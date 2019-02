”Med Help har sedan tidigare ett eget avtal med Voice Integrate gällande teleoperatörstjänster. Det innebär vidarekoppling av samtal, sms-tjänster och tillhandahållandet av IP-adresser. Mot bakgrund av de senaste dagarnas händelser väljer Med Help nu att avsluta avtalet”, skriver företaget i ett pressmeddelande.”

Känsliga patientuppgifter låg öppna

Det var i tisdags tidningen Computer Sweden avslöjade tidningen att miljontals inspelade samtal till 1177 Vårdguiden legat tillgängliga på en oskyddad server.

Känsliga patientuppgifter har därigenom legat öppna under en lång tid, och datainspektionen ser allvarligt på det inträffade.

Samtalen har besvarats av Medicall som är en underleverantör till företaget Med Help som tar emot patientsamtal via 117 Vårdguiden.

Har kopplat bort servern

Med Help har tillsatt en stor utredning för att ta reda på exakt vad som hänt. Under onsdagen meddelade Med Help även att man säger upp avtalet med företaget som levererat den tekniska lösningen till de företag som i sin tur är underleverantörer till 1177 Vårdguiden.

Enligt Med Help har företaget på uppdrag av Medicall hanterat lagringen av vissa samtal till 1177 Vårdguiden. Den aktuella servern är nu bortkopplad och under utredning.