit borta en månad och barnen ringer och gråter. Det är vidrigt. Vi är helt knäckta. Mina föräldrar är också i riskgrupp på grund av sin ålder, säger Lisa.

I sina samtal med myndigheterna har hon försökt trycka på att barnkonventionen sedan årsskiftet är svensk lag.

– Även om folk tycker att surrogat är skit eller att vi är egoister, så är vårt barn en svensk medborgare med rättigheter, säger hon.

Annelis oro för sonen

I Sverige är varken betalda eller frivilliga sjukvårdsassisterande surrogatarrangemang tillåtna, och byråkratin kring att föra hem ett barn som fötts via surrogatmamma kan vara snårig. Expressen har tidigare rapporterat om den svenska politiska debatten, som fick nytt liv när Moderaterna i somras kampanjade för att tillåta altruistiska surrogatmödraskap.

Anneli Diehl, som föddes utan livmoder, hamnade förra året i kläm hos Skatteverket när hon fick sin dotter Cleo genom en surrogatmamma i Kiev. Myndigheten ansåg först inte att det var klarlagt att surrogatmammans make inte var pappa till barnet, något som SVT och DN rapporterade om då. Efter medierapporteringen ändrade sig Skatteverket, och dottern kunde få ett pass.

Nu väntar hon och maken Navid sitt andra barn via en surrogatmamma i Ukraina: en liten pojke som beräknas till i maj. Efter att landet stängt gränserna är Anneli rädd för att inte kunna vara hos sin son när han föds.

– Vi har haft kontakt med ambassader, politiker och myndigheter. Ingen hjälper oss. Det är extremt jobbigt och olustigt att inte veta om man kan komma till sitt nyfödda barn, särskilt om han skulle födas för tidigt. Jag vet inte vem som ska ta hand om honom där nere, säger Anneli.

Juristen: ”Allvarligt”

Emma Dahlén driver Dahlén juristbyrå som specialiserar sig på surrogatarrangemang, och försöker nu hjälpa både Lisa och Anneli i kontakter med ambassaden och andra myndigheter. Om Lisa, som inte kan lämna landet med sin son, säger hon:

– Jag ställer mig oerhört frågande till att Skatteverket begär in ett födelsebevis på barnet i den här situationen. I Sverige utfärdas inte födelsebevis på barn, och faderskapet är fastställt, så det här är en svensk medborgare. Man hindrar barnet från att komma hem utan att förklara varför och det är väldigt allvarligt.

Expressen har varit i kontakt med svenska ambassaden i Kiev som avböjer att kommentera och hänvisar till UD:s presstjänst. I en kommentar skriver Veronica Nordlund på kommunikationsenheten: ”Vi kan inte kommentera det enskilda fallet men vi förstår att situationen är svår för den som är drabbad.”

