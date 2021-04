Under fredagen kallade Region Östergötland, länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun till en gemensam pressträff där de larmade om den skenande smittspridningen i regionen.

– Vi har ett oerhört allvarligt läge i Östergötland just nu. Vi har den värsta smittspridningen under hela pandemin, sa smittskyddsläkaren Britt Åkerlind under pressträffen som bevakades av Norrköpings Tidningar, NT.

”Just nu har vi fyllt sjukhusen till brädden”

Skolor har fått stänga eller gå över till distansundervisning på grund av smittspridningen, 19 patienter vårdas på IVA medan sju patienter har skickats till andra län på grund av trycket på Östergötlands sjukvård.

– Vi klarar det som är akut, men vi skjuter upp vården för andra. Just nu har vi fyllt sjukhusen till bredden, där covid-patienterna är en stor del. Och det kan vara våra grannar, vänner och föräldrar, sa Jessica Frisk, regionens vårddirektör.

Under pressträffen så framkom det att föräldrar skickat sina barn till skolan trots sjukdom i familjen, vilket fick Norrköpings kommundirektör Anna Thörn att skärpa tonläget mot Norrköpingsborna.

– Jag blir på riktigt upprörd när jag ser att människor sätter sig själv först i enskilda situationer. Vi har en generell utmaning med personalförsörjningen i kommunen nu på grund av den kraftiga smittspridningen, sa kommundirektören, enligt NT.

Orsakerna: Den brittiska mutationen och olydnad

Under pressträffen pekades två orsaker till smittspridningen ut: Dels att delar av invånarna inte följer rekommendationerna – dels att den mer smittsamma brittiska mutationen nu dominerar.

– Nu har vi sprungit nästan ett helt maratonlopp. Alla är trötta på det här och nu är vi på upploppet. Inte ska vi stupa innan mållinjen. Följ rekommendationerna några veckor till, sa Britt Åkerlind, enligt NT.

