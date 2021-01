Lewinskys snaskiga skryt om affären med Clinton

Linda Tripps konversationer med Monica Lewinsky om otrohetsskandalen ledde till riksrättsåtalet mot Bill Clinton 1998. Tripp dog i sviterna av bukspottskörtelcancer i april men hennes bok ”A Basket of Deplorables: What I Saw Inside the Clinton White House” har nu publicerats postumt.

En stor del av boken ägnas Monica Lewinsky och hennes sexuella förbindelse med Clinton. Tripp var Lewinskys kollega och ”berättade mycket mer för mig än jag ville veta”.

Tripp skriver om hur Lewinsky berättade för henne att hon skulle närvara vid Bill Clintons födelsedagsfest vid Radio City Music Hall i New York. Senare anförtrodde Lewinsky sig till Tripp om att vad hon hade haft för sig under födelsedagsfesten trots att över 5 300 personer närvarade.

”’Du kommer helt klart inte att tro det här, men jag klämde på hans testiklar mitt framför alla de där människorna!’, sade hon till mig i november och avslutade med det där gapskrattet som var hennes signum, ett flabb som hördes långväga på kontoret”, skriver Tripp.

Monica Lewinsky och Bill Clinton. Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

Lewinsky kallade Clinton ”den store knölen”

Lewinsky räknade därefter upp kändisarna som var på plats.

”Men jag slår vad om att ingen av dem fick klämma på hans testiklar”, sade Lewinsky enligt Tripp.

Linda Tripp skriver att hon mest tyckte det var sorgligt hur Lewinsky ansåg att hon och presidenten hade ”en hemlig romans” trots att Clinton inte ens kom ihåg hennes namn efter en handfull sexuella möten.

Lewinsky kallade Clinton ”den store knölen” när hon var arg på honom enligt Tripp.

LÄS MER: Ivana Trump konfronterade Hillary Clinton om Bills otrohet