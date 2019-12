Vi har bråkat, gråtit och diskuterat. Ibland vet jag inte vad vi håller på med. Är det min son, min bästa vän eller en vuxen man?

– Lina, september 2017

Lina, september 2017. Lina ser sig inte som aktivist. Foto: LISA MATTISSON

Lina och Omid – 2017

Omid litar egentligen inte på någon, men får förtroende för Lina som han möter via hennes arbete.

I början ser det hoppfullt ut för Omid. Men så får han sin ålder uppskriven av Migrationsveket, och snart är utvisningsbeslutet ett faktum.

Det här var före gymnasielagen, men det hade inte spelat någon roll för Omid – han kom till Sverige fel datum.

Lina har aldrig sett sig som aktivist. Det gör hon inte nu heller.

Ändå är känslan att det är rätt, enda alternativet, att gömma en ung kille som ska utvisas.

Så Omid flyttar in.

Lina, oktober 2019. Foto: LISA MATTISSON

Lina och Omid – 2019

Lina har flyttat till ett hus på landet. Omid bor där ibland, men trivs bättre i stan där han har sina kompisar. Och så vill han klara sig på egen hand, vara självständig.

Lina och Omid har en tajt relation. Det har tagit ett tag att reda ut vad deras förhållande egentligen är.

Lina: Kommer du ihåg när tolken under senaste förhöret pekade på mig och sa: ”Mamma”. Du sa ”NEJ, det är min familj”. Sen tittade hon på mig igen och sa: ”Mamma”. Du sa igen, ”Nej, det är inte min mamma, det är min familj”

Omid: Ja, det var barnsligt.

Lina: Men du sa också mamma i början.

Omid: Jag tänkte då att du skulle bli glad. Nu kan jag inte. Du är inte min mamma. Om man säger mamma så tycker jag det också ska vara din riktiga mamma.

Det var en polis som sa: ”Spring!”

Det har alltid varit högt i tak hemma hos Lina och Omid och den här dagens bråk var inte värre än tidigare bråk. Ingen av dem minns ens vad handlade om.

Kanske om att bo på landet eller om pengar, kanske om kulturskillnader eller om lögner. Men den här dagen var Omid mer trött och förbannad än tidigare och orden hade tagit slut.

Han gick till polisen, ställde sig i kö och anmälde sig själv.

– De kanske bara trodde att jag var knäpp. De hittade mig inte ens i systemet och bad mig gå hem. Jag fanns inte.

Omid Kom till Sverige: Juli 2015. Bakgrund: Född i Iran och uppvuxen i Afghanistan. Migrationsverkets beslut: Avslag, flera överklagan och utvisning. Status i dag: En ny ansökan om uppehållstillstånd skickades in under sommaren efter att Omid har konverterat till kristendom. 29 november kom avslaget. Visa mer Visa mindre

Kort därefter bråkade Lina och Omid igen. Omid gick till polisen, ställde sig i kö och anmälde sig själv. Igen. Den här gången fanns han.

– Det var en polis som sa: ”Spring!” Han tänkte eller sade att jag var deprimerad och att jag behövde sjukhus, och han bad mig springa därifrån.

Omid sprang inte. I stället blev han inlåst på häktet för att nån dag senare föras till förvaret. Dagar och tidpunkter är inget Omid kommer ihåg, Lina fyller i och hjälper till.

Det kanske var ett par månader sedan, säger Omid.

Det var ett år sen, nästan exakt, säger Lina. Precis som nu när hösten nästan är slut.

”Jag kommer inte göra om det här”, säger Lina i dag. Foto: LISA MATTISSON

I dag bor Omid hemma hos en kompis. En kompis vars föräldrar är vänner till Omids föräldrar hemma i Afghanistan. Han betalar ingen hyra för att bo där och frågan om varför avfärdas med att de är som bröder. Att svenskar inte förstår, men om du är nära vän med någon i Afghanistan ger du ditt liv för den.

Lina är inte nöjd med upplägget och fortsätter ställa frågor.

Lina: Men var fan får han stålar från då? Är han kriminell?

Omid: Jag vet inte.

Lina: Sluta. Jag tar inte sånt här skitsnack. Jag ser igenom det. Precis det här är varför jag får reda på så mycket. Jag ger mig inte och frågar mer. Jag kommer aldrig bli den där söta lilla afghantanten som säger ”Jaha. Ojdå. Blev det så här? Men stackars dig, du som är så snäll och aldrig skulle kunna göra något dåligt”.

Omid: Ja, jag vet vilka du menar.

Lina: Och du vill ändå inte vara med dem, du är med mig?

Omid: Nej. Jag kan inte vara nån snäll kille så och vara social på beställning. Så därför vill jag inte. Jag vill inte. Gatan är bättre för mig om det blir så. Jag vill hellre klara mig själv än att vara beroende av någon.

Omid har sökt asyl igen, men den här gången med anledning av att han har konverterat. I fredags kom så beskedet från Migrationsverket: avslag.

Vad som händer nu vet varken Omid eller Lina.

Kanske gömmer han sig igen, kanske åker han till Frankrike.

Det har varit kulturella skillnader som tagit mycket kraft.

Lina: Jag kommer inte göra om det här, men vill betona att jag inte ångrar Omid och vad fan gör man när samhället är som det är. Med det sagt: det har varit kulturella skillnader som tagit mycket kraft och det har varit problem i familjen och hårda ord från omgivningen.

Gymnasielagen Klubbad i riksdagen med stöd av S, MP, V och C för att ge personer som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och väntat länge i sina asylprocesser, möjlighet att gå på gymnasiet. De tillfälliga uppehållstillstånden gick att söka under tre månader förra året, allra senast sista september. För att omfattas av lagen måste den sökande ha varit minderårig vid ankomst till Sverige, anmält sig som asylsökande före 24 november 2015, varit minst 18 vid beslut om utvisning, väntat på beskedet i minst 15 månader, befunnit sig i landet vid tiden för ansökan samt studera, ha studerat eller ha för avsikt att studera på gymnasienivå. Lagen kopplas ofta samman med de unga afghanerna, men den omfattar inte bara en viss nationalitet. Under 2015 kom det även ensamkommande unga från bland annat Syrien, Irak och Somalia. Afghanistan var dock det vanligaste ursprungslandet. Totalt lämnades 11 753 ansökningar in. Av de drygt 3 200 personer som fått nej till att stanna i Sverige enligt gymnasielagen har hittills var fjärde, nästan 800 personer, avvikit, enligt Migrationsverket. Deras ärenden har därmed överlämnats till polis. Var de befinner sig vet inte myndigheterna, skriver TT. Bara 304 i gruppen som fått avslag enligt gymnasielagen är än så länge bekräftat utresta. Visa mer Visa mindre

Min familj tycker inte om mitt engagemang och vi kan bråka om det. Min mamma säger att jag har blivit hjärntvättad.

– Maria, september 2017

Maria, september 2017. Foto: LISA MATTISSON EXP / LISA MATTISSON EXP

Maria och Mohammad – 2017

De har bara känt varandra ett par månader, men pratar nu dagligen. Familj och vänner har svårt att förstå Marias engagemang.

Hon är inte aktiv i något sammanhang eller någon grupp, hon kämpar ensam för vad hon upplever är rätt.

Vid första avslaget känner Maria: ”NEJ NEJ NEJ, den här killen släpper jag inte”. Han har kommit för nära.

Maria bestämmer sig – Mohammad måste flytta in.

Mohammad och Maria i september 2017. Foto: LISA MATTISSON

Maria och Mohammad – 2019

Mohammad bor fortfarande kvar i ett rum hemma hos Maria. Numera, tack vare gymnasielagen, inte längre gömd. Han har tillfälligt uppehållstillstånd och hoppas på en framtid som kock.

De lever som en familj och samtidigt som två familjer parallellt.

Mohammad: Precis när jag skulle kliva in över tröskeln tänkte jag på hur Marias familj skulle känna och jag visste nog egentligen innan att de inte skulle trivas med mig där, att det bara var Maria som ville att jag skulle komma. Och jag tänkte på hur jag kommer känna mig då – när de inte vill ha mig där. Det var jobbigt.

Maria: Min dotter var tonåring, vilket är en känslig ålder i sig. Hon grät, var förstörd och bodde hos en kompis ett tag. Det var en tuff period. Men jag sade igen, till mig själv och till familjen: ”Vad ska vi göra? Vad är alternativet?”. Jag förstod och förstår att jag försatte mina barn i en situation de inte gillar, men jag såg ingen annan utväg. Det löste sig också och jag är trött nu på att ständigt försvara mig. Att bara för att jag hjälper någon inte skulle prioritera mina barn. Det finns rum för alla och det gäller även för dem att förstå.

När rummet var som mörkast spelade han alltid samma låt.

Mohammad beskriver en period då han mådde dåligt. Han ville inte gå ut utan mest vara hemma.

När det var en dålig dag stängde han alla fönster, drog ner rullgardinen, öppnade inte dörren, men han brukade sätta på musik.

Samma låt, om och om igen – Mehrab Khaste Sedas ”Sad Song”.

Maria: När rummet var som mörkast spelade han alltid samma låt. Det var en otroligt otäck låt och då visste man – nu har han en sån dag.

Mohammad: Det var det enda jag lyssnade på då. Jag mådde dåligt och på nåt sätt hjälpte det mig. Jag kände att jag måste lyssna på det. Fast jag mådde dåligt. Men nu, nu är det en annan plats. Nu hatar jag den musiken och vill inte höra den.

Maria på demonstration till stöd för ensamkommande afghaner, september 2019. Foto: LISA MATTISSON

Mohammad var rädd för att gå ut och röra sig, och även Maria beskriver en oro som fanns. Vad skulle kunna hända om Mohammad rörde sig fritt utanför hemmets väggar? Vilka var riskerna och hur stora var de?

Maria: Jag minns en dag då vi satt ute. Vi har en uteplats med en häck runtom. Det finns ett hål i den häcken. Det var där mina barn sprang ut och in när de var små. Då tänkte jag att det kan komma in folk där. Jag tänkte på poliserna, att de kan komma in där. Kort därefter ställde Mohammad en kruka där för att gömma hålet.

Mohammad: Jag gjorde det, men det var inte alls som du tänkte. Jag tänkte jag kunde använda det hålet för att rymma – om jag måste. Det var för att gömma hålet. Gömma min möjliga flyktväg.

Mohammad Kom till Sverige: Registrerades i Sverige 25 nov 2015. Ett datum som med gymnasielagen kommit att betyda mycket då du bara innefattas av den om du registrerades innan 24 november 2015. Med hjälp lyckades Mohammad senare hitta bevis från socialen i Malmö om att han kom till Sverige två veckor innan han registrerades. Bakgrund: Född i Farah, Afghanistan. Uppvuxen i Afghanistan och Iran. Migrationsverkets beslut: Tre avslag, gick under jorden och ansökte igen med gymnasielagen 2018 och fick då tillfälligt uppehållstillstånd. Status i dag: Har nu ansökt om förlängning för gymnasielagen och väntar svar på den. Den 22 maj 2020 slutar han kockutbildning. Då har han sex månader på sig att hitta en tillsvidareanställning. Visa mer Visa mindre

Om Maria inte tagit hem Mohammad hade han nog försökt ta sig vidare till Italien, Frankrike eller Tyskland.

Mohammad: Eller Portugal.

Maria: Det finns alltid en reservplan? Har du det nu också?

Mohammad: Nej, eller jo. Om jag inte får förlängning, ett permanent uppehållstillstånd. Allt är möjligt.

Maria: Gymnasielagen är ju hemsk. Det kommer att bli ett nytt kaos. Hur ska vår regering reagera den här gången? Hur ska de lösa det? Ska de kasta ut alla nu som studerat här i gymnasiet? Man betalar utbildning och de är ännu mer rotade. Varför ska de lämna Sverige då? Det är så dumt.

***

Han är inte mitt barn. Jag vet inte om det är det han behöver, men det är heller inget jag kan ge honom.

– Khristo, september 2017

Khristo i sin lägenhet, med hunden Alfons, september 2017. Foto: LISA MATTISSON EXP

Khristo, Sam och Benyamin – 2017

Benyamin bor i en mindre stad i norra Sverige när han får veta att han inte får stanna. Flera personer erbjuder sig att gömma honom, men alla kommer fram till att det inte möjligt. Det är en för liten ort, polisen kommer hitta honom.

En kvinna, som varit lärare till Benyamin, försöker hitta en lösning.

I handskrivna brev, av rädsla för att vara övervakad, frågar hon sin son Khristo om Benyamin kan bo hos honom och hans familj. Khristo svarar egentligen varken ja eller nej, men snart står en smal kille utanför dörren med en svartvit sportbag i handen.

Benyamin flyttar in.

Khristo och Benyamin, september 2019. Foto: LISA MATTISSON

Khristo, Sam och Benyamin – 2019

När Khristo och hans dåvarande sambo separerade ordnade de ett nytt boende till Benyamin. Det är månader sen de sågs.

Den här kvällen har tolvårige Sam – som var nio när Benyamin flyttade in – köpt bullar på Ica med pappas kort. Khristo har gjort kaffe. Och te till Benyamin.

Khristo: Dricker du fortfarande inte kaffe? Du kan aldrig bli helt svensk förrän du gör det.

Benyamin: Jo, ibland dricker jag kaffe nu.

Khristo: Gör du? Men ja, jag tänkte inte ens på att fråga. Jag skojade. Förlåt. Gjorde te automatiskt. Vill du ha kaffe så får du det så klart.

När jag åkte tunnelbanan eller gick på gatan, då var jag rädd att polisen skulle komma.

Khristo säger att han försökte behandla Benyamin som vilken inneboende som helst, för att skapa mindre känsla av skuld.

– Det naturliga är ju inte att känna skuld mot sin familj och så tror jag det blir med de som är mer omhändertagande. Att man känner att man måste vara ett bra barn och ännu mer en rädsla för att inte vara till lags.

Benyamin säger flera gånger att ingenting var jobbigt med att bo med Khristo och hans familj. Men han säger också att han inte mådde bra.

Benyamin: Ja, det var saker som var jobbiga, men inte ni. Mest att det var stress och att jag inte kunde sova. När jag åkte tunnelbanan eller gick på gatan, då var jag rädd att polisen skulle komma.

Khristo: Men även om det inte var jobbigt, var det inte jobbigt att säga tack hela tiden? Du måste blivit arg och trött – som alla är? När man inte orkar vara trevlig?

Benyamin: Nej. Jag tänkte på annat, mest upptagen med att bara vara och tänka på om jag skulle få stanna eller inte.

Khristo: Hade det varit lättare att vara sur och ha en dålig dag hemma hos oss med uppehållstillstånd?

Benyamin: Nej.

Khristo: Men, har du aldrig en dålig dag?

Benyamin: Nej. Men jag var orolig. Vad händer med dig och din fru? Ni var först så glada, sedan inte. Jag tänkte nån skulle bli arg om jag frågade. Jag blev ledsen. Jag förstod att nåt hände och var inte arg, men ledsen. Det händer i alla familjer ibland.

”Jag bor bra nu och hyr ett rum, ett stort sovrum”, berättar Benyamin. Foto: LISA MATTISSON

Khristo och hans sambo separerar efter ett liv tillsammans. Sam går från att vara ett litet barn till ett stort barn.

Sam beskriver dubbla känslor kring allt som var. Om hur det både var trevligt att det alltid var någon hemma när han kom hem från skolan, men samtidigt viss irritation över hur det kunde ligga någon i soffan när han ville vara där och spela Minecraft.

Sam: Mina föräldrar frågade om de kunde ta hem någon som inte har någonstans att bo. Inget mer. Jag tror jag sa att jag inte vill det. Och sen sa de att det kommer en kille som inte har någonstans att bo och som kommer bo hemma hos oss.

Varför fick man inte prata om att Benyamin bodde hos oss? Var det olagligt?

Familjen berättade för de närmaste att Benyamin bodde där, även att han var gömd. I en vidare vänkrets blev det en förtroendefråga, där man frågade sig: Vilka tänker som vi? Skulle de tycka det är okej?

Det visade sig sedan att alla inte tänkte som familjen, men ändå höll alla tyst.

Sam: Varför fick man inte prata om att Benyamin bodde hos oss? Var det olagligt? Det är det inte väl?

Khristo: Nja, det var kanske inte lagligt, men det är heller inte straffbart.

Sam: Men vadå – vad händer om vi säger det till alla? Blir du sparkad från jobbet då?

Khristo: Nej, men det skulle kunna bli stora problem för Benyamin.

Sam: Då visste jag bara att han kom från Iran. Jag visste ju inte ens vilka länder som var i krig när jag var så liten. Inte ens att det var krig i Syrien. Nu vet jag. Tänk om jag hade varit otrevlig mot honom för att jag inte fattade. Jag hade kanske andra tankar då. Jag var lite så. Jag vill bo här själv, det här var mitt hus. Det var lite jobbigt när mina kompisar träffade honom. De fattade ingenting. Men så om han inte hade bott här så hade han blivit hemskickad och riskerat att bli dödad?

Khristo: Det är svårt att svara på.

”Kanske kan jag hitta en tjej i Iran, eller här i Sverige”, funderar Benyamin. Foto: LISA MATTISSON

Efter riksdagens beslut om gymnasielagen fick Benyamin tillfälligt uppehållstillstånd. Han behöver inte längre hålla sig gömd.

Det nya boende som Khristo hittade åt Benyamin var ett rum hemma hos en man med ett piano, en man som på fritiden gärna ville predika sin kristendom. Efter några månader ville mannen dubblera hyran, något socialen inte godkände.

Efter det har Benyamin har ordnat allt på egen hand.

Benyamin: Jag bor bra nu och hyr ett rum, ett stort sovrum. Han jag bor hos nu är inte alltid hemma och han reser mycket så jag får vara lite ensam och kan bjuda hem kompisar ibland. Han jobbar som frisör.

Khristo: Han reser mycket?

Benyamin: Ja, han jobbar i Danmark och i Stockholm.

Khristo: I Danmark, som frisör?

Benyamin: Han har sagt att han ibland jobbar på fängelser och ibland är han hemma hos folk och fixar hår?

Sam: Gör han bra frisyrer då?

Benyamin: Han har jobbat som frisör i 30 år.

Sam: Då borde han vara bra!

Benyamin Kom till Sverige: September, 2015. Bakgrund: Född och uppvuxen i Iran. Migrationsverkets beslut: Tre avslag, gick under jorden och ansökte igen med gymnasielagen 2018 och fick då tillfälligt uppehållstillstånd. Status i dag: Har eget boende och går på vård- och omsorgsprogrammet. Måste ansöka om förlängning av uppehållstillstånd om två år. Visa mer Visa mindre

Under veckorna går Benyamin i skolan för att bli undersköterska, på helgerna jobbar han inom hemtjänsten. Han drömmer om universitetet och om att skaffa familj.

Och så småningom: hämta familjemedlemmar till Sverige.

Benyamin: Kanske kan jag hitta en tjej i Iran, eller här i Sverige. Jag tror att om jag hittar en svensk tjej så är det bättre. Hur ska man säga. Men att det blir lättare att komma in i samhället då. Det känns ändå hoppfullt nu.

Att ha fått göra något avgörande i någons liv är rätt fantastiskt.

Khristo: Det är rätt betungande att ha en människas öde i sina händer. Många gånger kändes det också väldigt bra. Jag kände mig stolt över att faktiskt hjälpa till på riktigt. Att ha fått göra något avgörande i någons liv är rätt fantastiskt. Han är en fin människa, han mår bra och han har fått stanna.

