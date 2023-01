Fråga Leif GW Persson hur han mår och du får en dos galghumor tillbaka. Vi sitter vid hans stambord på Operabaren i Stockholm.

– Om jag skulle falla ned död, så äter du färdigt lunchen och så sätter du upp notan på mitt konto och går härifrån, säger han bestämt.

– Sedan har du en bra rubrik, ”Jag var med när det hände”. ”Dying message”.

Vill du hitta på dina egna sista ord redan nu så att de blir extra bra?

– Nej, jag väntar med det. Ibland får jag frågan ”Vad vill du att det ska stå på din gravsten?” och då brukar jag svara ”Nej, jag tänker undvika en sådan”, säger han och skrattar.

”Jag fixar inte att kröka tre dagar i sträck så då gör jag ett uppehåll på tre dagar”, säger Leif GW Persson. Foto: OLLE SPORRONG

Efter de senaste årens hälsoproblem märker Leif GW Persson att folk bemöter honom annorlunda. Han har drabbats av stroke två gånger, den första för 14 år sedan och den senaste för ett och ett halvt år sedan.

– Folk kommer fram nu och säger. Vad pigg du ser ut. Då tänker jag: ”Ok, när du ser Gunde Svan eller Charlotte Kalla och de där, inte går du fram till dem och säger 'Vad pigg du verkar' utan det säger du bara till sådana där som du redan bockat av. De tänker ”Ah, han kan nog ha en månad till”, typ. Det är som en dödsattest, säger han och skrattar.

GW dricker sitt eget rödvin till fläskschnitzel.

Han dricker inte lika ofta längre.

– Jag fixar inte att kröka tre dagar i sträck så då gör jag ett uppehåll på tre dagar. Min läkare säger: ”Du har ju fullt normala värden nu!”.

Jag sätter i mig ungefär hundra tabletter i veckan

Han ler.

– Det vill jag påstå, det var inte i går.

– Min fru är glad för det naturligtvis. Hon har det inte så lätt. Två gånger har hon räddat livet på mig, senast för ett år sedan, när jag fått sådana där i huvudet, och det är jag glad för.

Det är tufft att komma tillbaka efter en stroke.

– Det är oerhört jobbigt och det påverkar ditt psykiska välbefinnande. Man vågar knappt somna för man tänker vad händer nu. Men nu klarar jag det igen, ett och ett halvt år senare. Men det påverkar så klart henne.

– Jag käkar alla mediciner som finns nu. Den sista vändan fick jag ytterligare ett halvdussin som jag ska ta. Jag sätter i mig ungefär hundra tabletter i veckan. Läkaren säger att du måste sköta dig annars är du död.

Leif GW Persson 1977, 32 år gammal. Foto: Jan Collsiöö / TT

Blir så fruktansvärt trött

Arbetarungen Leif GW Persson växte upp på fel sida Odengatan i Stockholms innerstad. Det påverkade honom.

Han drömde om att bli rik som klasskamraternas föräldrar och han bjöd inte hem vänner från de finare hemmen av rädsla för att de skulle se att han bodde i arbetarkvarteren i Sibirien.

Mamma var hemmafru och städerska.

Pappa var portvakt, timmerman och lagbas.

Det var också pappa som läste Mästerdetektiven Blomkvist för en fem år gammal Leif.

Sonen bestämde sig där och då för att bli privatdetektiv.

Han blev professor i kriminologi och en av Sveriges mest älskade författare. Nu har han försett sina barn och barnbarn med en ekonomisk trygghet han själv aldrig hade under uppväxten.

Han har sett hur andra vänner som nått samma framgång börjat slösa bort sina dagar på krogen.

– Men jag älskar mitt jobb för mycket för att göra det, säger han.

Jag börjar bli så fruktansvärt trött på dem att jag funderar på att lägga ned det

Leif GW Persson har dock tagit en paus från arbetet med den nya boken om sitt liv.

– Just nu har jag lagt ned det, säger han. Vi får se om lusten kommer tillbaka. Jag tycker att allt väsentligt redan är sagt. Nu återstår tystnaden. Doktor Murkes gesammeltes Schweigen, säger han och refererar till Heinrich Bölls satir ”Doktor Murkes samlade tystnad”.

Han har även tröttnat på satsningen på ett snutsnus. Efter vin och vilt skulle snuset bli ännu en GW-auktoriserad produkt. Han har viktigare saker att göra än att förhandla om framtida vinster.

– Den skulle ha kommit nu, men de sitter och hackar om en procent av en procent och jag börjar bli så fruktansvärt trött på dem att jag funderar på att lägga ned det. Jag har så jag klarar mig. Jag är gammal och trött och inte vid bästa hälsa och jag tjänar tillräckligt mycket pengar, inte minst på det där. Då har jag tänkt, vad är det för fel att åldras i frid?

– Det är bara mina barn som får några ytterligare miljoner att sätta sprätt på. Det kan man ju bespara dem. De är redan väl tillgodosedda.

Leif GW Persson tillsammans med barndomsvännen och samarbetspartnern Christer Tegnér. Foto: Karin Törnblom/TT

Gett bort allt till barn och hustru

I jul släpps dock hans senaste vin, en riesling.

Det var länge sedan vinet var en sidoverksamhet. Det han först kallade ”en kul grej” har på fem år blivit en mångmiljonindustri.

Han har gett bort varumärkesbolaget GW Production, till sin fru, civilekonomen Kim Persson.

– Så hon är familjens rikaste nu, säger han.

Det är inte enda bolaget han gett bort.

– Jag har gett bort allt till mina barn och min hustru.

Bara jag har mer när jag somnar än när jag vaknar så är jag lugn

De senaste 37 åren har Leif GW Persson tjänat så mycket pengar att han har problem att göra av med mer på en dag än han drar in samtidigt. Han har gjort en enorm klassresa från uppväxtens Sibirien.

– Jag har en idé om att bara jag har mer när jag somnar än när jag vaknar så är jag lugn. Men oavsett hur mycket jag bränt av under dagen går det inte att konsumera så mycket så jag har alltid mer numera, oavsett vad jag hittar på.

Leif GW och hustrun Kim Persson. Foto: Karin Törnblom/TT

– När den vändpunkten kom, det var ganska intressant. Det var då jag började ge bort grejor. Det var då jag började tänka: ”Vad ska jag med det här till?” Min mamma var snål också så det gjorde att jag blev tvärtom. Jag har inte ett bolag nu. Jag sitter inte i en enda styrelse, men jag har råkoll på tio stycken för de ägs av min fru och mina barn. Jag var väl 40 år när den vändpunkten kom. Det är jävligt skönt. Nu kan man säga åt folk att...

Han ger mig fingret.

Du har fuck off-pengar.

– Ja, det är bra att ha om du ska ha ett oavbrutet förhållningssätt till folk oavsett vilka de är så.

Persson och Persson på Kulturhuset i Stockholm 2007. Foto: KRISTER LARSSON / XP / TT

Miljonvadet med Göran Persson

Hur det kan se ut när arbetarpojken som föddes på fel sida Odengatan har ”ett oavbrutet förhållningssätt till folk oavsett vilka de är”? Leif GW Persson berättar om en söndagslunch där han sent upptäckte att även den tidigare statsministern Göran Persson var en av gästerna.

– Då sa min fru i mitt öra ”Nu ser du till att sköta dig”, säger han och skrattar.

– Göran och jag har ett ganska sårigt förhållande. Så blir det lunch. Och Göran sitter där och lägger ut texten. Övriga gäster består av ambassadörer. Och så var Peter Hultqvist på tapeten, för han skulle få sparken för att han råkat ut för någon skit. Han kommer avgå på måndag, sa Persson. Då sa jag: ”Ursäkta Göran, men jag tror inte det. Jag är helt säker på att Hultqvist kommer sitta kvar”. Göran kan ju inte ta sådant, så han sa ”Det är klart, du har ju en betydande politisk erfarenhet. Själv har jag ju bara varit statsminister”. Så jag sa ”Nej, jag hör vad du säger, men jag är övertygad om att Hultqvist inte kommer avgå eller få sparken på måndag utan han kommer sitta kvar tiden ut”. Jag ser hur hustrun tänker ”inte igen” och Göran säger ”Jag vet inte var du fått det ifrån”. Då sa jag: ”Jo, Göran, jag har ett förslag. Om du nu är så övertygad om att du har rätt, då föreslår jag att vi tar ett vad. Om du har rätt, får du en miljon av mig. Om jag har rätt så får jag en miljon av dig”. Det klarade han inte utan då bangade han ur. Hultqvist satt ju kvar och jag fick inget samtal från Göran sedan. Göran var ju en sådan där selektivt informerad man. Men jag kände han som efterträdde honom så jag förstod precis hur valserna gick.

Leif GW har stoppat in ”ett par miljoner” i sitt barnbarns bolag. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”En lysande jävel”

Leif GW Persson har 13 barnbarn. För några år sedan lärde han en av dem, Malakai, att köra bil på åkern utanför gården.

Nu driver de ett bolag tillsammans.

– Det är en lysande jävel, det är min favorit, säger GW. Han är väldigt intresserad av det finansiella så jag startade ett bolag åt honom. Han och hans kompis som är ungefär lika gammal. Han är tolv år. Jag sa: ”Morfar ska ge dig ett bolag så ska jag hålla dig informerad löpande om våra placeringar”. Hans kompis heter Cyrus så företaget heter Malakai & Cyrus investment partners ab. De är elva respektive tolv år. Sedan stoppade vi in ett par miljoner där. Men i dag är det där bolaget då, som är ett och ett halvt år gammalt, värt 25 miljoner kronor. Han är skitnöjd, vet du. Han är verkligen intresserad av de finansiella instrumenten, börsen och sådant. Jag försöker förklara sådant för honom. Det är roligt, han är så glad i det där.

Han fortsätter.

– Vi har investerat i ett bolag i Norrköping. Nu har de bjudit dit oss och vi ska åka dit på företagsvisning. Jag har sagt till Malakai att det är viktigt att man åker dit och kollar att de har ordning på grejorna, säger han och skrattar.

– Vi ska dricka kaffe och bli uppdaterade. Det är en begåvad pojke.

Leif GW jagar numera sittande. ”Jag kan inte ens komma upp i ett jakttorn längre”, säger han. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

”Man är så sårbar”

Jakten är fortfarande viktig för Leif GW Persson. Knäproblem gör dock att han numera jagar sittande.

Det går bättre än man kan förvänta sig.

– Jag kan inte ens komma upp i ett jakttorn längre utan då sitter jag på backen. Jag skjuter fåglar sittande. Senast jagade vi fasaner på gården, ett tiotal deltagare. Vi sköt 22 fasaner och fyra kaniner. Jag sköt tio fasaner och tre kaniner. Jag vill påstå att det går hyggligt, men det är inte som förr. Då hade jag sänkt 20 fasaner och fyra kaniner, säger han.

Under samma jakt upptäckte GW varför han numera måste vara extra försiktig.

– Vid något tillfälle krånglar jag mig upp i tornet och så ska jag ta mig ned, och det är inte så högt, men det slutade med att jag ramlade, bam, och landade på arslet. Inget är brutet, jag landar mjukt, men jag äter sådana där blodförtunnande och inom loppet av en halvtimme har jag ett blåmärke som är stort som ett barnhuvud. Jag kan inte ha brallorna på mig för det har spruckit något kärl. Det där är inget kul. Just det där att man är så sårbar. En vecka senare var det borta, men det är illa. Då är man blågul över hela mellankroppen. Det var bara en meter, men det räckte.

Ett enda misslyckande har Leif GW upplevt enligt honom själv. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Kärlekssången till hustrun

Om Malakai är en blivande finansman som morfar, är GW:s dotter Malin Persson Giolito en arvtagare som författare. Inom kort släpps Netflixversionen av storsäljaren ”I dina händer”

– Hon blir bättre och bättre, det gläder mig, säger han. Jag brukar få dem när pärmarna är på, men den senaste fick jag som manus och det var ju bra för då påpekade jag några undersökningstekniska fel som var med alldeles i onödan. Det hade ju inte med dramaturgin att göra utan bara ett feltänk.

Hon har en hyfsad korrekturläsare.

– Jovars, i saklig mening. Jag lägger mig aldrig i det andra. Och hon skriver ju väl. Men hon är ju väldigt glad i sig själv. Det är ingen som lägger sig sömnlös i tvivlet på sin egen förmåga. Det är väldigt praktiskt. Hon är övertygad om att hon är en blivande Nobelpristagare eller Sveriges svar på Grisham. Det är antingen pengarna eller äran, eller båda.

– Jag har bara upplevt ett misslyckande en gång, säger GW.

– När folk frågar kan du göra det så säger jag ”ja, absolut”, sedan har jag levererat.

Malin Persson Giolito med pappa Leif GW Persson. Foto: OLLE SPORRONG

Misslyckandet? När han skulle sjunga en aria från Franz Lehárs operett Das Land des Lächelns för sin fru Kim.

– Vi är båda operafreaks, och vi brukar ha hyfsat stora kalas där vi hyr in operasångare, och det här var en jullunch, vi hade hyrt en restaurang, och jag tänkte att jag skulle sjunga ”Dein ist mein ganzes Herz”, ”Du är min hela värld, mitt liv och mitt allt”.

– Jag är en hyggligt bra sångare, men då gick jag och tog sånglektioner några gånger, men jag såg ju på den där göken att allt inte var rätt, och han sa ”Om jag vore som du skulle jag hyra in någon”. Och då gjorde jag det. Jag tog in Michael Weinius, världsledande tenor. Det började med att jag reste mig och sa nu ska jag sjunga för min fru, så berättade jag om utfallet, vad sångläraren sagt, att jag fick sjunga via ombud, och sedan grät hustrun som en kvast. Det var svårslaget.

Det är enda gången du misslyckats?

Han ler.

– Ja, eller det finns ju säkert 20 eller hundra gånger till, men inte något avgörande.

