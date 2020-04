Rapporter om stroke bland unga och medelålders strömmar in från amerikanska sjukhus. På Mount Sinai – New Yorks största sjukvårdsinrättning – fördubblades antalet strokepatienter med stora blodproppar under tre veckor då coronakrisen tog vid. Över hälften av de drabbade testade positivt för corona.

15 år yngre – och utan riskfaktorer

Inte nog med det. Patienterna var i de flesta fall helt utan riskfaktorer – och de var i snitt 15 år yngre än övriga strokepatienter.

– Statistiskt sett var det här människor som löpte minst risk att drabbas av stroke, säger forskaren J Mocco till Washington Post.

– Det är chockerande. Det här är en av de tydligaste korrelationerna som jag har sett.

Samtidigt visar siffror från Thomas Jefferson University Hospitals i Philadelphia och NYU Langone i New York att 40 % av deras strokepatienter med corona under en treveckorsperiod var under 50 år och hade få eller inga riskfaktorer.

– Vi brukar tänka på 60-åringar som ungas patienter. Vi har aldrig sett så många i 50- 40-årsåldern, säger neuroradiologen Eytan Raz, vid NYU Langone till Washington Post.

Rapporten – om än liten – publiceras i New England Journal of Medicine nästa vecka och berättar om hur de coronasjuka ofta drabbas av den mest dödliga formen av stroke. Forskarna tror att de många strokefallen beror på de små blodproppar som man upptäckt att coronan orsakar i hela kroppen.

En av fem i studien kan tala

Proppar färdas uppåt, så proppar som bildas i vaderna kan i förlängningen orsaka lungemboli – en känd dödsorsak hos coronapatienter. Proppar nära hjärtat kan orsaka hjärtinfarkter – en annan känd dödsorsak hos coronadrabbade. Proppar ovanför det rör sig sannolikt mot hjärnan och kan då orsaka en stroke.

Eytan Raz tror att orsaken att så många unga har drabbats av stroke kan vara att de står emot andningsbesvären bättre än de äldre.

– De överlever lungproblemen, men sedan utvecklar de andra besvär i stället, säger han.

I rapporten tar man upp fem fallstudier, från den 23 mars till den 7 april, med patienter i åldrarna 33, 37, 39, 44 och 49 år. Samtliga var hemma när de började märka av sina symptom på stroke. En har avlidit, två är fortfarande kvar på sjukhus, en har släppts för rehabilitering och en vårdas i hemmet av sin bror. Bara en av dem, en 33-årig kvinna, kan tala.

