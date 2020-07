Lastbil rammade broräcke – blockerar trafiken

Strax före 18-tiden under måndagen fick polisen in ett samtal om att en lastbil kört in i ett broräcke utanför Södertälje. Lastbilen ska ligga över hela körbanan och blockera trafiken vid Trafikplats Saltskog i Södertälje.

– Lastbilen står fortfarande, men de håller på att jobba med det. Det ser ut som att de håller på att lösa det, säger Mats Eriksson på Stockholmspolisens ledningscentral.

Polisen och räddningstjänsten befinner sig på platsen och arbetar med att få i gång trafiken igen.

Enligt polisen så har inga rapporter har inkommit om att någon ska blivit skadad.