På måndagen ställdes all flygtrafik in till och från Hongkongs flygplats efter att demonstranter för fjärde dagen i rad intagit anläggningen. Många bar under dagen ögonlapp – en symbol för den flicka som sköts i ögat med blyhagel av polisen under helgen.

På natten försvann de flesta av demonstranterna men ett 30-tal stannade, rapporterar CNN. Och trots att trafiken på Hongkong International, som är en av världens mest besökta flygplatser, nu åter är i gång är det ett flertal av tisdagens avgångar som fortfarande är inställde.

Hundratals flyg drabbade

CNN skriver att det gäller 130 avgående och 132 ankommande flyg som är drabbade.

Hongkongs ledare Carrie Lam mötte pressen på tisdagsmorgonen, lokal tid. Hon vädjade då till alla demonstranter.

Lam menade att ”lagbrytande aktiviteter i frihetens namn skadar rättstaten” och att ”det asiatiska navets återhämtning från protesterna mot regeringen kan ta en lång tid”, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

600 gripna sedan juni

De långdragna protesterna har av många kallats för stadens värsta politiska kris sedan staden återförenades med Kina 1997. Sedan juni har 600 personer gripits av polisen, och kostnaderna beskrivs som ett hårt slag för den asiatiska marknaden.

Under helgen har vad som inleddes som fredliga protester urartat till våldsamma drabbningar mellan demonstranter och polis.

Bland lokalbefolkningen är stödet för demonstranterna dock fortsatt stort, enligt AFP. Målet är att hindra det lagförslag som skulle tillåta ett utlämnande av misstänkta brottslingar till Kinas fastland.

