Larmet: S-medlemmar som stöttar Ebba Östlin skräms till tystnad i Botkyrka

Striden om makten inom S i Botkyrka blir allt mer aggressiv.

Partiet har lokalt beslutat att neka 98 nya ansökningar om medlemskap, inför partiets årsmöte i Botkyrka den 18 mars där en ny kandidat till kommunstyrelseordförande ska väljas. Orsakerna är en enligt partidistriktet exceptionell medlemstillströmning i Botkyrka samt även misstankar om försök att sms-köpa röster som ska gagna Ebba Östlins återval, vilket Dagens ETC rapporterat om.

Hotar med rättsliga åtgärder

På tisdagen hotade kommunstyrelseordförande Marcus Ekman att dra partiet inför domstol om inte medlemmarna godkänns, vilket Ekot var först med att berätta. Men bilden av motivet bakom beslutet går isär.

– Partistyrelsen har gjort helt rätt, säger Christina Zedell, som har varit aktiv i partiet de senaste 40 åren och är samtidigt ordförande för ABF Botkyrka/Salem. Det får inte bildas fraktioner på det här sättet, det är inte demokratiskt. Det är så mycket mer aggressivt från Ebbas sida nu.

Samtidigt finns det flera S-röster med insyn som nu säger till Expressen att det handlar om att medlemmar rensas ut, snarare än att ansökningar nekas.

Försök att ”skrämma människor”

– De här personerna har fått välkomstmejl, de är alltså redan medlemmar, som nu kastas ut, säger en källa.

Enligt uppgifter har medlemsavgifter redan börjat betalas tillbaka.

– Beslutet innebär att man måste öppna 98 uteslutningsärenden, säger en person med insyn.

I interna mejl skriver fullmäktigeledamöter att det pågår försök att ”skrämma människor” och att det känns ”obehagligt”.

På sociala medier har en S-medlem tidigare skrivit att han fått påtryckningar från kommunalrådet Emanuel Ksiazkiewicz, som utmanar Ebba Östlin om posten som kommunstyrelsens ordförande. Ksiazkiewicz har kallat anklagelserna för lögner.

I slutet av januari röstade partimedlemmar bort Ebba Östlin som gruppledare i Botkyrka, anledning till det extra insatta mötet var kritik mot Östlins ledarskap. Foto: Daniel Costantini/TT

Bakgrunden till S-striden i Botkyrka är bland annat petningen av tidigare kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin på ett medlemsmöte den 28 januari, där det framkommit att minst en person med gängkriminella kopplingar deltog. Den sistnämnde ska ha blivit medlem i S i Botkyrka efter att kommunen förra året stängde fritidsgårdar som drevs av ABF Botkyrka/Salem, som pekats ut som tillhåll för kriminella från Vårbynätverket.

Efter konflikten mellan S och ABF fick partiet många nya medlemmar via en ny S-förening vid namn ”Folkbildarna”. Nekandet av medlemskap berör inte dessa, utan bara de som kommit in i år, under perioden 29 januari till den 16 februari.

”Rent skvaller”

Men enligt en överklagan som undertecknats av kommunstyrelseordförande Marcus Ekman, till vardags chefsåklagare, är beslutet inte förenligt med stadgarna och grundar sig ”på rent skvaller”.

I överklagan, som Expressen tagit del av, står det att ingen redovisat vem som skickat tidigare nämnda sms, som ska ha skickats för att köpa röster som gagnar Ebba Östlins återval, vilket angetts som orsak till beslutet att neka nya medlemskap. Det har inte heller, enligt överklagan, redovisats vem som trätt in i partiet till följd av dessa sms:

”Det ser därmed ut som att partiet har grundat sitt stadgevidriga beslut om uteslutning/avvisning på rent skvaller, som mycket väl kan ha presenterats av personer som stödjer andra personer i den interna konflikten i Botkyrka än de som omnämns i meddelandet”.

Christina Zedell är kritisk till fullmäktigeordförandens agerande:

–Jag tycker det är sorgligt att man gör så. Man kan ju undra: varför han med flera har så tydliga synpunkter? Det tyder ju på att de har rekryterat många medlemmar i syfte att stötta Ebba Östlin.

Partisekreteraren Tobias Baundin (S). Foto: JESSICA GOW/TT

Östlin svarade på kritik om sitt ledarskap

Enligt Ebba Östlins kritiker handlade bortröstningen av henne inte om ABF-konflikten, utan snarare om hennes ledarskap, där mobbning och utfrysning varit del av vardagen och där arbetsmiljön varit ”outhärdlig”.

De som i stället stöttar Ebba Östlin menar att hon utsatts för en röstkupp där personer med gängkriminella kopplingar utnyttjats av personer som vill ta över makten i kommunen. På tisdagen svarade Ebba Östlin i Sveriges Radio Studio Ett på anklagelser om sitt ledarskap.

– Det krävs att du ibland fattar obekväma beslut och pekar med hela handen. Jag har upplevt att jag haft ett inkluderande ledarskap. Men den stora konflikten började med ABF-frågan, sa hon till SR.

Expressen har sökt Marcus Ekman, Åsa Westlund, ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län, samt partisekreteraren Tobias Baudin som ansvarar för överklagan.

