Lily, 10, dog av hjärnätande amöba

Det var i början av september som Lily Avant var och badade i en flod som ligger precis bakom familjens hem i Texas, USA.

Enligt kusinen Wendy Scott brukade Lily bada där och just den här gången var det runt 40 personer i vattnet och njöt av svalkan, rapporterar lokala tv-stationen KXAS.

Hamnade i koma – efter badet

Efter några dagar började Lily må dåligt. Till en början hade hon huvudvärk och en vecka efter badet, den 8 september, hade hon fått feber.

Men läkarna trodde att det var någon form av virus som 10-åringen drabbats av. Många hade badat samtidigt och det gick flera olika sorters virus i skolan och eftersom Lilys symptom var väldigt lika virussymtom ansåg läkarna att det var det mest troliga, och skickade hem familjen.

Men två dagar senare, på tisdagsmorgonen, var Lily okontaktbar.

– De tog henne till akuten när hon vaknade. Hennes ögon var helt öppna, hon var där, men hon pratade inte, berättar Lilys kusin Wendy Scott till lokala tv-stationen KXAS.

Lily blev försatt i medicinsk koma, eftersom hennes hjärna hade börjat svälla.

Hjärnätande amöba

Läkarna kunde efter tester konstatera att Lily smittats av Naegleria fowleri, en amöba som brukar kallas för den hjärnätande amöba, eftersom den tar sig in i hjärnan

Amöban tar sig vanligen in via näsan och kan orsaka en hjärninflammation eller hjärnhinneinflamationen. I Lilys fall drabbades hon av en form av hjärninflammation som kallas Primär amebisk meningoencefalit (PAM).

– Eftersom PAM är så ovanligt vet vi inte varför vissa blir sjuka medan miljontals som badar i naturliga vattendrag inte blir det, säger en talesperson vid Texas hälsomyndighet till Today.

Pappan hyllade dottern

Under Lilys tid på sjukhuset uppdaterade föräldrarna ofta om dotterns tillstånd via sociala medier och hennes öde engagerade många. Innan hennes död höll hennes pappa John Crawson en bön utanför sjukhuset där han kallade sin dotter för ”en kämpe” och att hon var starkare än någon han känner.”

– Jag hoppas vi fick in henne i tid, hon är en kämpe hon är starkare än någon jag känner, sa han till Today i helgen.

Den 15 september somnade Lily in.

Vill att fler ska känna till riskerna

I och med att Lily uppmärksammades i medier redan när hon blev sjuk har hennes familj kommit i kontakt med två andra föräldrar, Jeremy och Julie Lewis, vars sjuårige son Kylie dog i sviterna av samma parasit för nio år sedan. Sedan sonens död har paret kämpat för att öka kunskapen om farorna med Naegleria fowleri, i hopp om att rädda andra.

Bland annat har de fått sjukhus att ta in en medicin som kan behandla tillståndet. En sådan medicin fanns på sjukhuset Lily vårdades på, men eftersom åtgärderna måste sättas in snabbt hjälpte det inte. De samlar även pengar för att hjälpta till med utvecklandet av ett snabbtest som ska kunna upptäcka smittan snabbare. Och uppmanar föräldrar att vidta försiktighetsåtgärder när barnen simmar i sjöar, floder och dammar i sötvatten, som att använda näsproppar för att förhindra att vatten kommer in i näsan – och att genast kräva vård om barnet uppvisar symptom.

– Vi trodde att det var säkert att bada om vattnet var i rörelse, men så är uppenbarligen inte fallet, säger Wendy Scott till KXAS.

