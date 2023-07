■ I april 2021 anmälde Linnea Lumley Klinik 34 till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Hon anmärkte på flera saker. Bland annat:

Att hennes axel gick ur led och sen reponerades trots att ingen i personalen ”visste riktigt hur man gjorde”.

Att hon fick läkemedlet Lyrica utskrivet samtidigt som opioider.

Att hon inte fick tillräcklig information om riskerna med fillers i ansiktet.

Att hennes dåvarande make kunde hämta ut sekretessbelagda journalhandlingar åt henne.

■ I juni i fjol kom Ivo med sitt utlåtande, där myndigheten konstaterade två brister:

. Att patienten inte fick ”ett omsorgsfullt omhändertagande” under operationen. Ivo anser att ”större försiktighet” borde ha vidtagits under operationen för att inte skada några ligament, och skriver att skador på senor och ligament kan uppstå om patienten under en operation inte placeras eller vänds ”omsorgsfullt”. Ivo skriver att Linnea Lumley under operationen inte har fått vård enligt patientlagen, men att hanteringen efter att det konstaterats att hennes axel var ur led ”varit adekvat”.

. Att bedömningar inför operationen inte hade dokumenterats. Det finns till exempel inga uppgifter i journalen om riskbedömningar, eller om att Linnea Lumley vänts under operationen, vilket Ivo menar är ”brister i journalföring”.

■ I sitt beslut tog Ivo aldrig ställning till de utlämnade journalhandlingarna. Myndigheten fann inga skäl till kritik på tre övriga punkter som rörde ordination av läkemedel, att vårduppgifter utfördes av icke legitimerad personal samt ofullständig information kring fillers.