Larmsamtalet om Gabby: ”En man som slår en tjej”

Gabby Petito, 22, och hennes fästman Brian Laundrie, 23, tillbringade sommaren på vägarna i västra USA. I flera månader pågick deras roadtrip och den dokumenterades flitigt i sociala medier.

Men i slutet av augusti slutade uppdateringarna. Gabby Petitos familj tog emot ett sista videosamtal från Grand Teton National Park i Wyoming. Och ett textmeddelande den 30 augusti: ”Ingen mottagning i Yosemite”.

Plötsligt, den 1 september, dök Brian Laundrie upp i sitt föräldrahem i North Port, Florida. Utan Gabby Petito. På söndagen hittades vad som misstänks vara hennes kvarlevor i Grand Teton National Park.

Laundrie har vägrat att hjälpa utredarna i sökandet efter Gabby och benämns av polisen som ”en person av intresse för utredningen”, men inte som misstänkt.

Han försvann själv i förra veckan och polisen har sedan dess letat efter honom i södra Floridas träskmarker, särskilt i reservatet Carlton Reserve, med drönare och hundpatruller, utan resultat.

FBI stormade föräldrahemmet

På måndagen blåstes sökinsatsen av. I stället stormade FBI-agenter med sköldar och dragna vapen Laundries föräldrahem i North Port. Enligt New York Post kallade agenterna platsen för en ”brottsplats”. Flera föremål ska ha tagits i beslag och en Ford Mustang, som Brian Laundrie ska ha använt när han tog sig till Carlton Reserve, bogserades i väg. Föräldrarna fördes samtidigt in i en svart bil, där de under en timmes tid fick sällskap av en av agenterna.

Samtidigt har ett larmsamtal från den 12 augusti i Utah kommit fram. Sedan tidigare var det känt att paret hade stoppats av polis den dagen och filmer från polisernas kroppskameror har visat Gabby Petito gråtandes i bilen. I polisrapporten har det framstått som att Petito var den aggressiva parten, men nu avslöjas larmsamtalet som fick polisen att kontrollera bilen – och att vittnet sett Laundrie slå Petito.

– Vi körde förbi och vi såg mannen slå en tjej, säger personen som larmade.

– Vi stannade. De sprang upp och ner längs trottoaren och han fortsatte slå henne, sedan hoppade de in i bilen och körde iväg, säger mannen.

Sista bilderna på Gabby innan försvinnandet

