Lavablock stora som hus rullar ner för vulkanen

Vulkanen på ön La Palma, som tillhör spanska Kanarieöarna, har sprutat magma i tre veckor och under söndagen fortsatte utbrottet genom att den spydde upp smälta lavablock av storleksordning trevåningshus, rapporterar Reuters.

Vulkanen, Cumbre Vieja, har orsakat enorm förödelse i det forna semesterparadiset.

”Stora block av material har lossnat”

”Kollapsen vid vulkanen Cumbre Viejas norra flank har orsakat att stora block av material har lossnat och att nya flöden skapas som flödar genom områden som redan evakuerats”, skriver Spaniens säkerhetsdepartement på Twitter.

Lavan har en temperatur på upp mot 1 240 grader och har nu förstört de sista kvarvarande husen i byn Todoque, uppger Kanarieöarnas geologiska institut på Twitter.

Samtidigt skakade marken i en serie skalv. Inte mindre än 21 seismiska rörelser noterades under söndagen.

Framöver väntar ett digert arbete med att försöka städa upp på ön. Ett arbete som påbörjas redan under måndagen då spanska flottan har kallats in för att avlägsna aska som täcker stora delar av ön, enligt försvarsminister Margarita Robles som besökte ön under söndagen.

Här drar lavan med sig kyrkan på La Palma: