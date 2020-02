Larmet: Kvinna smittade fem – hade inga symtom

Den 20-åriga kvinnan ska ha rest från coronavirusets epicentrum, Wuhan, för att besöka släktingar i Anyang i norra Kina. Där ska hon ha smittat fem släktingar med coronaviruset, trots att hon själv inte visat på några symptom av smittan.

Enligt kinesiska forskare kan det innebära att viruset kan spridas från personer utan symptom, rapporterar Reuters. Frågan har ställts sedan coronautbrottet inleddes i slutet av december i fjol, men hittills har inga definitiva svar getts.

– Forskare har frågat om du kan ha den här infektionen och inte vara sjuk. Svaret är tydligen ja, säger William Schaffner, expert inom smittsamma sjukdomar vid Vanderbilt universitetet, till Reuters.

Händelsen med den 20-åriga kvinnan har blivit del av en studie som publicerats i The Journal of the American Medical Association.

Nya rön om smitta under inkubationstiden

Reuters rapporterar samtidigt om en annan händelse som visar på att coronavirusets inkubationstid – det vill säga tiden mellan smittotillfället fram tills sjukdomen bryter ut – kan vara längre än man tidigare trott.

En 70-årig man i Hubeiprovinsen – där Wuhan är huvudstad – ska nämligen ha blivit smittad och sedan inte uppvisat symptom förrän 27 dagar senare.

Mannen ska ha blivit smittad under ett besök hos sin syster den 24 januari. Först den 20 februari fick han feber, varpå han testades positiv för coronaviruset, skriver Reuters med hänvisning till den kinesiska regeringen i Hubei.

Tidigare har inkubationstiden beräknats ligga på 14 dagar.

WHO:s varning: Chansen att begränsa viruset minskar

WHO har gått ut med en ny varning om att chansen att begränsa viruset minskar, skriver CNN.

– Det finns fortfarande en chans att begränsa det, men möjligheten minskar, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hittills har 2 360 personer dött av coronaviruset, varav 2 345 dödsfall inträffat i Kina.

Sammanlagt har 77 767 personer smittats av viruset. 20 856 personer ska ha blivit friska efter att ha smittats, rapporterar South China Morning Post.

De som drabbats hårdast av sjukan är främst äldre personer som haft nedsatt immunförsvar sedan tidigare, enligt tidningen.

LÄS MER: Allmänna platser i Italien stängs efter flera fall av corona

Stenkastning mot bussar med coronaevakuerade